По данным БНК, отставка заместителя председателя правительства Коми — министра экономического развития, промышленности и транспорта республики Евгения Пономаренко ожидается в начале мая. Называется уже и кандидат на его место. Возможно, новым министром станет руководитель центра «Мой бизнес Коми» Евгений Мазур.

Напомним, в конце апреля 2022 года зампред правительства Коми – министр экономического развития и промышленности Эльмира Ахмеева стала первым вице-премьером. Исполнение обязанностей руководителя Минэкономразвития Коми сначала было возложено на первого заместителя Ольгу Турышеву, а потом на Евгения Пономаренко. От приставки и. о. он избавился в ноябре 2022-го. В марте 2023 года он получил статус зампреда. Причины ухода (отставки?) непонятны. Не исключено, что 43-летний чиновник вернется на родину, в Башкирию.

А вот экс-министр культуры Коми Мария Балмастова планирует возглавить филармонию в Кирове. Вятский новостной портал пишет, что она подала документы на объявленный ранее областным Минкультом конкурс на замещение должности директора филармонии. Кандидатуру Балмастовой якобы лоббирует министр культуры Кировской области Даниил Дворцов, сообщает Newsler.ru. Напомним, Мария Балмастова возглавляла Министерство культуры, туризма и архивного дела Коми с мая 2021 года по ноябрь 2023 года. После ее неожиданного ухода с поста министра ее «кресло» еще более неожиданно заняла экс-глава Вуктыла Гульнара Идрисова.

За 4 месяца на посту руководителя Минкульта Коми г-жа Идрисова ничем примечательным себя не отметила. До недавнего времени, когда вдруг решила уволить сразу двух руководителей крупных учреждений культуры: директора Национальной библиотеки РК Ольгу Мифтахову и директора Республиканского театра оперы и балета Дмитрия Степанова.

Оба директора, как истинные интеллигенты, хотели избежать шумихи. В случае с библиотекой это получилось. А вот артисты театра возмутились и стали писать письма во все инстанции. Впрочем, все оказалось бесполезно. 28 апреля Д. Степанов забрал трудовую книжку из театра. Надо ли говорить, что профессиональный музыкант и опытный театральный управленец останется в республике после того унижения, которого удостоился от работодателя за 8 лет руководства театром? Гульнара Идрисова объявила труппе, что на пост директора претендуют три кандидата. Озвучить фамилии министр отказалась.