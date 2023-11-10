Ровно сто лет назад, в 1923 году, в Усть-Сысольске открыли первый кинотеатр. Деревянное одноэтажное здание находилось на перекрестке нынешних улиц Куратова и Кирова (сейчас на этом месте Дом развития культуры и искусства).

В 1920-е годы в первом городском кинотеатре демонстрировались только немые фильмы в сопровождении тапера. Перед сеансами играл оркестр, а буфетчица Людмила Попова бойко торговала в фойе свежей выпечкой.

В феврале 1929 года в кинотеатре был показан один из первых фильмов о Коми крае «Охота и оленеводство в области Коми».

Аппаратура для звукового кино появилась в кинотеатре лишь в 1932 году. Но эпоха «великого немого» местами продержалась в республике вплоть до 1950 года.

В Сыктывкаре чудом уцелело украшенное медными канделябрами пианино, на котором играли в довоенном горкинотеатре. После списания раритет известной фирмы из Лейпцига «Julius Gustav Feurich» попал в дом кинооператора и технорука кинотеатра Николая Петрова, выпросившего инструмент взамен премии. Затем реликвия хранилась у его дочери Ольги Николаевны, которая продолжила дело отца и много лет проработала кинооператором.

Зрелища, касса, успех

В этом кинотеатре сыктывкарцы впервые увидели фильмы «Чапаев», «Ленин в Октябре», «Кубанцы», «Путевка в жизнь», «Джульбарс», «Дети капитана Гранта», «Семеро смелых», «Александр Невский», трилогию о Максиме и комедии Александрова.

В мае 1939 года фильм «Человек с ружьем» за неделю посмотрело почти 9 тысяч зрителей, «Александр Невский» за 8 дней – 10 тысяч. Кстати, билеты тогда стоили от одного до пяти рублей.

Летом здесь проводились детские кинофестивали, а в дни каникул работали киноустановки в Доме пионеров и в школах № 2 и

№ 14. По данным статистики, в 1940 году «усредненный» сыктывкарец сходил в кино 14 раз.

Настоящими хитами конца 1930-х годов стали фильмы о подготовке к войне и борьбе со шпионами. Это киноленты «Глубокий рейд», «Высокая награда», «Морской пост», «Два друга», «Партийный билет» и множество других.

Музыканты спаслись чудом

В 1933 году в Сыктывкар был выслан за «неправильное» соцпроисхождение сын генерал-майора и актрисы 31-летний Борис Васьянов (погиб в 1980 году, попав под машину). За два года он подготовил оркестрантов и организовал струнный оркестр, который с 1935 года начал выступать в фойе горкинотеатра.

Мне удалось разыскать одну из первых участниц оркестра Раису Попову (дочь той самой буфетчицы Людмилы Поповой) и побеседовать с ней. Она рассказала, что в музыканты подалась в 1937 году, будучи семиклассницей. Играла на домре в фойе кинотеатров почти десять лет, вплоть до завершения учебы на истфаке пединститута. Стипендия в ту пору была 200 рублей, а в оркестре она получала еще 300 рублей.

Раиса Андриановна хорошо помнит, как в декабре 1939 года после последнего сеанса сгорел деревянный кинотеатр. Музыканты тогда чудом сумели спасти свои инструменты, которые отнесли на хранение к живущей неподалеку участнице оркестра Анне Исаковой.

Тайна подземного хода

Новое здание сыктывкарского кинотеатра в стиле неоконструктивизма (название которого и надпись на фронтоне «Родина» появились только осенью 1950 года) начали возводить в 1937 году. Строили на месте снесенной церкви с колокольней, принадлежавшей подворью Троицкого Стефано-Ульяновского монастыря. В 1918 году все здания подворья были изъяты у монастыря. В 1921 году церковь отдали под музей

облсовнархоза, а в середине 1930-х годов и вовсе снесли. Сохранилось предание, что между двумя зданиями подворья существовал подземный ход – из подвала «Родины» можно было попасть в епархию.

Строили новый кинотеатр по проекту архитектора Изотова (инженерную часть проекта исполнил инженер-архитектор Ростовский) четыре года. В публикации газеты «За новый Север» от 5 февраля 1940 года написано: «После пожара старого кинотеатра Стройтресту и Кинотресту был дан двадцатидневный срок для пуска в эксплуатацию нового каменного кинотеатра, начатого строительством еще в 1937 году. Однако срок этот уже нарушен. Кинотеатр еще не раскрыл свои двери перед зрителем и, по правде говоря, еще не в силах это сделать». Тем не менее 20 февраля в газете напечатали фотографию нового кинотеатра и объявление, что кинотеатру требуются кочегары и слесаря, знакомые с системой центрального отопления. А вскоре сыктывкарцы узнали, что «начало киносеансов ежедневно с 8 марта».

В год открытия кинотеатра его ежедневно посещало до 1300 зрителей. В декабре 1940 года с большим успехом прошла кинокартина «Моя любовь». «В течение 7 дней зрители смотрели эту замечательную картину, наполненную песнями и музыкой», – писал корреспондент газеты «За новый Север». В том же месяце зрители увидели фильмы: «Вратарь», «Минин и Пожарский», «Четвертый перископ», «Светлый путь», «Сибиряки», «Ошибка инженера Кочина» и другие.

«Родина» тоже горела

12 января 1947 года во время показа фильма «Сын полка» в кинотеатре случился пожар. Загорелась кинолента в аппарате. В зале началась паника, и в темноте сбили с ног четверых детей.

Чрезвычайно горючие компоненты кинопленки на основе нитроцеллюлозы делали работу в киноаппаратной пожароопасной. Если пленка по какой-то причине застревала во время демонстрации фильма, то под горячим лучом она шла пузырями и вспыхивала уже через несколько секунд. В 1950-е годы нитроцеллюлозную пленку выпускать перестали.

А по вечерам – танцы

Во все годы в оркестре при кинотеатре выступало много школьников и студентов. Дирижировал и готовил ноты сам Васьянов, а на контрабасе играла его жена Анна Кудрина. Исполняли марши, отрывки из опер, вальсы. На каждый вечер старались подобрать что-то новое. Иногда после сеансов их звали выступить в ресторан «Вычегда» – тогда это было деревянное здание рядом с кинотеатром. Там музыкантов подкармливали.

Правда, с сентября 1941 года по 9 января 1946 года их место в кинотеатре заняли другие музыканты. «Васьяновцы» на это время перешли в концертно-эстрадную бригаду (КЭБ). А после возвращения в кино до 1955 года выступали в кинотеатрах «Родина» и «Октябрь».

Концерты длились 45 минут перед началом каждого сеанса. Между игрой музыканты занимали в зале свободные места и смотрели фильмы. Выступал оркестр на невысокой эстраде между двух колонн. Летом 1943 года живую музыку временно заменили на механическую. С 1 июля технорук Петров «передавал музыку через радиолу в фойе». В октябрьские праздники в фойе звучали революционные и военные песни. Вечерами в фойе устраивались танцы. Правда, раздеваться зрителям было негде, и в качестве гардероба они норовили использовать служебные помещения.

Военные трофеи

Кроме горкинотеатра фильмы в Сыктывкаре военной поры «крутили» в драмтеатре, клубе лесозавода, в затонском клубе «Красный водник». С 20 января 1944 года для студентов города при пединституте открыли студенческий кинотеатр. Начало сеансов в нем с 22 часов. Каждое лето открывался кинотеатр в Кировском парке.

Уже в 1943 году в Сыктывкаре появилось так называемое «трофейное кино». Весенние афиши зазывали горожан на американскую комедию «Три мушкетера» и историческую драму «Леди Гамильтон». В основном это были довоенные фильмы голливудского производства, не имевшие к суровой реальности военных лет ни малейшего отношения.

Поскольку государство не хотело платить за прокатные права, никаких исходных данных, а часто даже имен действующих лиц и исполнителей не указывалось. Фильмы начинались с белой надписи на черном фоне: «Этот фильм был взят в качестве трофея во время Великой Отечественной войны». Название и субтитры давались на русском языке. Так, в сыктывкарском кинотеатре были показаны фильмы «Зорро», «Сестра его дворецкого», «Капитан армии Свободы», «Газовый свет», «Мост Ватерлоо» и все серии «Тарзана».

Кстати

«Погоня за женихом»

Пьяный учитель в роли первого кинокритика

Известно, что самый первый киносеанс в Усть-Сысольске прошел 16 августа 1905 года. «Человеком с бульвара Капуцинов» оказался бродячий кинооператор из города Глазова Владимир Платунович, привезший французскую комедию «Погоня за женихом».

Во время ее показа в Народном доме доброволец из местной интеллигенции – знаток французского языка – переводил вслух поясняющие титры.

Любопытно, что это событие вошло в историю только благодаря… хулиганской выходке учителя М. Лебедева, который явился на показ «фильмы» в нетрезвом виде и неожиданно стяжал славу первого местного кинокритика. Он до конца сеанса громко возмущался, что, мол, «картины надо ставить выше или ниже, так как ничего не видно», и вообще, это «шантаж, и таких шантажистов не надо допускать, а полиции нельзя позволять ставить такие картины!».

Учителя из зала не выгнали, но затем уездный исправник накатал жалобу инспектору городского училища о неблаговидном поведении его подчиненного. Этот документ сохранился в архиве. Если бы учитель в тот вечер не напился, то первый киносеанс так бы и канул в Лету.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.