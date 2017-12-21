Виктору Торлопову не дали договорить

Раз в год на последней рабочей встрече депутатов на трибуну Госсовета Коми могут подняться представители политических партий, не входящие в парламент.

Из 26 зарегистрированных в республике партий такой возможностью на этот раз воспользовались лишь две — «Партия дела» и «Яблоко». Для выступления предлагалась тема: «Роль политических партий в развитии муниципальных образований в Республике Коми».

«Партию дела» представила председатель регионального отделения Ирина Пальшина — уже достаточно «тертый калач» в местном самоуправлении. (И. Пальшина несколько созывов была депутатом городского Совета Сыктывкара). Дама неторопливо рассказала о самой партии, о ее федеральном лидере Константине Бабкине, доложила об итогах прошедшего в ноябре съезда однопартийцев. «Мы не оппозиционная партия, а партия конструктивного диалога», — подчеркнула И. Пальшина.

Лидера «Партии дела» слушали почти шесть минут. Виктору Торлопову, представителю Регионального отделения партии «Яблоко», «повезло» меньше. Депутаты «выдержали» всего 2 мин. 46 секунд. Речь «непарламентария» была слишком эмоциональной, ему просто отключили микрофон.

Впрочем, ничего особо нового В. Торлопов и не сказал. В 2015-м он уже выступал в Госсовете РК и говорил почти то же самое.

— С приходом к власти Владимира Путина выборы перестали быть открытыми, — заявил «яблочник». — Монополия власти партией «Единая Россия» привела к созданию в республике ОПС, члены которой сегодня дают показания в Замоскворецком суде. Поезжайте в автобусе № 23, послушайте кондукторов и простых людей, вы узнаете, как они вас ненавидят, — предложил депутатам В. Торлопов. — При попустительстве «единороссов» землю в микрорайоне «Орбита» захватили дельцы…

В этот момент выступление Валерия Торлопова остановили. Сначала депутат Леонид Вокуев, а затем председатель Комитета по регламенту и депутатской этике Геннадий Горбачев. «Лидер «Яблока» выступает не по теме», — заявил он, и спикер Госсовета РК предложила закончить «дискуссию».