Веселый историк: «Улыбайтесь, господа!» Еще в школе он создал «тайное общество», а будучи студентом – оппозиционную партию, в программе которой значилось: «Кто против – сволочь!»

24 ноября директор Института языка, литературы и истории доктор исторических наук Игорь Жеребцов отметит 60-летие.

37 лет он работает в ИЯЛИ, десять из них – в должности директора института. Сегодня Игорь Любомирович считается одним из самых авторитетных ученых-гуманитариев Уральского отделения РАН, основоположником масштабных историко-демографических исследований на Европейском Севере. Полученные И. Жеребцовым научные результаты введены в международный научный оборот в многочисленных публикациях в России и многих других странах – от Великобритании до Южной Кореи.

На счету Жеребцова более 400 научных работ. Он автор и соавтор 27 научно-популярных книг, таких как «Популярная история Республики Коми», «Комиретро: 95 лет истории Коми, от официальной до курьезной», «Дмитрий Батиев – создатель Коми автономии», «В вихре революции. Политическая история Коми края I четверти ХХ века в лицах» и других.

Все, кто знаком с Жеребцовым, кто читал его книги, знает, что ему присущи ирония, юмор. По жизни он веселый человек, что не мешает ему быть серьезным ученым. И даже, наоборот, помогает. В отличие от многих исследователей-зануд, Жеребцов умеет рассказывать о самых сложных исторических событиях просто и доступно. А когда любые тексты, в том числе и научные, пишутся легко, с улыбкой, они и читаются потом с удовольствием.

Все лучшее – от папы

Первые и главные наставления Игорь Жеребцов получил в семье, от отца – известного ученого, одного из основателей современной коми этнографической науки Любомира Николаевича Жеребцова. «Благодаря ему я стал тем, кто я есть, – говорит И. Жеребцов. – Отец еще в раннем детстве ненавязчиво приохотил меня к чтению книжек про разные занятные исторические события и личности. Забыв про любимые сказки, я с пятилетнего возраста с головой погрузился в удивительный мир Древней Руси, мрачного Средневековья, великих географический открытий. С каждым годом книжки становились более серьезными и толстыми…»

– Время было непростое, перестройкой еще и не пахло, был так называемый расцвет застоя, – рассказывает ученый. – Это сейчас можно дискутировать на любые темы и в грош не ставить любой авторитет, а тогдашние идеологические рамки были весьма узкими, и колебаться можно было только вместе с линией партии.

Съезд в кафе «Северянка»

Когда старшеклассник Игорь отрастил длинные волосы, классная дама пеняла ему, что он позорит школу. «Надо отдать должное учителям – они все сносили, поскольку я был не самым плохим учеником», – вспоминает юбиляр. Впрочем, больше, чем волосы, учителей волновало некое «тайное общество», которое Жеребцов с друзьями создали в выпускном классе – «Национальную партию Коми».

«Мы написали Конституцию, у нас был свой гимн, герб, флаг. А в гимне, кстати, были слова: «Мудрый Глава по дорогам истории нас поведет». 1978 год – никакого главы не было еще и в помине. Так что в каком-то смысле мы предвосхитили события», – рассказывает Жеребцов.

– В таком же длинноволосом виде я и все мои приятели ходили и на учебу в СГУ, – продолжает ученый. – Народ был в основном творческий, поэтому на лекциях (да простят меня преподаватели) мы занимались разным сочинительством. Например, решили создать Объединенную оппозиционную партию. В кафе «Северянка» провели первый учредительный съезд – бурно обсуждали какие-то вещи, но ни к какому выводу не пришли. Затормозили на программе партии, ключевое положение которой звучало так: «Кто против – сволочь!». Увы, слух про это наше детище дошел до компетентных органов. Там нашего юмора не оценили, и «знакомые знакомых» передали: «Вы, ребята, развлекайтесь, но не сильно». На этом наша оппозиционная деятельность завершилась.

«Просто хочется жить»

– Жалеете о том времени? – поинтересовался у юбиляра корреспондент «Трибуны».

– Жалею, что кафе «Северянка» не сохранилось, – улыбается историк.

Сейчас И. Жеребцов, по его словам, дописывает книгу «Вспомним день вчерашний» (хроника событий, происходивших в республике в XXI веке). Готовит к выпуску новое издание историко-демографического справочника «Где ты живешь» о населенных пунктах Республики Коми. Надеется закончить давно задуманную научно-популярную книгу «Сто видных деятелей коми истории и культуры» а также справочник школьника по истории Коми. А самые масштабные «юбилейные» проекты – те, которые под его руководством будут готовить коллективы авторов ИЯЛИ. Один из них – «Историко-культурное достояние Республики Коми (научно-популярные очерки)». Второй – серия книг «История Сыктывкара – столицы Республики Коми».

– А есть у вас пожелания к своему юбилею и 100-летию Коми?

– Жду не дождусь первого автопробега Прокопьевка — Воркута. Вот это был бы подарок к юбилею республики! Правда, боюсь, что только к 150-летнему… А для себя? Мне хочется, чтобы жить наконец стало лучше и веселее. Да что там! Просто хочется жить…

Игорь АРТЕМОВ.