Валерий Козлов: «Надо заниматься не политикой, а дворами и улицами»

28 марта депутаты городского Совета тайным голосованием выберут нового мэра столицы Коми.

Напомним, что 17 ноября прошлого года Андрей Самоделкин покинул пост градоначальника и вышел на пенсию. В качестве и.о. главы администрации его сменил Владимир Голдин.

Господин Голдин долго раздумывал и только вчера, 23 марта, подал документы в конкурсную комиссию. В этот же день «заявился» еще один претендент — экс-депутат горсовета Андрей Попов.

Таким образом на пост мэра теперь претендуют четверо кандидатов. Помимо названных выше, это начальник городской жилинспекции Аркадий Малафеев и депутат горсовета Валерий Козлов, который до недавнего времени возглавлял сыктывкарский Совет. Его и называют явным фаворитом, уже заручившимся поддержкой и «Единой России», и, скорее всего, республиканских властей.

Можно сказать, что 47-летний Валерий Козлов «без пяти минут мэр». Впрочем, сам он, будучи человеком осторожным, не спешит с категоричными заявлениями. В чем корреспондент «Трибуны» убедился, побеседовав с соискателем накануне «судьбоносной» сессии горсовета.

«Бывают и разногласия…»

— Валерий Владимирович, вы начинали свою карьеру как бизнесмен. Почему решили перейти во власть?

— В этом году бизнесу, у истоков которого я стоял, исполнится 25 лет. В те далекие годы к молодым предпринимателям постоянно обращались за помощью люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, общественные организации, социальные учреждения. И мы старались помогать. В какой-то момент для того, чтобы сделать эту помощь системной, у меня возникла идея выдвинуться в депутаты городского Совета. Работал депутатом, затем несколько лет первым заместителем руководителя администрации города, главой города — председателем Совета. Уже много лет, в соответствии с законом, я не занимаюсь бизнесом, но предприятие успешно работает и развивается все эти годы. Значит, тогда, 25 лет назад, мы все делали правильно.

— Достаточно долго вы были первым заместителем мэра и вдруг в 2015 году снова вернулись в Совет Сыктывкара. Вас что-то не устраивало в работе администрации?

— В должности первого заместителя главы администрации я курировал социальный блок, работу с общественными организациями, политическими партиями. В том числе и взаимодействие с Советом города. В период избирательной кампании 2016 года я, являясь секретарем местного отделения «ЕР», возглавил команду кандидатов, людей, которые являются профессионалами в разных отраслях деятельности и пользуются уважением у сыктывкарцев. Мы получили очень большую поддержку в день голосования. Команда «ЕР» получила 25 депутатских мандатов из 30. Но это доверие возложило на нас и огромную ответственность. Чтобы вместе выполнить нашу программу, наказы избирателей, я решил продолжить работу в качестве депутата. А с администрацией мы продолжаем конструктивно взаимодействовать. Хотя, конечно, бывают и разногласия по тем или иным вопросам.

— Бытует мнение, что Совет Сыктывкара — это декоративный орган…

— Как это высший на территории города орган может быть декоративным? Именно Совет принимает все основные решения, а администрация города их исполняет. Другое дело, что мэр всегда на виду, а о работе депутатов СМИ рассказывают гораздо реже. Но давайте, например, вспомним о роли Совета в решении вопроса о строительстве торгового центра перед кафедральным собором или о компенсации выпадающих доходов автоперевозчикам за проезд по дачным маршрутам с целью сохранения цены проезда на дачи на уровне проезда по городу. И такие решения принимаются на каждой сессии.

Зачем вам это?

— Ну а сейчас, проработав в Совете полтора года, вы выдвигаете свою кандидатуру на пост мэра. Зачем вам это нужно? Судя по нашей столице, работа мэра — не просто трудная, а даже рискованная. Жители города все время недовольны, надзорные органы не дремлют…

— Законом РК и решением Совета изменена модель управления городом. По новому уставу, теперь вся ответственность ложится на одного человека, который должен иметь не только управленческий опыт, знать городское хозяйство, но и быть постоянно на связи с жителями, а в идеале — иметь опыт депутатской работы. Ведь именно депутаты во время избирательной кампании и в период свой депутатской деятельности ежедневно общаются с избирателями, получают наказы. Считаю, что опыт моей депутатской работы позволит мне быть эффективным. Ну, а на справедливое недовольство будем оперативно реагировать и работать в строгом соответствии с законом.

— Каковы ваши отношения с командой губернатора Сергея Гапликова?

— У нас сложились рабочие, конструктивные отношения. В качестве главы города — председателя Совета я всегда поддерживал планы, намеченные Сергеем Анатольевичем и его командой. Мы все понимаем, какое значение для Сыктывкара имеет программа по созданию новых учебных мест для наших школьников, программа переселения из ветхого и аварийного жилья, решение вопросов по строительству инфекционной больницы, радиологического отделения, задачи по благоустройству и созданию комфортной жизни в нашем городе. Считаю, что мы одинаково видим первоочередные задачи и сможем совместно их решать.

— Поговаривают о том, что вы планируете быть мэром всего один год. Хватит ли этого времени, чтобы достичь каких-то результатов?

— В соответствии с законом РК и городским Уставом города глава города избирается на пять лет решением депутатов Совета. Вот в этих временных рамках я и планирую свою работу. Но одно дело — наши планы, а другое — реальная жизнь. Для меня главное — оправдать доверие коллег-депутатов, жителей Сыктывкара, эффективно работать, развивать наш город. И я не собираюсь просто «отбывать номер». Буду трудиться засучив рукава.

Городской патриотизм

— Вы 14 лет работали в органах власти Сыктывкара, живете здесь всю жизнь. Вам разве не обидно, что сегодня происходит в городе: снег чистят плохо, улицы и дворы утопают в грязи… И это — столица республики?!

— Я думаю, вопрос сформулирован не совсем корректно. У жителя абсолютно любого города есть заслуженные нарекания в адрес городских властей. Но все познается в сравнении. Приведу пример. На новогодних каникулах мы с семьей выезжали в Киров, и скажу вам — я был удивлен, насколько плохо там обстояли дела с вывозкой снега и расчисткой улиц. Наверное, этому были свои объективные причины, но, вернувшись в Сыктывкар, я понял — наши коммунальные службы работают все-таки гораздо эффективней. Конечно, очень хочется видеть наш город аккуратным, чистым, уютным. За последние несколько лет мы заасфальтировали основные пешеходные маршруты, перед «Детским миром» появилась детская площадка, в прошлом году привели в порядок Кировский парк, создали несколько интересных малых архитектурных форм и столь необходимых городу автостоянок. Но работы в этом направлении еще очень много. А чтобы двигаться вперед, нужно активно привлекать жителей города к обсуждению наших планов.

— Но сегодня многие жители высказываются примерно так: в мэрии надо разогнать половину чиновников…

— Я много лет работаю с этими людьми. Поверьте, каждый на своем месте делает очень много для того, чтобы город жил и развивался, несмотря ни на какие трудности. По всем направлениям есть хорошие специалисты. При этом необходимо, на мой взгляд, где-то изменить акценты, где-то перераспределить полномочия, стать более открытыми для населения. Но в целом каких-либо резких изменений я бы в ближайшее время не делал.

— Много раз слышал разные версии, каким должен быть хороший мэр — хозяйственником, политиком, коммунальщиком… А как вы считаете? И хватит ли у вас управленческих навыков, чтобы руководить городом? У вас ведь репутация социальщика.

— Я считаю, что мэр — это в первую очередь патриот своего города, человек, обладающий управленческим опытом, не боящийся принимать решения и нести за них ответственность. Город — большой и сложный организм. Невозможно быть узким специалистом по всем направлениям одновременно. Жилищно-коммунальная сфера, строительство, социальный блок, связи с общественностью, взаимодействие с региональными и федеральными органами власти — по каждому направлению должен работать специалист, который хорошо понимает поставленную перед ним задачу и работает с полной отдачей. А задача мэра — сформировать такую команду, возглавить ее и с полной отдачей решать стоящие перед ним задачи. На мой взгляд, мэр должен заниматься не политикой, а дворами, улицами, коммуналкой. И, главное, четко знать — чего хотят горожане.

Для справки

Козлов Валерий Владимирович

В 1985 г. окончил Сыктывкарскую школу № 21. В конце 80-х — начале 90-х работал музыкантом в Кировском парке и республиканской филармонии. Потом занялся бизнесом. В 1992 г. стал генеральным директором ООО «Скрин». В 2004 г. окончил Академию госслужбы и управления Коми по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 2003 г., а затем и в 2007-м избирался депутатом Совета Сыктывкара. В 2004 г. основал благотворительный фонд «Ассоциация попечительских советов».

С октября 2008 г. — первый заместитель мэра. С октября 2015 г. — председатель Совета МО ГО «Сыктывкар».

Женат, воспитывает двух дочерей.

Беседовал

Виктор СЕМЕНОВ.