Весовой контроль на автотрассах может привести к тяжелым последствиям

На прошлой неделе на окраине Сыктывкара столкнулись автобус и лесовоз, объезжавший пункт весового контроля. Пострадали 12 человек, в том числе один ребенок. ГИБДД сделает свои выводы, мы же попробуем проанализировать причины, приведшие к трагедии.

Зачем это нужно

Главный вопрос: откуда и зачем на дорогах появились те самые пункты весового контроля? Какую задачу они решают?

Специалисты заявляют, что причин как минимум две: первая — снизить нагрузку на дорожное полотно путем штрафных санкций (читай — дополнительного налога) на перевозчиков при перегрузе. И вторая — снижение аварийности на дорогах, где один из участников — крупнотоннажный спецтранспорт.

До недавнего времени все транспортные организации на территории нашего региона осуществляли перевозку без ограничений по весу автомобиля. А это не только лесовозы, фуры с продуктами и товарами, но и автомобили строительной отрасли, «наливники» нефтегазовых компаний, машины ЖКХ, МЧС. Конечно, качество дорог от этого страдало, но переход на железнодорожные или речные перевозки привел бы к существенному росту цен, что крайне негативно скажется на жителях республики.

Бизнес в «рамках»

Появление весового контроля ни для кого новостью не стало, однако его эксплуатация вызвала среди бизнес-сообщества ропот и уныние.

Ранее перевозчики работали по принципу «что не запрещено, то разрешено», поэтому и грузили на лесовоз и по 30 «кубов», и по 60. Это было позволительно. И потому автопарк оснащался современными автомобилями, зачастую зарубежного производства. Для этого брались кредиты, которые отбивались круглосуточной работой техники и ее высокой производительностью.

Сегодня, когда бизнес находится в непростой ситуации, введение «рамок» весового контроля выглядит как еще одна гиря к предпринимательской ноше. При нынешней конъюнктуре деловым людям о доходах даже мечтать не приходится: после уплаты утилизационного сбора, транспортного налога, выплаты зарплат на развитие бизнеса не остается ничего. Добавьте сюда растущие цены на ГСМ и запчасти. Гарантия, похоже, только одна: потери неизбежны. Вопрос лишь в том, как их минимизировать.

Куда толкают лесников

Начальные результаты внедрения «рамок» весового контроля весьма любопытны. Первый день работы автоматизированной системы в тестовом режиме, купленной за несколько сотен миллионов бюджетных рублей, порадовал зачинщиков. «Виртуальные» штрафы перевалили за 75 млн рублей, а такими успешными госинвестиции бывают редко. Наверное, инициаторы готовы внедрять систему повсеместно и немедленно — деньги потекут рекой!

Здесь нужно отметить, что настройки системы беспощадны, при установленной отсечке в 44 тонны на автомобиль рисковать никто из перевозчиков не захочет. Предприятия начнут снижать риски. Как? Всяк по-разному, народ у нас изобретательный.

Чтобы сегодня возить грузы по новым правилам (в соответствии с разрешенными тоннажем и габаритами), нужно меньше грузить на имеющиеся в наличии мощные автомобили. А это неэффективно экономически и просто убыточно, поскольку некоторые машины даже пустыми весят по 25 тонн.

Лесников толкают на путь перехода на иной формат автотранспорта, более мелкий. Но куда девать имеющийся? Продавать за бесценок в другие регионы? Но на это потребуется время. А где брать средства на покупку нового транспорта сегодня?

Есть опасения, что даже для крупных лесоперерабатывающих предприятий введение системы тотального весового контроля скажется на показателях. Лесники станут экономить на всем, в том числе и на социальном партнерстве. Спрашивается: кто от этого выиграет? Явно не население.

Впрочем, это отразится не только на социальном партнерстве. По данным КРО «Деловая Россия», полученным от предпринимателей Усинска, наблюдается снижение темпов завоза оборудования и материалов для крупных национальных корпораций. Понятно, что влияет на это не только наличие весового контроля, но и «мягкая» зима, поздний запуск зимников, короткий срок завоза грузов на нефтяные месторождения. Но сбой графика может негативно повлиять на реализацию производственных программ, а значит, привести к снижению налоговых поступлений. Хотя всем известно, что деятельность крупных недродобывающих предприятий — главный источник поступлений в бюджет.

Рискуют все!

Но в первую очередь с технологическим сбоем в переработке сырья, которое теперь будет поступать неравномерно, столкнутся предприятия лесоперерабатывающего комплекса. А это поставит под сомнение выполнение обязательств перед заказчиками. Учитывая предстоящие перемены, связанные с повышением расходов, уменьшится возможность для повышения зарплаты сотрудникам.

Как считают экономисты, в деятельности крупных предприятий всегда больше люфта для маневров в экономии, а значит, сокращая затраты, «затянуть пояса» придется их подрядчикам — представителям малого и среднего бизнеса, причем не только перевозчикам, но и всем остальным «аутсорсерам» по спектру услуг.

Нагрузки возрастут

По мнению специалистов, результат введения весового контроля окажется совсем не таким, каким планировали инициаторы.

В первую очередь ограничение нагрузки на дороги приведет к тому, что на трассах появится вдвое больше автомобилей. Это значит, что за руль должно сесть дополнительное количество шоферов (а профессионалов не хватает уже сейчас). Но кто эти люди, какова их квалификация и откуда они возьмутся? По всей вероятности, за баранкой больше времени будут проводить ныне работающие водители, а это влечет усталость и риски. Кроме того, увеличение количества машин на дорогах повлияет на загрузку трасс — вряд ли они станут безопаснее…

Что делать?

Специалисты предлагают ряд мер, которые помогут улучшить ситуацию. Первое предложение — подъем норматива на провоз груза до 55 тонн: это оптимальный вес, обкатанный и принятый в других регионах. Второй пункт — повышение нагрузки в зимний период, поскольку ущерб дорогам в силу физического состояния грунта в это время намного ниже. Есть еще ряд предложений, которые требуют тщательной проработки.

Конечно, мы должны исходить из того, что региональное правительство в рамках своих полномочий свободно принимать любые решения, но каждое из них нужно обосновывать и нести за него ответственность.

Считаю, что установленная система весового кон-троля в республике (точнее — параметры ее настройки) не должна стать еще одной экономической «плетью», а должна навести порядок в сфере перевозки грузов в республике. А в перспективе — через диалог и усилия всех заинтересованных сторон — привести к безопасности транспортной сети и честной, выгодной работе для всех участников экономической деятельности.

Сергей АРТЕЕВ,

руководитель КРО «Деловая Россия», председатель

комитета по социальной политике Госсовета РК.

ПОСТСКРИПТУМ

Доверяй, но проверяй!

В минувший вторник в Госсовете РК состоялось рабочее совещание на тему «Работа комплексов автоматической системы весового контроля», в котором приняли участие представители власти, бизнеса и правоохранительных органов.

Спикер Госсовета Надеж-да Дорофеева отметила, что поводом обсудить проблему стало не только резонансное ДТП с автобусом и лесовозом, но и многочисленные обращения жителей о том, что тяжеловесный транспорт портит дороги. По ее мнению, одним из выходов стал весовой контроль. Рамки весового контроля установлены в Ухте, Усинске, Сыктывкаре и Сысольском районе.

Весовой контроль сегодня — проблема не только для лесозаготовителей, с проблемой перевозки грузов начало сталкиваться сельское хозяйство, предприятия этой сферы не могут возить зерно и удобрения. Лесопромышленники попросили установить на дорогах контрольные весы, как в магазинах, дабы самим контролировать вес груза.

На встрече принято решение обобщить все предложения и направить на федеральный уровень.