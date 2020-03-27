Из-за теплой зимы и ранней весны обитатели заречных поселков с тревогой ждут ледохода. Как рассказала «Трибуне» жительница Седкыркеща Лариса Гуляева, в прошлом году поселок был 26 дней отрезан от «большой земли». А в этом году ситуация может усугубиться из-за погодной аномалии.

Ежедневно из Седкыркеща в Сыктывкар на работу и по другим делам отправляется 60-70 человек. Ранее в период распутицы они переправлялись на катере «Пожег» – стареньком, но надежном. Затем администрация приобрела паром «Усть-Сысольск». Он более вместителен, однако «боится» шуги и часто застревает на песчаном берегу.

Ждите ответа…

В ноябре прошлого года в Седкыркеще состоялся «круглый стол», где представители столичной мэрии и правительства Коми выслушали претензии жителей поселков Седкыркещ, Озел и Трехозерка. Им было обещано, что администрация города возьмется за строительство понтонного моста.

По мнению Ларисы Гуляевой, посиделки за «круглым столом» не дали результата. Потому инициативная группа направила письма с просьбой решить проблему с переправой во все инстанции: в Госсовет, администрацию главы региона, мэрию, и даже в приемную партии «Единая Россия». Под обращением свои подписи поставили более шестисот человек. Подписантов, как считает Л. Гуляева, могло быть больше, но дети «права голоса» не имеют, а часть жителей заречных поселков на зиму переезжают в город. Если учесть всех, кто пользуется переправой, их число перевалит за две тысячи…

Ответ пришел пока только из администрации главы региона. Там сообщалось, что письмо направлено в мэрию Сыктывкара. Между тем в СМИ появилась информация, что мэрия направила запросы на предоставление технических условий для проектирования понтонного моста в организации, ответственные за содержание водных путей.

По словам Л. Гуляевой жителям заречья известно, что проект понтонного моста был готов еще в 2017 году, и стоил он тогда порядка 150 миллионов рублей. Понятно, что цены выросли, но провести корректировку намного проще и быстрей, чем «творить» новый проект. Как считают жители Седкыркеща, если мост у них и появится, то не очень скоро. Значит, нужно запасать продукты и моющие средства — весна хоть и ранняя, но сколько продлится ледоход, не знает никто…

Анатолий ПОЛЬКИН.