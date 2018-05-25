Василий Гончаренко оказался в наручниках

Человек, пытавшийся отделить Эжву от Сыктывкара, задержан в центре города.

Сегодня, 25 мая, в столице Коми задержан глава администрации Корткеросского района, бывший мэр Эжвы экс-руководитель спортивного Агенства РК Василий Гончаренко.



Это произошло в 15.30 в самом центре Сыктывкара на многолюдной улице Ленина, почти рядом со Стефановской площадью, где находится так называемый Желтый дом — администрация губернатора Коми. Возможно, именно туда чиновник и направлялся с целью прояснить свою дальнейшую судьбу.

Задержание происходило при большом скоплении народа — прохожих и уличных зевак. При этом операция происходила в лучших традициях «маски-шоу» — так, будто задерживали не провинциального чиновника в костюме и при галстуке, а матерого уголовника. Силовики в камуфляже и масках повалили 60-летнего мужчину на землю (хотя он не оказывал никакого сопротивления), а затем надели на него наручники. Рядом уже находилась спецмашина с тонированными стеклами, куда и был препровожден г-н Гончаренко.

Василий Гончаренко собирался покинуть пост главы Корткеросской администрации и стать депутатом Государственного Совета Коми от «Единой России». В начале мая он был зарегистрирован для участия в праймериз (процедуре предварительного голования внутри партии) по Академическому одномандатному избирательному округу №2.

Однако затем он неожиданно снял свою кандидатуру. По другой инфомации, господин Гончаренко был вынужден это сделать под нажимом регионального исполкома, который в свою очередь получил неформальное указание от силовиков. Наблюдатели расценили это как дурной знак для Василия Анатольевича. Не исключено, что такую «черную метку» он получил из Управления ФСБ, которое занимается оперативной разработкой практически всех крупных чиновников, подозреваемых в коррупционных преступлениях.

Спустя несколько часов после задержания В. Гончаренко Следственный комитет РФ по РК сообщил, что уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Коми. Руководитель администрации муниципального района «Корткеросский» подозревается в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, в феврале 2018 года руководитель администрации муниципального района «Корткеросский» потребовал от представителя коммерческой организации передачи ему денежных средств в размере 500 тысяч рублей за общее покровительство и принятие положительных решений в интересах предпринимателя.

В течение мая 2018 года фигурант, согласно ранее достигнутой договоренности, получал от представителя организации денежные средства частями: путем перечисления на счет банковской карты, а также лично. Всего было получено 300 тысяч рублей. При получении части денежного вознаграждения (150 тысяч рублей) последний был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Коми.

В настоящее время в отношении чиновника решается вопрос об избрании меры пресечения, по местам жительства и работы задержанного проведены обыски. Расследование уголовного дела продолжается.

ДЛЯ СПРАВКИ.

ГОНЧАРЕНКО ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. Родился 2 ноября 1957 года на Украине. После службы в армии поступил в Ленинградскую лесотехническую академию по специальности «инженер-химик, технолог целлюлозно-бумажной промышленности». С 1983 года работал технологом, старшим мастером, начальником цеха, председателем профсоюзного комитета Сыктывкарского ЛПК.

В 1999 г. был избран депутатом Совета Сыктывкара, затем его председателем.

В 2003 г. возглавил администрацию Эжвинского района. Добивался отделения Эжвинского района от города и придания Эжве статуса города, для чего провел пиар-компанию в прессе и даже собирался организовать референдум. Однако эти попытки потерпели фиаско.

С июня 2007 по сентябрь 2010 – руководитель Агентства Коми по физической культуре, спорту и туризму.

С января 2011 г. — советник первого заместителя главы Коми по вопросам спорта.

В 2011 г. назначен руководителем администрации Корткеросского района.

Женат, воспитал двух дочерей.