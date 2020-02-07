В ноябре прошлого года «Трибуна» опубликовала письмо ветерана правоохранительных органов, в котором тот пожаловался на «обдираловку» жителей деревни Ляли Княжпогостского района.



Сельским пассажирам из своего поселения приходится добираться в город на транзитных автобусах «Ухта – Сыктывкар», где за билет с них берут 500 рублей — как за проезд от центра района до столицы. Наш читатель-юрист, изучив нормативные документы, выяснил, что плата должна взиматься по километражу в размере 2,75 рубля за километр пробега. Поскольку расстояние от деревни Ляли до Сыктывкара составляет 83 километра, то билет не может стоить более 228 рублей 25 копеек. Проще говоря, каждый житель деревни за поездку в столицу платит двойную цену! В этом он убедился сам, съездив в гости в Ляли.

Устное замечание

Ветеран обратился в МинЖКХ Коми с просьбой разобраться. Ведь по закону взимание платы с пассажира производится в соответствии с тарифами за перевозку по регулируемым тарифам, установленным правительством, и превышать их нельзя!

Разбирательство шло долго, лишь 27 декабря состоялось рассмотрение дела по жалобе пенсионера. Спустя месяц он получил письмо на семи листах, в котором находилась «копия постановления по делу об административном правонарушении в отношении директора ООО «Ухтинское автотранспортное предприятие» И. Собко по части 1 статьи 14.6 КоАП РФ». Директор признан правонарушителем: он «не обеспечил применение предельно максимального уровня тарифа за перевозку пассажира в размере 2,75 рубля за 1 км пробега, что привело к взиманию завышенной оплаты».

Однако наказания фактически не последовало. Руководитель АТП отделался устным замечанием от начальства. Зам. главы МинЖКХ Анна Тюрнина пояснила, что производство по делу прекращается в связи «с малозначительностью» нарушения. А главное, считают чиновники, состоит в том, что предприятие вернуло заявителю сумму переплаты – те самые 244 рубля.

Почем нынче билетики?

Таким образом это скандальное дело было сведено к частному случаю. Между тем автоперевозчик работал по контракту в течение длительного периода. И все это время взимал с пассажиров двойную оплату.

Но что самое удивительное – после министерской проверки ситуация с билетами не изменилась. Дотошный пенсионер решил это проверить, позвонив в кассу железнодорожного вокзала, где продаются билеты на автобус «Сыктывкар – Ухта». Кассир, поинтересовавшись тем, находятся Ляли ближе Емвы или дальше, сообщила, что билеты на отрезке дороги от Сыктывкара до райцентра стоят 500 рублей, а после – 700 рублей.

Министерские чиновники в автобусах не ездят, тем более – в сельскую глубинку. А «лишние» 240 рублей для них, наверное, смешная сумма. Видимо, поэтому они и сочли эту историю «малозначительной».