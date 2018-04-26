В Жешарте предпримут очередную попытку ликвидировать бывшее здание Дома культуры

После недавней трагической истории в Кемерове, где сгорел торговый комплекс, погибли люди, власти на местах засуетились на предмет соблюдения пожарной безопасности в торговых комплексах. Как показывает сложившаяся ситуация в поселке Жешарт (Усть-Вымский район), внимание надо обращать не только на действующие объекты, но и на заброшенные.



В 2014 году в Жешарте в местечке Лесобаза был открыт современный социокультурный центр, объединивший под своей крышей филиал местного Дома культуры со зрительным залом на сто мест и библиотеку. Деньги под строительство по меркам сельского района были выделены значительные — более 17 миллионов рублей. Вот, правда, на то, чтобы снести пришедшее в негодность здание старого лесобазовского Дома культуры, расположенного в нескольких десятках метров от нового социального объекта, денег не нашлось. Точнее, об этом сразу как-то не подумали.

На сегодняшний день вконец обветшавшее бесхозное здание Дома культуры стало местом «отдыха» для жешартской молодежи. Здесь же рядом находится детская площадка. Не ровен час, случится беда — обвалится потолок, кто-то спичками побалуется…

Руководитель администрации Жешарта Юрий Штраух в курсе того, что творится на заброшенном социальном объекте, но разводит руками: нет ни административных полномочий, ни денег на то, чтобы его ликвидировать. Если кто и может решить этот вопрос, то только районная администрация.

Руководитель Управления культуры администрации Усть-Вымского района Елена Мокрушина пояснила, что ситуацию в Жешарте местная власть держит под контролем. Нынешним летом планируется снести «тревожный» объект. На вопрос, откуда возьмутся деньги, когда их ни на что не хватает, Елена Владимировна ответила коротко: «Спонсоры помогут».

Будем надеяться, что «спонсоры» не подведут. Задача о сносе проблемного здания ставится уже не в первый раз, но ее решение упиралось в финансирование.

Юрий Штраух в разговоре обозначил еще одну важную грань безопасности. Снос обветшавшего здания Дома культуры — это все-таки частный случай, касающийся Жешарта. На местах нет средств, чтобы сносить то же ветхое и аварийное жилье после того, как его покидают жильцы. И проблема эта особенно остро стоит в северных городах, где счет заброшенных объектов идет на десятки, если не на сотни.

Сергей МОРОХИН.