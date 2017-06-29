В ухтинском ЖКХ процветает мошенничество, а городские власти закрывают на это глаза

Владимир Степанович Орлов, председатель совета дома 24 по проспекту Ленина, в общественном Координационном совете управдомов Ухты — фигура легендарная.

Инженер-строитель с более чем полувековым опытом работы, он возводил жилые кварталы и производственные объекты в Узбекистане, на Украине, в разных уголках России. С 1974 года Владимир Степанович трудился в Ухте. За его плечами возведение компрессорных станций, Дома техники, Ухтинского пивоваренного завода, жилых домов. Последние несколько лет трудовой биографии он возглавлял технический отдел ухтинского треста «Жилстрой». За энциклопедические познания и огромный опыт коллеги звали Орлова профессором.



«Профессор» Орлов воюет с коммунальщиками.

Пришла разруха…

Прошедший еще советскую школу жизни Владимир Орлов впитал в себя чувство ответственности за любое дело, которым занимался. Именно поэтому он так обеспокоен судьбой дома, в котором живет практически с даты его введения в эксплуатацию в 1981 году. Это известный в Ухте многоквартирный дом (проспект Ленина, 24), в котором располагается женская консультация.

— Так случилось, что он стал последним жилым домом в моей строительной биографии, — рассказывает Владимир Степанович. — И выходит, что строил я его фактически для себя. Поэтому разбуди меня ночью — отвечу на любой вопрос, касающийся эксплуатации здания.

— А много ли таких заковыристых вопросов и каким образом они возникли?

— Вопросов много, а главная их причина в том, что в доме изначально не было настоящего хозяина. В 2007 году, как рассказывают ухтинские сказочники от власти, в городе якобы состоялись общие собрания собственников, и народ своим решением избрал управляющие компании. Ничего подобного не было! Бизнес, аффилированный с властью, поделил город с помощью депутатских мандатов и других хитростей. Наш дом, как один из лакомых кусков, захватила печально известная в городе управляющая компания «Дом». Наобещав жителям всевозможных «пряников», по сути дела она взяла курс исключительно на наши кошельки. Домовой комитет, вынужденно созданный в 2009 году после двух лет деятельности «управляшки», обнаружил, что дела совсем плохи. Состоянию общего имущества можно было поставить только «двойку». Окна в подъездах на треть были остеклены кое-как, в третьем подъезде из 12-ти радиаторов рабочих было только два. В результате в подъездах на первых этажах температура в зимние месяцы опускалась до минус двух. Особенно в плачевном состоянии находились инженерные системы здания. Из 16-ти циркуляционных стояков горячей воды функционировали всего три. Трубопроводы горячей воды в подвале за 29 лет без пригляда и ремонта пришли в полную негодность. Приходилось их постоянно заваривать с вынужденными длительными отключениями горячего водоснабжения. Про состояние асфальтированного покрытия во дворе дома и говорить нечего: одни слезы.

Как «осваивают» миллионы рублей

— А почему два года до ревизии, проведенной домовым комитетом, молчала и бездействовала «управляшка»? Не видеть проблем она не могла. В конце концов она за это получала деньги…

— Получала. И немалые. Так, в 2008 году УК «Дом» собрала с собственников и арендаторов в нашем доме 2 миллиона 399 тысяч pублей, а в следующем — свыше 3 миллионов рублей. Нехило? То есть средства в распоряжение «управляшки» поступали серьезные, объем работ — непочатый край, только успевай поворачиваться! Однако за два года своей «кипучей деятельности» компания сумела освоить лишь 3 миллиона 803 тысячи рублей (такую сумму она смогла подтвердить документами). А более полутора миллионов, как выяснили собственники, зависли. Эта цифра, на мой взгляд, дает реальное представление о масштабах воровства в ухтинском ЖКХ.

— Какова судьба этих денег?

— Мирным путем УК «Дом» отказалась их вернуть. Пришлось идти в суд. Несмотря на то, что решение суда было в нашу пользу, «управляшка» отнюдь не извлекла урока: аналогичная картина с неприкрытым воровством денег собственников сложилась и в следующем году. И опять суд, опять с нашей стороны затраты времени, нервов. А ведь вся эта работа, которую наше государство взвалило на плечи граждан, выполняется исключительно на общественных началах, своими силами. Идти в суд — это нанимать адвоката. А кто оплатит эти издержки? Приходится доставать деньги из своего кармана. Государственный аппарат, призванный помогать управлять многоквартирными домами, фактически не работает. Не буду говорить за всю страну, но у нас в Ухте многочисленные чиновники в администрации города, в МУ УЖКХ, в ГЖИ, в

Роспотребнадзоре, в МВД, в прокуратуре не стоят на защите наших прав. Они давно самоустранились от наших забот, оперируя своей любимой отговоркой: коль вы собственники, то сами и разруливайте ваши проблемы. Спросите сегодня председателей советов домов: какие ответы получают они от названных инстанций? Отписки, единственной содержательной фразой в которых являются три буквы: суд. Дескать, идите и доказывайте ваши права, а нам недосуг.

Жилищный кодекс надо чтить!

– Безграмотность чиновников и рядовых граждан в жилищных вопросах прямо способствует процветанию многочисленных мошенников от ЖКХ, – продолжает Владимир Степанович. – Вот пример. Мы дважды подавали в суд, поскольку, по нашим подсчетам, за три года мы переплатили только за вывоз мусора около 750 тысяч рублей. Но если в первом случае суд принял нашу сторону, признав, как и положено, расчеты по нормам ГОСТа, то в другом случае (и та же судья!) напрочь забыл этот аргумент и внял «доводам» «управляшки». Ни за что не догадаетесь каким. Оказывается, управляющая компания объемы вывоза считает… по маршрутным листам. Это же абсурд!

Вообще после многих встреч в судах разных инстанций у нашего совета дома сложилось убеждение, что, к сожалению, многие люди в мантиях Жилищный кодекс в руках не держали. А между тем при рассмотрении судебных споров, возникающих из жилищных отношений, именно его положения имеют приоритет. Это установлено согласно пункту 4 Пленума Верховного суда РФ от 2 июля 2009 года.

Отстояли в борьбе

— Владимир Степанович, я знаю, что вам лично пришлось провести в судах (вместе с поиском, изучением и подготовкой документов) около года. Стоила ли овчинка выделки?

— Стоила. Заранее прошу извинить меня за излишнюю для постороннего взгляда занудливость, но вот цифры, которыми я горжусь. За счет средств, которые удалось отстоять через суд, мы сделали многое. Выполнены ремонтные работы в подъездах на 720 тысяч рублей. На такую же сумму заменили деревянные оконные блоки на окна ПВХ с отделкой откосов. 500 тысяч потратили на асфальтирование двора. Полностью – на 400 тысяч рублей — заменили трубы. Восстановили циркуляцию горячей воды в 112 квартирах — это 105 тысяч рублей. Смонтировали узлы учета горячей воды и отопления, в том числе и для помещений женской консультации. Это обошлось в 480 тысяч рублей. Сменили перегородки в тамбурах (284 тысячи рублей). Выполнили металлическое ограждение забора за 82 тысячи рублей. А также вернули собственникам и арендаторам помещений в нашем доме путем перерасчета в квитанциях 1 миллион 278 тысяч рублей.

В завершение приведу еще две цифры. В 2009 году размер платы за содержание и текущий ремонт у нас составлял 26 рублей 76 копеек с квадратного метра площади. Сегодня общим собранием он установлен в размере 26 рублей 2 копейки. Как видите, он не только не увеличился, а даже снизился. При всех воплях о кризисе, инфляции и прочих благоглупостях…

P.S. Через месяц Владимиру Степановичу Орлову исполняется 87.

— Знаете, иногда хочется уже бросить эту бесконечную войну с «управляшкой» и разборками в судах, — вздыхает патриарх-управдом. — Думаю, давно заслужил спокойную жизнь. Но боюсь за дом. Его будущие хозяева еще только подрастают…

Беседовала

Тамара ПРОСУЖИХ.