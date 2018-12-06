В валенки с логотипом «Поле чудес»

Подарок известному телеведущему готовят жители Сыктывдинского района Коми, сообщает «SM-News».

Работники Дома культуры села Зеленец примут участие в популярной телепередаче «Поле чудес». Съемки состоятся сегодня, 7 декабря.

Жители Коми подготовили Леониду Якубовичу подарок. Специально для Якубовича Выльгортская сапоговаляльная фабрика изготовила белые валенки с логотипом «Поле чудес».

Как рассказал SM-News директор фабрики Александр Шкодник, в этом году валенки в Коми идут «на ура». По его мнению, люди постепенно переходят на натуральную продукцию. Кроме того, обувь в магазинах стала очень дорогая. А валенки сегодня стоят в районе 800 рублей, в то время как пимы – 18 тыс. руб.