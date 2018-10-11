Василий Гончаренко пожаловался на соседей

Обратившийся к Верховному суду Коми бывший глава Корткеросского района попросил заменить содержание под стражей в СИЗО на домашний арест для того, чтобы поправить здоровье, и заверил, что обязуется выполнять все требования следствия.

В качестве аргумента Гончаренко рассказал о тяжелых условиях нахождения в СИЗО. «За последние два месяца в изоляторе я побывал в карцере и нескольких камерах. Сейчас я, больной гипертонией человек, нахожусь в одной камере с курящими», — отметил В. Гончаренко.

Также В. Гончаренко напомнил, что всю свою трудовую жизнь работал на благо республики, занимая ответственные и важные должности в региональных и районных органах власти.

«Сегодня я нахожусь на пенсии и полномочиями для влияния на следствие не обладаю. Никакой опасности для общества не представляю. У меня есть семья и дети, только поэтому бежать от следствия считаю глупым», — пояснил свою позицию экс-чиновник.

Однако Верховный суд, рассмотрев доводы всех сторон, оставил Василия Гончаренко под стражей.