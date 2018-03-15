В воскресенье – выборы Президента РФ

На территории Коми будет работать 660 избирательных участков, из них 636 постоянных и 24 временных.



Избирательные участки работают с восьми утра до 20 часов. Общее число избирателей составляет 678 тысяч человек.

В каждом муниципалитете республики сформировано как минимум по одному участку для граждан, которые не имеют регистрации по месту нахождения. Для обеспечения правопорядка на избирательных участках планируется задействовать около 1200 полицейских и 195 сотрудников Росгвардии.

На некоторых участках уже прошло досрочное голосование. В отдаленные и труднодоступные уголки Коми члены участковых избирательных комиссий добирались с помощью вертолета, железнодорожного транспорта, снегоходов.

На высший государственный пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).