Вакцина приехала! (Блиц от 17 июня)

Прививочная кампания от опасной болезни (энцефалит) не начиналась из-за отсутствия препарата в медучреждениях республики.

Теперь более 20 тысяч доз вакцины уже распределены между городами и районами. По данным управления Роспотребнадзора по Коми, с начала лета к медикам после укусов клещей обратилось уже более 1300 пострадавших, из них 270 детей.

Коми лишилась трех аэродромов

Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, в стране закрыты для обслуживания судов гражданской авиации семь аэродромов, в том числе в Печоре, Инте и Усть-Цильме. Перевод аэродрома в статус «посадочной площадки» не предполагает снижения интенсивности полетов воздушных судов, уменьшения количества рейсов и объемов перевозок, говорится в сообщении Росавиации. Просто требования к площадкам меньше: нет необходимости содержать специальные здания и оборудование для приемки и отправки самолетов.

СГУ покинул 71 студент

Иностранцы уезжают из-за спецоперации в Украине.

Это граждане Египта, Индии, Иордании, Ирака, Непала, Палестины, Бангладеш и Эсватини. Все они обучались в медицинском институте. Однако, по информации вуза, 44 студента из Египта уже заявили о планах по возвращению в Коми.

И снова потери…

В ходе спецоперации в Украине погибли еще два военнослужащих из Коми.

Александр Артеев из села Брыкаланск Ижемского района был потомственным оленеводом. Два года отслужил в пограничных войсках. Денис Лазарчук – уроженец Воркуты. После службы в армии переехал в Княжпогост. Оба были контрактниками. У обоих дома остались по двое детей. В скорбном списке потерь уроженцев Коми на сегодня уже 22 имени.

Медаль за спасение

Сотрудник МЧС спас тонувшую в Сысоле девушку.

Старший сержант внутренней службы Дмитрий Еримов награжден ведомственной медалью «За спасение погибающих на водах». Вечером 11 ноября прошлого года в 5-7 метрах от берега в ледяной воде среди шуги он увидел девушку, которой не хватало сил самостоятельно выбраться на сушу. Д. Еримов бросился к пострадавшей, вынес ее на берег, где ей была оказана первая медицинская помощь. Награду герою вручил начальник ГУ МЧС России по Коми Алексей Пархомович.

Продается газовая компания

Банк «Траст» выставил на торги Тимано-Печорскую газовую компанию (ТПГК).

Аукцион на повышение пройдет на площадке Российского аукционного дома. Заявки принимаются до 30 июля, торги пройдут 8 августа. Начальная цена лота – 3,3 млрд рублей. Напомним, ТПГК занимается геологическим изучением и разведкой 13 участков, включая три крупных месторождения в Коми (Интинское и Кожимское месторождения, Северо-Кожимский участок и Левогрубейюская площадь).

Ранее сообщалось, что ТПГК собиралась освоить Интинское газовое месторождение и построить завод по переработке газа в метанол мощностью до 1,3 млн тонн в год. Запуск завода был запланирован на 2027 г.

В Коми лучшие химики

На ЕГЭ по химии девять выпускников школ получили 100 баллов.

Еще 70 человек набрали от 81 до 100 баллов. Средний тестовый балл составил 57,6, это выше общероссийского (54,3). Школьники показали хорошие знания, как характеризовать строение атома, определять виды химической связи и типы кристаллических решеток, а также делать расчеты с опорой на логику. 9 июня прошел ЕГЭ по обществознанию, а 14 июня – по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Региональный Минобраз уверен, что их результаты также «не разочаруют».

Кудрин доложил о нарушениях

Счетная палата России обнаружила в исполнении федерального бюджета-2021 нарушения на 676 миллиардов.

Об этом глава КСП сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. По сравнению с 2020 годом объем нарушений вырос ровно вдвое. С учетом всех распорядителей бюджетных средств объем нарушений достиг 1,5 триллиона рублей. «В основном эти нарушения связаны с бухгалтерским учетом, нецелевым использованием, нарушением процедур закупок», – сообщил Алексей Кудрин.

Выгнал щенка – штраф

В Госдуме предложили штрафовать за выброшенных питомцев.

Депутаты предлагают ввести штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных животных и до 200 тысяч рублей – за укусы домашними животными людей при отсутствии состава уголовного преступления, сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

Поправки в КоАП уже согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию на весенней сессии Госдумы.

Расти, рыбка, большая

В Вычегду выпустили свыше четырех тысяч штук молоди сига.

Добрый поступок совершили 10 июня сотрудники ООО «Кажым» в местечке Алешино. В естественную среду обитания выпущено 4335 штук мальков. Выпуск молоди – форма компенсации вреда, нанесенного в результате проведения строительных работ при газификации микрорайона Ягкар.

Корткеросские «партизаны»

Два жителя Корткероса, забросавшие лесовоз бутылками с зажигательной смесью, предстали перед судом.

В августе 2019 г. грузовой МАЗ с прицепом перевозил древесину по дороге Сторожевск – Нившера с делянки в Богородском участковом лесничестве. Местные жители, возмущенные тем, что лес вырубается буквально «вокруг их домов», приготовили три бутылки с «коктейлем Молотова» и бросили их в лесовоз. Машина загорелась, но водитель смог потушить пламя. Сельчане скрылись на мотоциклах. На суде они признались, что хотели лишь напугать водителей лесовозов, чтобы они не ездили в их район. Суд приговорил их к лишению свободы условно.