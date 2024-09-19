В ход пошли Бита и камень (Криминал от 20 сентября)

Пьяный сыктывкарец избил на улице двух человек.

В ходе конфликта возле одного из домов по ул. Индустриальной он нанес деревянной битой несколько ударов по голове своему знакомому и знакомой. Кроме того, в голову женщине полетел еще и камень. Приговором суда по совокупности преступлений дебоширу назначено 5 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии особого режима.

Похититель роботов-пылесосов

Представитель магазина электротехники в Сыктывкаре сообщил в полицию о краже двух роботов-пылесосов общей стоимостью около 150 тысяч рублей.

Личность похитителя была установлена. Им оказался 41-летний неоднократно судимый местный житель. Мужчина признался, что украл пылесос с витрины, а спустя несколько часов вернулся с приятелем и незаметно вынес второй. Похищенное он продал случайным прохожим всего за 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Не надо демонстрировать

Житель села Кужба проведет за решеткой 2,5 года за угрозу жизни полицейскому и местным жителям.

Находясь в состоянии опьянения на автобусной остановке, мужчина демонстративно направил охотничье ружье в сторону участкового, проезжавшего мимо на служебном автомобиле. Затем направил ствол в сторону случайных граждан. В суде мужчина, увиливая от ответственности, утверждал, что ружье намеревался сдать в полицию. Мол, по состоянию здоровья он испытывает трудности при передвижении, поэтому использовал ружье вместо трости. Однако эти доводы суд отверг.

Штраф за сгоревший лес

Приговором Ижемского районного суда житель Няшабожа признан виновным в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем.

Находясь на левом берегу реки Пыча, он развел костер, от которого впоследствии загорелась сухая трава, огонь распространился на всю площадь луга, а затем перешел на земли лесного фонда Щельяюрского участкового лесничества. Площадь пожара составила почти 25 га. Лесному фонду причинен материальный ущерб на сумму свыше 317 тысяч рублей. С учетом совокупности смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, он обязан возместить ущерб.

Поножовщина в столице

Двое мужчин получили ножевые ранения на улице Сыктывкара.

В ходе распития спиртных напитков между троими мужчинами возникла словесная перепалка, в результате которой один из них взялся за нож. Злоумышленник нанес несколько колото-резаных ран своему 52-летнему оппоненту. Третий участник конфликта хотел успокоить разбушевавшегося приятеля, но получил удар по голове. Оба пострадавших госпитализированы. Полицейские задержали подозреваемого – ранее судимого 48-летнего местного жителя.