13 мая с.г. жильцам пятиэтажных домов № 1 и № 3 в квартале Южном Троицко-Печорска, № 6 по улице Октябрьской, дома № 2 по улице Боровой и других (всего более 500 квартир) поступили судебные приказы о принудительном взыскании задолженности по уплате за капитальный ремонт.

Мы не знаем, почему крайними оказались ветераны труда, «дети войны», инвалиды первой и второй групп. То есть те люди, которые всегда были на особом счету. Они добросовестно трудились на благо района, заработали льготы и никогда не числились в должниках. Они и сейчас, как только приходит пенсия, сразу идут в Сбербанк и платят по счетам.

Стариков лишили льгот

В 2015 году в вышеназванных домах был произведен капитальный ремонт. Тогда владельцы приватизированных квартир заплатили свою долю – 15%. С тех пор нас никто не тревожил. Мы подумали: раз квитанции за капремонт не посылают – значит, так и должно быть. И только в первом квартале текущего года пришли квитанции, по которым владельцы квартир обязаны были погасить задолженность сразу за пять лет. Кому-то пришел счет на 14 тысяч рублей, кому-то – и на все 20. Где их взять? Старикам даже ссуду не дают, а с пенсии особо не накопишь. В ход пошли «гробовые». Потому что стариков, у которых мизерные пенсии, соцзащита мгновенно лишила субсидий и льгот. А без них не выжить. Например, в доме № 1 лишили льгот инвалида первой группы – 86-летнюю Валентину Федоровну Штефаняк. Она проживает с дочерью, которая вынуждена не работать и круглосуточно ухаживать за матерью….

Накопленные на черный день средства уплатили регоператору в полном объеме жители дома № 1 квартала Южного ветеран труда Ольга Непогодьева, ветеран здравоохранения, инвалид 2 группы Галина Харитонова и другие.

Жители многоквартирных домов Троицко-Печорского района вспомнили, какой шум был в Усинске, когда с населения потребовали в конце года большие суммы за отопление. Руководитель Коми В. Уйба решил тогда вопрос в пользу населения. И потому наши ветераны попросили меня обратиться именно к нему.

«Наши ветераны труда, «дети войны» и инвалиды надеются на помощь руководителя региона. Многим из них по 75 и 80 лет. Таким, кстати, положена льгота при уплате за капитальный ремонт. Но в соцзащите района сказали, что образовавшаяся задолженность лишает стариков этой льготы. Посоветовали написать заявление регоператору о рассрочке платежа на 12 месяцев. Вот взять бы, да и повесить эти суммы на тех чиновников, которые своевременно не предъявили нам счета и поставили стариков в позорный ряд должников! Люди плачут, давление у многих зашкаливает. Кто дал право так издеваться? Кстати, опять требуют принести все документы: справку с места жительства, сколько прописано человек в квартире, свидетельство о праве собственности. Так ведь в соцзащите все это есть! Мы льготы получаем по уплате за ЖКУ. Пока не набегаешься, да сто раз не покланяешься – ничего не получишь. А нам со стариковскими болячками бегать уже трудно…»

Вот такое письмо было отправлено мною по электронной почте лично главе региона.

«Упертые» должники

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» направила судебный приказ всем владельцам приватизированных квартир с твердым намерением взыскать долг, образовавшийся с 01.10.2014 г.

по 01.03.2021 года. А еще регоператор настаивал, чтобы вместе с задолженностью была проплачена и государственная пошлина (с каждой квартиры – 278 руб.).

Грозный судебный приказ напугал не всех. Самые «упертые» воспользовались своим правом и в десятидневный срок представили свои возражения мировому судье. Ветераны руководствовались статьями 128 и 129 Гражданского процессуального кодекса РФ. И мотивировали тем, что с начисленным долгом не согласны, так как никаких счетов от регоператора не получали более пяти лет.

Мировой судья Троицко-Печорского судебного участка Е. Демина вынесла определение об отмене судебных приказов. Тяжба между должниками и регоператором продолжалась. Взыскателю долга мировой судья Троицко-Печорского судебного участка сообщил, что заявленное им требование может быть предъявлено в порядке искового производства. А это значит, что ветеранам предстоит еще разбирательство с региональным оператором в суде.

Но… пока суд да дело, директор центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Троицко-Печорского района С. Бажукова приняла решение отказать должникам в выплате субсидий и льгот. С каких пор социальная защита вместо того, чтобы оказывать помощь населению в трудных жизненных ситуациях, стала карать? Правительство РФ спускает субсидии в регион для выплаты, а соцзащита лишает население этих выплат, несмотря ни на какие обстоятельства.

Как так вышло, что соцзащита района приравняла взносы на капремонт к коммунальным услугам? Почему никто даже не задумался о том, что данное решение может противоречить требованиям закона? А между тем в интернете можно найти ответ и на этот вопрос. Оказывается, Верховный суд РФ уже рассматривал аналогичные дела и отстаивал права социально незащищенных категорий граждан на получение льгот по оплате коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. Например, было рассмотрено дело инвалида 2 группы, проживающего в Смоленской области. Из-за долга (825 рублей) по капитальному ремонту пожилую женщину лишили государственной дотации по услугам ЖКХ. Верховный суд подчеркнул, что программа помощи таким категориям граждан является федеральной. Поэтому «региональные решения о лишении дотаций не являются главными». Кстати, Верховный суд призвал суды РФ более человечно относиться к пожилым и больным гражданам страны, допустившим долги. Высший судебный орган России рекомендует

изучать причины, по которым граждане не платили по счетам. Как указано в пункте 47 постановления пленума Верховного суда от 27 июня 2017 года № 22, «наличие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг не может служить безусловным основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки».

С больной головы на здоровую…

Наше обращение к главе региона было направлено для принятия мер в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. А также в Министерство труда, занятости и социальной защиты.

8 июня текущего года в администрации МР «Троицко-Печорский» состоялось совещание, на котором с населением встречались первый заместитель руководителя службы строительного, жилищного и технического надзора РК О. Микушева, гендиректор фонда капитального ремонта А. Толмачев и начальник отдела социальных гарантий Минтруда и социальной защиты Б. Третьякова.

Аудитория пыталась разобраться: по чьей оплошности такая большая группа ветеранов и инвалидов оказалась в должниках? Руководитель фонда подошел к решению проблемы однобоко. Не было учтено, что в числе должников оказались больные старики, малообеспеченные ветераны труда и «дети войны». Александр Толмачев заявил, что виноваты прежде всего собственники квартир. Они были обязаны найти счета самостоятельно в интернете и своевременно платить.

Если собственники квартир не провели общего собрания и не приняли решения открыть специальный счет (как это сделали в доме квартала Южного № 6), то счета все равно должен был выставить региональный оператор. Определен законодательством срок: не менее трех месяцев и не более шести месяцев после опубликования региональной программы. Мало того, сама организация проведения капитального ремонта регулярно корректировалась. Последние изменения были внесены в конце 2020 года федеральными законами №№ 176 и 355.

Фонд капитального ремонта должен не только собирать взносы, но и вести учет средств, своевременно выставлять платежные документы. И при этом фонд обязан подписывать акты приемки после капремонта. И нести ответственность за качество оказанных услуг и выполненных работ в течение не менее пяти лет с момента подписания акта приемки.

К руководителю фонда есть несколько вопросов. Почему руководимый вами фонд много лет подряд занимается лишь сбором средств? Почему не интересуется, как выполнены работы по капитальному ремонту? С каким качеством? Вы не знаете о том, что в подвале нашего дома № 1 во время капитального ремонта даже заглушки не поменяли. Им больше пятидесяти лет! Трубы ежегодно латают. Прошедшей зимой была авария, чуть не замерзли. Такая же картина и в доме № 3 квартала Южного. Там не закрепили крышу. При сильном ветре она поднимается вертикально и с грохотом возвращается на место. Слава богу, пока не упала на людей. А может и сорваться на тротуар. С кого спрашивать, если убьет человека? С казахов, которые покрыли дом синей черепицей и уехали восвояси?

В своем ответе первый заместитель министра строительства и ЖКХ А. Якимов сообщил, что, по информации регионального фонда капитального ремонта, собственниками помещений было принято в 2014 году решение создать ТСЖ-1 и ТСЖ-3.

Впоследствии товарищества самоликвидировались. В связи с этим собственники помещений своих обязанностей по уплате взносов не выполняли. 23.07.2020 года администрация Троицко-Печорского района включила дома № 1 и № 3 квартала Южного в перечень МКД, собственники которых должны отчислять взносы за капремонт на расчетный счет регионального оператора.

А. Якимов сообщил, что 24 декабря 2020 года региональный оператор уведомил администрацию Троицко-Печорского района о начислении взносов за значительный период и предложил районной власти провести разъяснительную работу с граждами о рассрочке и погашении долга.

Страсти улягутся?

9 июня в администрации района состоялась еще одна встреча. С заместителем председателя правительства Коми Л. Карачевой. Лариса Юрьевна поинтересовалась: удовлетворены ли жители приватизированных квартир рассмотрением жалобы? Однозначно на этот вопрос не ответишь. Конечно, плохо, когда пять лет не платили и вдруг такой долг свалился на пожилых людей. Конечно, никуда не годится, что кто-то закрыл счета и своевременно не оповестил жильцов о последствиях. Из рук вон плохо, что не была проведена разъяснительная работа. Возмутительно, что масла в огонь плеснула и социальная служба района.

Но страсти по субсидиям, конечно, улягутся. Потому что люди узнали, что уплаченные средства в размере 15 процентов вовсе не были в 2015 году взносами на капитальный ремонт, а являлись одноразовым платежом в рамках софинансирования. Об этом сообщил в своем ответе заместитель руководителя Администрации главы Коми В. Мальцев. Владимир Ильич также заверил, что всем собственникам квартир, имеющим задолженность по взносам на капремонт, заключившим соглашение о рассрочке платежа, предоставление мер социальной поддержки будет возобновлено.

Светлана СЕКРЕТАРЕВА,

председатель районной организации «Дети войны».