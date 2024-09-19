Ваше время истекло (Блиц от 20 сентября)

В СГУ выберут ректора. Выборы проводятся в связи с окончанием срока полномочий действующего руководителя вуза.

Напомним, сегодня эту должность занимает Ольга Сотникова (на фото). Ректор избирается тайным голосованием на конференции работников и студентов университета сроком до 5 лет. К выборам допускаются кандидаты в возрасте не старше 70 лет, имеющие ученую степень, не менее 5 лет стажа работы на руководящих должностях в образовательных организациях высшего образования. Дата проведения выборов ректора будет определена Ученым советом вуза.

12 парней вернутся домой

Военнослужащие из Коми, захваченные в плен в Курской области, освобождены.

В результате обменов, по предварительным данным, вернули 12 срочников из Коми, сообщила Уполномоченный по правам человека в Коми Вера Железцова. В настоящее время солдаты находятся на территории Белоруссии. Среди них есть бойцы, одними из первых принявшие на себя удар в Курской области. По данным Минобороны РФ, их отправят домой для дальнейшего лечения и реабилитации.

Граждане, только без паники!

С 19 по 22 сентября жители Ижемского района увидят в небе беспилотные летательные аппараты.

В воздушном пространстве над территорией района пройдет официальная аэрофотосъемка. Беспилотники появятся в районе сел Брыкаланск, Кипиево, Няшабож, Кельчиюр, Краснобор, Сизябск, Ижма и Мохча, деревень Чаркабож, Чика, Пиль-Егор, Васильевка, Усть-Ижма, Малое и Большое Галово, Вертеп, Пустыня, Диюр, Черноборская, Бакур, Брыка, Ель, Варыш, Гам, Косъель, Мошъюга, Щель, Константиновка, Ласта, Картаель, поселков Койю, Том, Щельяюр и Ыргеншар. Облеты организованы Территориальным фондом информации Коми для актуализации геоинформационных данных региона.

Его пора ремонтировать

Старый краснозатонский мост, соединяющий Сыктывкар с пригородными поселками, Усть-Куломским и Корткеросским районами, будет отремонтирован.

Плановая стоимость капремонта – около 400 млн рублей, срок реконструкции – два с половиной года. Сам мост полностью не закроют – будет организовано реверсивное движение. В одну сторону водители будут ехать по понтону, в другую – по открытой части моста.

Пьяные садятся за руль

За неделю на дорогах Коми остановили 63 нетрезвых водителя.

Только за выходные дни полицейские отстранили от управления транспортными средствами 26 водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Больше всего таких нарушителей попались в Сыктывкаре, Ухте и Печоре. В отношении пяти водителей возбуждены уголовные дела.

И снова – черные вести

На этой неделе стало известно о гибели еще четырех бойцов из Коми.

Это Григорий Рочев из Печоры, Андрей Агафонов, уроженец села Летка Прилузского района, Артем Федотов из Усть-Цильмы, Петр Турубанов из села Визинга Сысольского района.

Как умирают поселки

Сосногорский поселок Иван-Ёль официально исчезнет с карты.

Соответствующий законопроект администрации Сосногорска поддержали депутаты Госсовета Коми на сессии 19 сентября. Иван-Ёль появился в 1950-х годах прошлого века в 32 км от п. Поляна и по площади составляет 54 га. С 2010 года в нем никто не живет, все 185 человек или 74 семьи были сняты с учета и расселены. Здесь нет ни электричества, ни связи. Поселок признан бесперспективным.

И остатки бывают сладки

Семьи с детьми смогут получать остаток средств материнского капитала в виде единовременной выплаты.

Речь идет о средствах маткапитала, которые остались на счету после того, как большая их часть была использована на улучшение жилищных условий либо образование детей, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов и другие цели. Семьи, которым положена единовременная выплата, получат соответствующее уведомление от Фонда пенсионного и социального страхования через портал Госуслуг. Средства поступят на банковский счет одного из родителей в течение пяти рабочих дней после того, как фонд примет решение о назначении выплаты.

В домах будет тепло

Отопительный сезон в Сыктывкаре и Эжве стартует с 23 сентября.

Соответствующее постановление администрации Сыктывкара подписал градоначальник. Администрацией города рекомендовано теплоснабжающим организациям провести поставку тепла потребителям, а обслуживающим жилфонд организациям необходимо усилить бригады слесарей для обеспечения более оперативной работы по развоздушиванию систем теплоснабжения там, где в этом появится необходимость.

Размер имеет значение

Рыбак из Усинска заплатит штраф в размере 3,6 тысячи рублей за сига в 17 см.

Мужчина выловил сига пластиковым крючком, однако нарушил Правила рыболовства: промысловый размер сига не должен быть менее 30 см. Своими действиями мужчина причинил ущерб водным биологическим ресурсам на сумму 3 640 рублей – такова такса за экземпляр сига, независимо от его размера и веса.

Могильники – под запретом

1 сентября в России введен запрет на строительство новых скотомогильников.

В стране вводится единый порядок эксплуатации. Все старые скотомогильники должны быть ликвидированы по истечении 25 лет со дня завершения эксплуатации, сообщает Минсельхоз Коми. Перед ликвидацией скотомогильника лаборатория Госветслужбы должна подтвердить отсутствие в почве возбудителей сибирской язвы.

Голос можно подделать

В Госдуму внесли законопроект о защите голоса гражданина от незаконного распространения.

«Обнародование и дальнейшее использование голоса гражданина (в том числе записи, в которой он содержится, или записи, в которой содержится воссозданный с помощью специальных технологий голос гражданина) допускаются только с согласия этого гражданина», – сказано в проекте. Человек сможет потребовать удалить из интернета записи, если они получены без его согласия. После смерти гражданина голос можно использовать только с согласия наследников – детей и супруга, а также родителей.