В Москве завершился туристический фестиваль – праздник, организованный Русским географическим обществом. Республика Коми на нем также была представлена, но только, мягко говоря, очень своеобразно.

Цель фестиваля РГО – раскрыть туристический потенциал российских регионов. Многие расстарались, особенно Якутия, которая в рамках федерального мероприятия представила разнообразную и увлекательную программу; прямо под стенами Кремля установили урасу – древнюю форму сибирского жилища (ураса – это тот же чум, но только якутский).

Большой популярностью у посетителей фестиваля пользовалось и виртуальное погружение на батискафе на дно Байкала, толпился народ у экспозиции, рассказывающей о курортах Краснодарского края… Много чего там было интересного по рассказам очевидцев.

Реклама чужой продукции

Гости фестиваля выстраивались в очереди, чтобы посетить самые красочные экспозиции российских регионов. Пожалуй, только в одном месте почти никого не было. Речь идет о странном объекте, похожем на вагончик, будочку для вахтовиков, а то и вовсе на биотуалет, где можно справить нужду. Зеваки недоуменно пожимали плечами, увидев на этой будочке загадочную для них надпись: «100 лет Республике Коми».

В соцсетях вскоре появился видеоролик, набравший тысячи просмотров, автор которого иронично оценивает это убожество: «Туалет или душ, непонятно что…» Неужели это все, что может показать нефтегазовая республика?

Действительно, сразу трудно догадаться, что это, оказывается, горный модуль для обеспечения безопасности туристов. Его представил туроператор «Северный Урал».

Горный модуль, но только большего размера, в Москву привезли и пермяки. Почему они это сделали, понятно: в рекламных целях, поскольку такие модули производятся именно в Пермском крае. Выходит, что и Коми отчасти поучаствовала в коммерческой акции своего соседа.

Вот собственно и все, что можно было узнать о Коми в московском парке «Зарядье». Как-то чересчур скромно для пафосного посыла – празднования 100-летия государственности Коми. А ведь какой был шанс отличиться на всю страну. По официальным данным, за 11 дней фестиваль РГО посетило более 700 тысяч человек!

Планка для министра

Если и дальше наш регион будут рекламировать при помощи таких вот «балков», то министр культуры региона никогда не избавится от приставки и.о. Сам глава Коми Владимир Уйба еще в мае публично заявил, что Мария Балмастова будет лишь исполняющим обязанности министра до тех пор, пока туристический поток в Коми не достигнет двух миллионов.

Не знаем, откуда взялась именно эта цифра, но планка явно завышена, поскольку сейчас турпоток в Коми оценивается в 200 тысяч человек. Правда, и эта цифра, возможно, преувеличена. Есть подозрения, что в число «туристов» попадают грибники и охотники, разного рода командировочные. А что, прогулялся по улицам Воркуты или Ухты – уже можно сказать, что турист.

Напрасные слова

Но если серьезно, то у нас пока идут только пустые разговоры о важности формирования туристической отрасли. Нет ее, и не предвидится. Раньше хотя бы планы какие-то были.

Еще в 2012 году была разработана концепция развития водного туризма в Коми. Планировалось провести на реках дноуглубительные работы, обустроить современные пристани возле населенных пунктов, закупить современные катера и яхты. В ценах десятилетней давности требовалось порядка двух миллиардов рублей, которые предполагалось привлечь от частных инвесторов. Но дальше красивой «бумаги» дело не пошло. И сколько таких концепций было создано для имитации бурной деятельности, даже страшно представить.

«Кусачие» цены

2 миллиона туристов – цель, объявленная Владимиром Уйбой, выглядит совершенно фантастической и недостижимой в принципе. У нас просто нет конкурентных турпродуктов по цене и качеству для массового потребителя.

К примеру, экскурсии на плато Маньпупунер (Троицко-Печорский район) организует фирма из Ханты-Мансийска. Цены на них «кусачие», сравнимые с отдыхом на заграничных курортах. Платить за летнюю экскурсию к каменным останцам более 60 тысяч рублей, а зимой за то же самое удовольствие, но добираясь на снегоходе, уже 120 тысяч рублей, плюс авиаперелеты – это удовольствие лишь для богатых туристов.

По поводу Маньпупунера недавно высказался известный российский политолог Александр Кынев (кстати, он родом из княжпогостского поселка Тракт). Политолог неожиданно для себя узнал, что природная диковинка в Коми находится в труднодоступной местности и добраться до нее самостоятельно практически невозможно. Не Маньпупунер, а какая-то замануха, используемая для создания привлекательного туристического имиджа Коми, но только – на словах.

Пример Карелии

Чтобы серьезно говорить о туризме как о бизнесе и самостоятельной отрасли, надо развивать инфраструктуру. За примером далеко ходить не надо – соседняя Карелия, не имеющая нефтегазовых доходов в бюджете, уже давно серьезно занимается туризмом – строятся дороги и гостиницы, есть масса мест, где можно порыбачить, совершить увлекательные путешествия по диким северным рекам.

Неслучайно поэтому правительство России в рамках федеральной программы «Развитие туризма» приняло решение о выделении Карелии 186 миллионов рублей. Она оказалась единственным регионом на Северо-Западе, попавшим в этот документ. Умеют работать люди – поэтому и получают весомые государственные бонусы на дальнейшее развитие.

А в Вологодской области сделали ставку на активный ремонт дорог. Губернатор региона Олег Кувшинников уже заявил, что в 2025 году 80 процентов всех дорог будет приведено в нормативное состояние, что позволит в том числе развивать внутренний туризм.

Американская реклама

У нас же никто не ставит конкретных задач ни по дорогам, ни по туристическим объектам. Отсюда и появляются московские «балки».Хотя потенциал для развития туризма в Коми точно не меньше, чем в Карелии и Вологодской области.

Кстати, в одном из самых посещаемых в мире музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке можно увидеть карту с расположением древних стоянок человека. Далеко не все страны могут похвастаться их наличием. На этой карте нашлось место и Республике Коми с ее двумя древними стоянками – в Печорском и Троицко-Печорском районах. Этим можно привлечь туристов со всего мира (при должной организации работы). А бесплатная реклама со стороны американцев уже есть.

Сергей МОРОХИН.