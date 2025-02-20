Вандалы похитили «яблочки» (Криминал от 21 февраля)

В Сыктывкаре неизвестные украли золотые декоративные яблочки, установленные на Яблоневой аллее.

Это место отдыха еще официально не открыто, весной аллею ждет озеленение, но хулиганы уже добрались до латунных яблочек, украшающих общественное пространство. В отличие от сказочных молодильных яблок, дарующих бессмертие, эти яблочки принесут воришкам ощутимый штраф. На аллее установлено видеонаблюдение, и материалы уже переданы в полицию для дальнейшего разбирательства. Сумма ущерба устанавливается, виновные будут наказаны, заверили в администрации столицы Коми.

Изъято семь банок пороха

Полицейские Воркуты и Княжпогостского района выявили факты незаконного хранения взрывчатых веществ.

В районе нарушителем оказался 44-летний мужчина, у которого в дачном доме оперативники обнаружили и изъяли пять банок бездымного пороха общей массой порядка 695 граммов. Подозреваемый пояснил, что порох остался от деда, который недавно умер. В воркутинском поселке Северный две банки со взрывчатым веществом общей массой более 395 граммов были обнаружены в квартире 63-летнего мужчины. «Когда разрешение на оружие закончилось, то я сдал его, как положено, а порох решил оставить себе», – пояснил нарушитель. В отношении обоих возбуждены уголовные дела.

Украл светильники

Житель Емвы, находясь в подпитии, снял четыре светодиодных лампы с металлических опор пешеходного моста через ручей Чижик-Шор.

Муниципальному казенному учреждению «Городское хозяйство» причинен материальный ущерб на 26 тысяч рублей. Учитывая, что воришка раскаялся в содеянном и полностью возместил ущерб, мировой судья прекратил уголовное дело.

Поножовщина в Кослане

71-летний житель Удорского района ударил женщину ножом в грудь.

Трагедия произошла в квартире дома, расположенного в селе Кослан, где компания из трех человек распивала спиртное. В какой-то момент на бытовой почве между хозяином квартиры и его 46-летней знакомой возникла ссора, в ходе которой мужчина совершил роковой удар. От полученного ранения потерпевшая скончалась. Подозреваемый заключен под стражу.

Интересное кино за 111 тысяч

40-летний мужчина планировал провести приятный вечер с незнакомкой, а в итоге остался без денег.

Познакомившись с девушкой через интернет, мужчина договорился о свидании в кино. Дама послала ему ссылку для оформления брони билетов, мужчина перешел по ней, ввел данные банковской карты, а также код верификации, после чего с его расчетного счета списались 5 тысяч рублей. Потерпевший оформил возврат, но возникла якобы ошибка. Тогда он стал пробовать вернуть деньги на другие карты и в итоге потерял более 111 тысяч рублей.