Великого педагога показали в фильме о преступлениях в детском доме

Эта жуткая драма произошла в далеком 1972 году. Из подмосковного детдома сбежали дети, и двоих — мальчика и девочку — найти не удалось. Чуть позже посторонний человек, гуляя в лесу, обнаружил в снегу тело мальчика со следами побоев…

Письмо Брежневу

В кармане убитого мальчугана нашли чистый бумажный листок. Следователь догадался, что это тайное письмо, написанное молоком. Нагрев бумагу, сыщики прочитали письмо, которое беглецы из детдома хотели бросить в почтовый ящик в Москве. Адресовали его дети «дорогому Леониду Ильичу».

В письме Брежневу речь шла о преступлениях в детском доме. Детей обворовывали; продукты, бытовую технику и даже школьную форму директор Самохин пускал «налево». Дети жили на положении рабов — их отдавали в соседний совхоз, где они выполняли тяжелую работу. А девочек постарше заставляли ублажать взрослых мужчин…

Таков сюжет документального фильма из цикла «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. Очередная серия («Круговая порука») вышла 12 марта на канале НТВ.

«Следствие вели» — популярный телепроект. В основе — криминальные истории советской эпохи, о которых раньше не было известно. Ведь в Советском Союзе «не могло быть» маньяков, насильников, коррумпированных чиновников, «оборотней в погонах».

Сегодня подобное происшествие в детдоме показалось бы кому-то «банальным» (мало ли у нас обирают стариков в домах престарелых, сирот, инвалидов), а тогда оно было из ряда вон выходящим.

При чем тут Католиков?

В ходе расследования выяснилось, что действия директора покрывала фельдшер детского дома, а ее муж руководил совхозом, где детей использовали как рабов. Дефицитные продукты, сладости, одежду, телевизоры, стиральные машины сбывали высокопоставленным чиновникам.

Как оказалось, именно директор Самохин догнал и убил топором мальчишку-беглеца, а также ранил девочку. Девочке удалось уйти и спрятаться — она и стала потом основным свидетелем по делу.

Наверное, вся эта история не стоила бы изложения в «Трибуне» (желающие могут посмотреть фильм в интернете), если бы не одно но: на фоне рассказа о творимых беззакониях на ТВ-экране вдруг появляется лицо… знаменитого педагога Александра Католикова с детьми. Что это — случайность?

Но рассказ идет дальше, и вот снова в кадр попадает Александр Александрович, теперь уже в кабинете. Откуда он тут и какое отношение имеет к драме в Подмосковье?

Господа халтурщики

Фильмы из цикла «Следствие вели…» часто сопровождаются фотографиями, документальными кадрами о жизни и быте советского времени. Это так называемый видеоряд.

Лицо Сан Саныча появляется как раз после кадров, где мальчишки помогают на сенокосе. Возможно, это были кадры из фильма про жизнь школы-интерната, которая ныне носит имя Католикова. В 80-90-е у воспитанников было большое подсобное хозяйство в Межадоре — гордость интерната (увы, сегодня утраченная).

Очевидно, телевизионщики, отвечавшие за видеоряд, не задумываясь, вытащили из архивов кадры, имевшие отношение к теме «детдом». Кстати, чисто внешне Александр Католиков отдаленно похож на директора Самохина. Но те, кто хоть немного знал Сан Саныча, «нестыковку» видят сразу.

Вряд ли авторы фильма имели умысел опорочить Учителя. Скорее всего, это пресловутый «человеческий фактор». Халтура в работе, некомпетентность, лень. Тот самый «фактор», из-за которого падают самолеты, рвутся теплотрассы, гибнут в больницах пациенты.

Без всякого злого умысла — можно убить человека. Или память о нем…

Людмила КУДРЯШОВА.