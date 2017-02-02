Вдруг это Путин по небу летит?

Наступивший 2017-й объявлен в России Годом экологии. Недавно в редакцию поступило письмо от 11-классницы Ульяны Ивакиной, в котором она призывает защитить стерхов — редких, занесенных в Красную книгу птиц.

Лапки в капканах

«В народе давно укоренилось словосочетание «путинские стерхи». Президент вместе с учеными-орнитологами в 2012 году в рамках проекта «Полет на-дежды» ставил молодых журавлей на крыло — летал с этими птицами на специальном планере. Сейчас за президентскими стерхами следит весь мир», — пишет Ульяна Ивакина.

«В Республике Коми стерхов (белых журавлей) каждую весну видят жители деревни Ивановка (Сыктывдинский район), что находится на берегу Вычегды: эти огромные красивые птицы раньше отдыхали на совхозных полях при миграции с юга на север. Правда, в последние годы их становится все меньше: в прошлом году над деревней были замечены только две птицы, которые парили в отдалении над Вычегдой.

К сожалению, некоторые местные жители ставят на поля капканы. Возможно, именно эти капканы, которые ставят на гусей, стали причиной исчезновения и белых журавлей с полей Ивановки.

Прошлой весной 12-летний мальчик, спасая стерхов, угодил в капкан. Однако чиновники все равно твердят: «У нас белых журавлей нет, капканов нет».

В середине апреля птицы вернутся. Неужели мы опять встретим их капканами? Или постараемся сохранить еще существующее чудо природы, чтобы эти белые птицы радовали нас и наших потомков?» — заключает школьница.

Серый, а не белый

Следует отметить, что вопрос о стерхах возник не сегодня, защитники природы направляли запросы во многие инстанции — в прокуратуру, охотинспекцию, Минприроды.

«Трибуна» обратилась за комментариями к главному государственному инспектору по охране леса Чернамского лесничества Андрею Шосталю. Он сообщил, что каждое обращение тщательно расследовалось, проводились проверки, но факты о капканах и охоте на территориях, указанных заявителями, не подтвердились, нарушений охотничьего законодательства не выявлено.

А. Шосталь пояснил, что учетом водоплавающей, луговой и болотной птицы лесничество занимается с 1974 года, однако за все эти годы встречи белого журавля не зафиксировано, не говоря уже о гнездовьях. Встречаются небольшие стаи серого журавля во время весеннего и осеннего пролета. Но именно — серого, которого издалека можно принять за белого. В последние несколько лет три-четыре пары этих птиц остаются на территории лесничества для гнездования.

«Верхи» и стерхи

Мы обратились также в Институт биологии НЦ Коми УРО РАН с просьбой помочь прояснить вопрос с обитанием на территории нашего региона белого журавля. К сожалению, нам отказались дать такие данные, сославшись на некие указания «сверху» о запрете распространения информации, касающейся миграции птиц. Для этого якобы требуется получить разрешение из центра.

От сотрудника, ранее работавшего в Институте биологии, нам удалось узнать, что стерх раньше фиксировался в Коми лишь во время перелетов. Как обстоят дела нынче, он не знает.

Нам же остается дождаться весны. По словам Ульяны Ивакиной, в этом году она будет следить за перелетом птиц, и если стерхи появятся, она обязательно их сфотографирует. И тогда защитникам природы можно будет ставить вопрос о признании территории деревни (или окрестностей вокруг нее) особо охраняемой природной зоной…