Великий пост (Блиц от 11 марта)

В этом году православные будут поститься 48 дней – с 7 марта по 23 апреля.

Священники отмечают, что Великий пост – это не просто отказ от чревоугодия. Куда важнее в эти дни проявить внимание к близким, не пустословить и сохранять внутреннюю тишину и целомудрие. Беременным пост противопоказан, а детям нежелателен. Подростку из православной семьи можно сознательно отказаться от одного или двух любимых продуктов или лакомств.

«Боинг» сошел с полосы

8 марта в столичном аэропорту Внуково произошло ЧП: после неудачной попытки взлета самолет ночного рейса Москва – Сыктывкар выкатился за пределы полосы.

Возможная причина – погодные условия, в том числе сильный мокрый снег, из-за чего при небольшой скорости ухудшилось сцепление шасси с взлетной полосой. 58 пассажиров высадили и отправили в аэропорт, самолет не пострадал.

Почти 33 миллиарда рублей

Такая сумма поступила в бюджет РФ от налогоплательщиков Коми за январь.

По данным налоговой службы, это в 2,4 раза больше, чем в январе 2021 года. Доходы консолидированного бюджета Коми в январе 2022 года по сравнению с январем 2021 года увеличились на 29%, расходы уменьшились на 3%.

Новые выплаты на детей

Размер выплаты на детей от 8 до 16 лет семьям с невысоким доходом составит в среднем от 6 до 12 тыс. рублей.

Об этом 8 марта заявил российский министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Получать финансовые средства семьи начнут уже с мая. Согласно проекту плана правительства, кабмин планирует также провести дополнительную индексацию пенсий и социальных пособий.

«Я б в водители пошел…»

В Коми резко увеличилось число желающих стать водителем.

Аналитики hh.ru изучили рынок труда республики и выяснили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца количество резюме на эту позицию увеличилось на 34%. В большинстве своем на нее претендуют мужчины (98%) в возрасте от 30 до 40 лет. Активно размещают резюме также на позициях машинист и курьер. В основном кандидаты желают получать от 40 до 60 тысяч рублей. Предлагаемая заработная плата специалистам в транспортной сфере в Коми находится в пределах 50 тысяч рублей.

Рекорд безопасности

Руководство Группы Mondi отметило золотой специальной наградой достижение Монди СЛПК в области безопасности.

Компанию наградили за рекордный показатель – 2 000 000 часов без единого зарегистрированного несчастного случая в 2021 году.

Погиб гвардеец из Коми

Трагедия произошла в Украине в ходе спецоперации. О гибели капитана полиции Алексея Опацкого сообщил 7 марта глава Коми Владимир Уйба. Руководитель региона принес соболезнования родным и близким погибшего.

Алексей Опацкий родом из поселка Визиндор Сысольского района. Служил по контракту командиром оперативного взвода ОМОН «Зырянин» Управления Росгвардии по Республике Коми. Семье погибшего будет оказана необходимая помощь и поддержка. Как объявил ранее президент России, семьям погибших и получивших ранения в ходе спецоперации в Украине военных будут выплачены пособия – 7 млн 421 тыс. рублей.

Новые правила Центробанка

Банк России принял решение до 9 сентября ввести новые правила работы с наличной валютой.

«Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи», – говорится в сообщении ЦБ.

Получилось с шестой «попытки»

Супруги из Усть-Куломского района с шестой «попытки» смогли родить дочку.

В семье Савватея и Раисы Печеницыных 21 февраля родилась долгожданная дочь Анастасия. В семье уже есть пять сыновей, самому старшему 12 лет. Недавно загс Усть-Куломского района провел торжественную регистрацию рождения малышки. С новорожденной счастливого отца поздравили начальник отдела загса, а также руководитель филиала страховой компании и представитель «Союза женщин Коми».

От нас уходят Биг Маки

McDonald’s закроет в России 850 ресторанов быстрого питания.

Об этом заявил генеральный директор корпорации Крис Кемпчински. Он подчеркнул, что в России в MD работают 62 тысячи человек и пока речь идет о «временном закрытии». В сыктывкарском ресторане назвать точную дату остановки работы не смогли. На этой неделе он продолжал готовить для гостей полюбившиеся Биг Маки, Чизбургеры и Чикен МакНаггетсы.

Его поймали, арестовали

В Питере был задержан депутат Госсовета Коми Виктор Воробьев. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста.

6 марта в Санкт-Петербурге В. Воробьев принял участие в протестной акции против проведения специальной военной операции на территории Украины. По данным zaks.ru, он был задержан сотрудниками полиции, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении. 15 суток он проведет в одном из питерских изоляторов.

Адвоката лишили статуса

В реестр адвокатов Коми внесены сведения о прекращении статуса Романа Николаева.

Он обещал представителю осужденного экс-сенатора Владимира Торлопова, отбывающего срок в ИК-29 под Ухтой, выступить посредником в передаче врачам комиссии ФСИН взятки в размере 600 тыс. рублей за изготовление медицинского заключения о наличии у Торлопова заболевания, препятствующего отбыванию наказания местах лишения свободы. Свои услуги в качестве посредника адвокат оценил в 900 тыс. рублей. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права заниматься адвокатской деятельностью также на 2 года.

Сквер за 55 млн рублей

На интернет-портале «Госзакупки» размещена заявка на благоустройство в районе общежития СГУ.

Сквер появится за общежитием Сыктывкарского университета по ул. Коммунистической, 72в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Организации, желающие взяться за реализацию проекта, до 15 марта должны подать документы на электронный аукцион. В новом месте для отдыха планируется установить качели, спортивные тренажеры, обустроить игровые площадки для бадминтона и большого тенниса, а также 12 велопарковок.