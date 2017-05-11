Вахтеры защитили свои права

Год назад «Трибуна» рассказала историю вахтеров из Эжвы, которые не захотели работать по «серой» схеме.

Тогда в редакцию обратилась эжвинская пенсионерка Алевтина Ишутова. Алевтина Афанасьевна рассказала, что до декабря 2015 года она работала в эжвинском МУП «Жилкомхоз» вахтером общежития по ул. Комарова. Заработок крохотный — 6 тысяч. Но для пенсионера — и то хлеб.

Работать даром?

Однако 1 декабря 2015 г. состоялось собрание, на котором Ишутовой и ее коллегам объявили, что «Жилкомхоз» расторгает с ними договор в одностороннем порядке. Зато некий неизвестный им человек пришел и предложил всем работу — ту же самую, но без оформления. По «серой» схеме. Человек этот назвал себя Эдуардом. Какую организацию он представляет, не сказал.

Правда, заполнить договор Эдуард все-таки предложил. Но — довольно странный. Первый его пункт так и звучал: услуги оказываются исполнителем безвозмездно. То есть люди вроде как продолжают работать вахтерами, но… делают это они, как говорила сова из мультика, «безвозмездно, то есть даром».

При этом ИП Исаков Николай Вячеславович, от имени которого и предлагалось заключить сей странный договор, может выдавать им поощрения и компенсации.

Алевтина Ишутова подписывать договор не стала и, доработав месяц, уволилась:

— Как можно трудиться на таких условиях, если договор — чистая «липа»? Он и не обязывает мне что-то платить, ведь работодатель «может», но не «обязан»!

«Молчать не будем»

Следом за ней уволилась и напарница, Татьяна Рычкова, тоже пенсионерка. Получилось, что 20 дней декабря они работали вообще без оформления. Но обещанной зарплаты за эти дни не получили. От бывших коллег вахтеры узнали, что и те тоже испытывают проблемы с выплатой. А еще дотошные пенсионерки выяснили, что «загадочного человека» зовут Эдуард Прохоров.

Обычно вахтеры — люди маленькие. Сидят себе тихо, должность невеликая, квалификации не требует. Но женщины молчать не хотели и обратились с иском в суд. А еще узнали несколько неприятных моментов про бывшего работодателя. Например, то, что фирма ИП Исакова, от имени которой предлагалось заключить договор «безвозмездного оказания услуг», зарегистрирована и находится совсем не в Сыктывкаре по ул. Колхозной (как было указано в реквизитах договора), а в Микуни!

Как рассудили вахтеры, обычно такого рода сделки используются нечистыми на руку дельцами для ухода от налогов. Одни при этом наживаются, а другие в итоге получают мизерную пенсию или вовсе лишаются ее.

Не позволяйте себя унижать!

Спустя год пенсионерки пришли в редакцию «Трибуны» и рассказали, чем закончилась эта история.

Деньги, за которые предстояло судиться вахтерам, были невелики — всего-то 3840 рублей.

— Но почему мы должны их отдавать каким-то людям с сомнительной репутацией? — возмущались они.

На суд женщинам пришлось ездить из Сыктывкара в Айкино (по месту регистрации ИП). Татьяна Рычкова побывала там аж на четырех заседаниях! Вероятно, «фирма» рассчитывала на то, что трепать себе нервы из-за незначительной суммы, ездить за сто километров и хлопотать «недалекие» пенсионерки не будут. Но бывшие вахтеры оказались крепкими орешками!

— Им, мужчинам, было не стыдно «тягаться» с нами, пожилыми, за такую мизерную сумму. Нас возмутило и то, как представитель фирмы лгал в суде, будто обеспечивал нас горячим питанием и давал ежедневно 40 рублей — якобы оплачивал проезд в автобусе, — рассказали они. — Однако на просьбу судьи показать документы, подтверждающие это, ничего, конечно, предоставить суду не смог.

В итоге бывшие вахтеры дело выиграли. Николаю Исакову, по решению суда, придется выплатить не только зарплату работницам, но также и расходы на проезд, госпошлину и оплату услуг юриста.

Но только ли денег добивались в суде «маленькие люди»? В первую очередь женщины защищали свое человеческое достоинство. Сегодня многие вынуждены искать кусок хлеба и соглашаются работать по «серой» схеме, рассудили они. Это позволяет иным дельцам наплевательски относиться к людям — как к тупой и безропотной тягловой силе. Не позволяйте себя унижать!

Людмила КУДРЯШОВА.