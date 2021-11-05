Велика республика, а строить некому? Высокопоставленный чиновник Минздрава обвинил строителей Коми в непрофессионализме и склонности к пьянству

Глава Коми Владимир Уйба со своим окружением наступает на те же грабли, что и команда его предшественника Сергея Гапликова: «размножаются» долгострои и делаются провокационные заявления.

На днях было официально сообщено, что возведение новой инфекционной больницы в Сыктывкаре вновь заморожено на неопределенное время. Провалена и программа по возведению в восьми сельских районах 19 фельдшерско-акушерских пунктов (по имеющейся информации, ее реализация должна была завершиться к 1 ноября).

«Курьи ножки»

В конце августа вместе с депутатом Госсовета Коми Николаем Братенковым (избран в парламент от Ижемского и Сосногорского районов) мы побывали в поселке Ираель (Сосногорский район), где как раз началось обустройство нового ФАПа (на снимке).

Как сегодня выясняется, нам тогда повезло – мы смогли увидеть редкую картину хоть какой-то деятельности. С тех пор там ничего не поменялось, и скоро эти сваи, прозванные в народе «курьими ножками», постепенно уйдут под снег.

Местный ФАП, согласно проектной документации, включает в себя и жилье для фельдшера. Получается, что в зиму населенный пункт, в котором проживает порядка 300 человек, входит без своего скромного медицинского комплекса, соответственно, нет и фельдшера. Случись что, надо вызывать «скорую» из Сосногорска, расположенного за 110 километров.

Хоть какую-то первую помощь ираельцам может оказать только проживающая в поселке медсестра-пенсионерка. Вот и вся сельская медицина. Аналогичная ситуация и в других районах. В результате в Коми, с ее огромной территорией, где поместилось бы несколько европейских стран, медицинская помощь становится практически недоступной.

Зашли в тупик

Со строителями в Ираеле, как и во многих других местах, были расторгнуты договора, условия которых оказались нарушены. Когда придут новые подрядчики – неизвестно. Да и процедура их отбора весьма долгая и запутанная. Так что похоже, что ФАП жители узловой железнодорожной станции увидят еще нескоро.

Напомним, что в 2019 году на уровне правительства региона было принято решение о возведении 114 новых ФАПов по всей республике, 19 из них должны были появиться еще в 2020 году. Теперь выходит, что реализация благой идеи вообще откладывается на неопределенное время.

Кто виноват в сложившейся ситуации? В первую очередь чиновники, которые должны были помогать подрядчикам в решении их текущих проблем. Многие из них попросту не смогли выполнить свои договорные обязательства из-за резкого скачка цен на те же стройматериалы. Надо было сообща искать какой-то выход.

Спасибо Никите Сергеевичу!

Инфекционную больницу в Сыктывкаре построили в 1958 году, то есть еще во времена правления Никиты Хрущева. В конце прошлого века ее основной корпус признали аварийным и спустя несколько лет демонтировали. В оставшихся корпусах в 2007-2008 годах был проведен капитальный ремонт, который по понятным причинам не мог кардинально поменять ситуацию: республика по большому счету осталась без полноценного и архиважного медицинского учреждения.

С тех пор власти безус-пешно пытаются решить эту проблему. Еще в 2010 году был подписан документ о возведении новой инфекционной больницы. Затем началась неспешная переписка между ведомствами, согласование планов. В итоге худо-бедно какие-то работы начались лишь в 2020 году, хотя тот же экс-глава Коми Сергей Гапликов решительно обещал ввести в строй инфекционную больницу еще в 2018 году.

Скандальное заявление

Что мы имеем на сегодняшний день? Да ничего существенного, если не считать скандального заявления и.о. министра здравоохранения Игоря Дягилева, сделанного им во время встречи с членами Общественной палаты, где он по-своему объяснил, почему возведение инфекционной больницы заморожено, а вкупе с ней – и сельских ФАПов.

Причину появления новых долгостроев господин Дягилев объяснил кратко и емко: «Профессиональных строителей в Коми нет, много пьющих, к сожалению…».

Оказывается, все так просто, а мы все пеняем на лавинообразный рост цен на стройматериалы, на нерадивых чиновников…

Странно, что на столь обидное и легковесное заявление, не подкрепленное ни цифрами, ни фактами, не откликнулся ни один депутат Коми парламента.

Гастролеры во власти

Зато не промолчал новоиспеченный депутат Госдумы РФ от Коми Олег Михайлов, который так прокомментировал ситуацию:

– В августе глава Коми Владимир Уйба поздравлял строителей с их профессиональным праздником. Видеозапись выступления делалась аккурат на фоне строящейся инфекционной больницы. Глава говорил о профессионализме строителей, их преданности делу. Так что же случилось за последние три месяца? Как так вышло, что уважаемые в республике люди вдруг стали «пьющими неумехами»?

На них чиновникам проще свалить свою некомпетентность и бездеятельность. Нынешние обитатели Желтого дома обещали запустить в эксплуатацию новую инфекционную больницу уже весной следующего года. Вместо этого мы имеем на сегодняшний день очередной долгострой.

Интересно, как объяснит господин Дягилев катастрофическую нехватку в Коми медицинских работников. Может, они тоже пьющие и ленивые? Хотя никаких объяснений от него больше слышать не хочется, он очередной случайный человек в коридорах власти – приехал неизвестно откуда, по-тихому и исчезнет. И там таких гастролеров, к сожалению, сейчас слишком много.

Уйба, помни «Орбиту»!

Как мы знаем на примере строительства школы в столичном микрорайоне «Орбита», где ее ввод в эксплуатацию плавно растянулся аж на пять лет – с 2016 до 2020 года, долгострой – это опасная история для репутации первого лица региона. Из-за той самой школы экс-глава Сергей Гапликов фактически стал посмешищем и объектом злых шуток. Похоже, что и губернатор Уйба идет по тому же пути.

Сергей МОРОХИН.