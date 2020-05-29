Жители Коми хранят почти 11 миллиардов рублей в иностранной валюте.
Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе отделения Нацбанка, общий объем вкладов жителей республики на 1 апреля составил 137,5 миллиарда рублей. С 1 апреля 2019 года он увеличился на 10 миллиардов рублей (7,8 процента). Жители региона в основном хранят свои средства в рублях. Вклады в иностранной валюте составили 10,9 миллиарда рублей, доля таких депозитов – 7,9 процента.
Валютная кубышка
Жители Коми хранят почти 11 миллиардов рублей в иностранной валюте.