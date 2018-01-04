В Визинге уволили директора детской спортивной школы

29 декабря в селе Визинга последний день работала «Детская спортивно-юношеская школа», которая в январе откроется уже под новым названием «Спортивная школа».

Как заверяют в администрации муниципалитета, ни для учащихся школы, ни для коллектива работников якобы ничего не изменится. Если это действительно так, зачем же тогда потребовалось менять вывеску?

Нечестная игра?

В конце декабря в редакцию поступило коллективное письмо, в котором педагоги ДЮСШ пишут, что с января они потеряют в зарплате, у них сократится отпуск. Зато увеличится нагрузка на ставку, работники школы лишатся льгот по оплате коммунальных услуг. А кроме того, увольняют директора ДЮСШ, причем без объяснения причин. Между тем, как говорится в письме, в школе занимаются три сотни детей, из них 67 — разрядники, юные спортсмены участвуют в соревнованиях высокого уровня, занимают призовые места.

А еще в письме упомянуто проведенное осенью собрание, на котором администрация устроила коллективу настоящую экзекуцию. Вся работа школы была представлена в негативном свете, причем упор делался на некий рейтинг ДЮСШ разных районов, в котором Визинга заняла «третье место снизу». Прозвучало это очень оскорбительно. Тем более, как известно коллективу спортшколы, такого рейтинга просто не существует. Но сказать что-либо в свое оправдание сельским педагогам не дали…

В письме говорится, что действия администрации выглядят нечестно. Заканчивается обращение просьбой не переводить МУДО «ДЮСШ» в статус унитарного учреждения «Спортивная школа», сохранить ее для блага всех детей района, а не только в интересах будущих спортсменов-профессионалов. Копия письма ушла в разные инстанции, в том числе и в приемную партии «Единая Россия», лично Дмитрию Медведеву…

Это не обсуждается

К письму приложен приказ главы района от 17 октября, в котором излагаются причины происходящего перевода спортшколы из подчинения Министерству образования в Министерство спорта. За сложной формулировкой можно понять одно: школа меняет не только вывеску, но и ориентиры. Теперь она должна готовить спортсменов, показывающих высокие результаты.

Как рассказала «Трибуне» заместитель руководителя администрации Сысольского района Марина Николова, реорганизация назрела давно, и к ней начали готовиться загодя. Она подтвердила, что в приоритете теперь работа с одаренными детьми, для чего потребуется перестройка всей деятельности учреждения. Работа по переходу началась с началом нового учебного года, с каждым педагогом-тренером были проведены собеседования. По ее словам, все требования при переходе были соблюдены, каждый педагог предупрежден заблаговременно, ни один не уволен и не сокращен. Марина Будимировна убеждена, что преподаватели не потеряют в зарплате.

Что же касается увольнения директора, то это — прерогатива руководителя администрации района. Он определяет кадровую политику, имеет право увольнять и принимать людей на ту или иную должность лично. И это не обсуждается.

Не заколебались еще?

Если посмотреть на происходящее со стороны, мы имеем пред собой картинку работы вертикали власти. Где-то на самом верху властной лестницы было сказано, что стране нужны профессионалы, которые добиваются высоких результатов.

Возможно, большие чиновники вели разговор об этом на фоне провалов в большом футболе, может, имелось в виду что-то другое. Но вертикаль власти имеет свойство выполнять сказанное неукоснительно: раз надо – значит, будет сделано! И вот уже глава района в далекой сельской глубинке в своем приказе пишет: «В соответствии с выполнением закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», посланием Президента РФ В.В. Путина заседанию Совета по физической культуре и спорту перевести спортивные школы в ведомственное подчинение органов физической культуры…».

Районного чиновника можно понять: он выполняет то, что ему приказали сверху. Теперь его районная спортшкола должна работать на выращивание чемпионов. Для этого нужно менять систему занятий, искать деньги, инвентарь, подыскивать кадры, увольнять директора, для которого здоровье сельских ребятишек важнее рекордов и отчетов.

Но вот ведь беда: сверху поступило новое указание! И поступило оно уже после того, как бумаги о реорганизации районной ДЮСШ пошли по инстанциям. Пока проходили многочисленные согласования, наш креативный президент вдруг выступил с очередной инициативой.

Произошло это в середине декабря на «Форуме Действий». Владимир Путин поддержал предложение ОНФ переориентировать спортивную политику на массовый спорт. В Народном фронте считают, что на первом месте теперь должен быть как раз любительский и массовый спорт, а не спорт высших достижений. Для этого следует выделять на развитие массового спорта и физкультуры больше денег, снизив затраты на спорт высших достижений.

Судя по складывающейся практике, почти каждая инициатива ОНФ, одобренная Владимиром Путиным, вскоре превращается в закон. Вполне вероятно, что так же произойдет и в данном случае. И что же будет тогда? Руководителю администрации Сысольского района придется опять переориентировать спортшколу и вновь назначать уволенного директора на старую должность?

Любой чиновник должен выполнять приказы без колебаний. А колебаться только в одном случае — вместе с генеральной линией партии и правительства.

Анатолий ПОЛЬКИН.