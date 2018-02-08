Валенки берегут здоровье и приносят счастье

Сизябск издавна славится пимами из оленьих камусов — здесь работает цех по пошиву меховых и кожаных изделий. Но есть в селе своя маленькая домашняя «фабрика», где валяют валенки…

То, что «доктор прописал»

Жительница Сизябска Галина Канева уже семь лет катает валенки вручную. Теплые и удобные, стильные валенки-самокаты ижемской мастерицы пользуются большим спросом. Для северян — это как раз «то, что доктор прописал». Охотно их заказывают и жители столицы Коми. Сувенирные валенки-шептуны оценила и первый заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова, которая недавно приобрела их на одной из ярмарок.

— Настоящие валенки должны кататься руками из «живой» овечьей шерсти — без добавления всякой химии, — говорит Галина Канева. — Такая обувь никогда не «садится» и не деформирует стопу. Когда валенки скатаны без «суррогатов», тогда и шерсть в готовом изделии не теряет свои полезные качества.

Такая обувь очень теплая, между волокнами шерсти легко проходит воздух. Это позволяет ногам «дышать», в валенках ноги не потеют. Кроме того, структура свалянной шерсти дает эффект естественного массажа стоп, улучшает циркуляцию крови. В такой обуви ноги будут ощущать комфорт, сухость и тепло.

Овечья шерсть, прежде чем превратиться в мягкую, теплую обувь, проходит множество стадий обработки. Ее расчесывают, раскатывают, отпаривают, отбивают, сушат…

Вся цепочка технологического процесса занимает не одни сутки. Валяное ремесло — очень трудоемкое дело, требует большой силы и определенных навыков. Причем мастерица использует только деревянные инструменты — ручную чесалку, скалку, сбивалку, колодки, которые она сама же и смастерила.

Ошпарить кипятком и отправить в печь

Ижемская умелица проводит мастер-классы и охотно делится секретами древнего ремесла:

— Для заготовки валенок, различных сувенирных поделок подходит овечья шерсть осенней и весенней стрижки. Например, на изготовление валенок для малышей до года требуется 400 граммов шерсти, а на взрослых — более одного килограмма. Процесс валяния шерсти вручную имеет определенную последовательность. Сначала делаю заготовку — стриженую шерсть сортирую, затем расчесываю ческами. На выходе из жесткой шерсти получается мягкое, как пух, полотно.

Затем складываю слои обработанной шерсти. Сначала вдоль, потом поперек (как бы решеткой) на мокрую ткань, после чего заворачиваю. Подготовленную основу закатываю на скалке в рулон и выкатываю на столе. Утрамбовываю так, чтобы пышная шерсть улеглась. Накатываю до тех пор, пока не получится войлочный пласт. После нескольких часов усиленного катания основа валенка превращается в войлок. Этот процесс требует терпения и упорства.

Потом без ножниц, вручную, отрываю концы войлочного полотна для придания формы носа обуви и складываю кусок выкатанной шерсти вдвое, положив внутрь прокладку в форме будущего валенка. Чтобы валенки стали прочными, а подошва толще, добавляю слои шерсти на образовавшуюся форму, особенно на подошву.

«Полуфабрикат» я снова заворачиваю в мокрую ткань и начинаю прессовать — мять, тереть, разглаживать руками, придавать форму и размер. Весь процесс катания чередую с вымачиванием — для большого уплотнения и усадки. Чтобы придать обуви окончательную плотность, ошпариваю будущий валенок кипятком. Как остынет, снимаю прокладку-шаблон и натягиваю разборную колодку. Затем валенки отправляются для просушки в русскую печь. Тепло позволяет соединиться войлоку в плотную массу. Чем плотнее валенок, тем лучше он будет согревать в морозную погоду, — рассказывает Галина Робертовна.

Магическая сила

По словам ижемской мастерицы, валенки она делает по заказу и на любой вкус. В ее арсенале есть и сувенирные валенки. По желанию заказчика валяную обувь может сделать даже гламурной — отделать вышивкой, аппликациями.

— Миниатюрные валенки-поделки называют «шептунами». Есть такое поверье, что шерсть является своего рода оберегом. Поэтому издревле люди верили в магическую силу валенок, эта обувь считалась талисманом достатка и богатств. В один валеночек нужно положить монетку, а в другой — зернышко, нашептать им свои самые сокровенные желания — и они обязательно сбудутся, — поясняет Галина Робертовна. — Сувенирные валенки могут послужить и оберегом, и подарком.

Сельчанка не только возрождает почти забытое ремесло, она еще и активист ветеранского движения. В селе ни одно мероприятие не проходит без ее участия. Галина Канева выступает на сцене местного Дома культуры, успевает вязать и вышивать.

По ее словам, шить она научилась в детстве. На школьных вечеринках и праздниках щеголяла в нарядах, сшитых своими руками. В многодетной семье Галина была самой старшей. Когда ее мама работала в ночную смену, она в доме оставалась за хозяйку. Галине приходилось до уроков и корову подоить, и завтрак приготовить.

Кстати, 16 февраля сельская активистка отмечает свой 65-летний юбилей.

Наталья КОЛОДИНОВА.