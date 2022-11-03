В Воркуту «проник» гашиш (Криминал от 4 ноября)

Полиция задержала 44-летнего мужчину, причастного к незаконному обороту наркотиков.

Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности воркутинец пытался сбыть почти 3 г гашиша, однако был задержан сотрудниками ОКОН. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были изъяты весы, вещество растительного происхождения, 49 спрессованных брикетов вещества коричневого цвета. В ходе осмотра автомобиля воркутинца обнаружен также каннабис массой 5,67 г. Всего из незаконного оборота изъято 85,6 г каннабиса и 72,6 г гашиша. Воркутинцу избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Угрожал экс-жене и ребенку

Депутат Совета сельского поселения Корткерос предстанет перед судом за угрозу убийством и хранение конопли.

Мужчина, испытывая личную неприязнь к бывшей супруге, начал душить ее на глазах у своей несовершеннолетней дочери. Когда та попыталась заступиться за мать, стал угрожать убить и ее. Во время разбирательства в квартире обвиняемого нашли также листья и стебли конопли, содержащие наркотическое средство «тетрагидроканнабинол», в крупном размере. Судебное заседание назначено на 10 ноября.

Печорский развратник

43-летний мужчина осужден за развратные действия в отношении двух девочек.

Приговором городского суда мужчина признан виновным и приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В пьяном угаре убил мать

В Усть-Куломском районе перед судом предстанет несовершеннолетний.

Мать и сын оба находились в состоянии алкогольного опьянения, когда между ними произошла ссора. Сынок нанес матери телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Уголовное дело направлено в суд.

Задержаны с поличным

Три «черных лесоруба»незаконно вырубили в заказнике 39 сосен.

Оперативники ОЭБиПК столичного УМВД во взаимодействии с сотрудниками Сыктывкарского лесничества задержали на месте преступления троих мужчин. Задержанные пояснили, что заготавливали древесину для собственных нужд. Общий ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 100 тысяч рублей. Бензопилы, чурки и спилы деревьев у «лесорубов» изъяты. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

00Кушать сильно хотелось

19-летний ухтинец заплатит 10 тысяч рублей за украденные сыр, йогурт и банку кофе.

Ранее судимый, безработный молодой человек набрал товар и хотел незаметно пройти мимо кассы без оплаты, однако был замечен сотрудником магазина. На просьбу остановиться похититель оттолкнул сотрудника и выбежал из магазина. Торговой точке нанесен ущерб в 631 рубль. Вину в хищении подсудимый признал. Суд принял во внимание его раскаяние в содеянном и добровольное возмещение ущерба в ходе следствия. С учетом совокупности смягчающих обстоятельств молодому человеку назначен штраф.