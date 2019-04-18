Ветеран стройотрядовского движения в Коми содержит уникальный музей на свою скромную пенсию

В одной из неприметных сыктывкарских многоэтажек находится первый в России музей студенческих отрядов.

Всего в стране два таких музея. В столице Коми его открыли в 2013 году, в Вологде — в 2017-м (кстати, при активной поддержке вологодских властей).

Сыктывкарский музей стройотрядов ютится на полусотне квадратных метров. Понятно, что на такой крохотной площади нельзя разместить все музейные экспонаты. Большинство находится в запасниках — ждет своей очереди. Хотя в этом есть и свой плюс — экспозиция здесь часто обновляется.

Удостоверение Президента

В стройотрядовском музее можно увидеть первый в России маркированный почтовый конверт, посвященный студенческим отрядам республики, форменные «бойцовки» (их еще называют «целинками»), значки, вымпелы. Есть и удостоверение «Ветерана студенческих отрядов», выписанное на имя Президента России Владимира Путина, который, как известно, в 1972 году в составе студенческого строительного отряда «Фемида» Ленинградского университета имени А. Жданова работал в селе Усть-Нем Усть-Куломского района.

По словам создателя и хранителя музея, в прошлом (с 1983 по 1992 годы) комиссара Коми областного студенческого отряда Михаила Дронова, некоторые события из жизни студенческих отрядов со временем приобретают новое звучание. В качестве примера можно привести нашумевшую историю в Ижме. Еще в 1977 году студенты Ухтинского индустриального института менее чем за два месяца, работая круглосуточно, построили взлетно-посадочную полосу в селе Ижма. 7 сентября 2010 года эта бетонная полоса спасла жизни 81 пассажиру и членам экипажа авиалайнера Ту-154.

Комсомольцы-добровольцы

Официальной датой рождения Коми областного студенческого строительного отряда считается 1967 год, когда появился первый отряд собственного формирования «Орбита», а въезд в республику ССО из других регионов стал массовым.

С 1967 по 1992 годы в Коми в составе ССО трудилось более 120 тысяч человек.За это время были отремонтированы полторы тысячи школ, построено 1800 спортивных площадок, обустроено порядка 700 памятников и обелисков. Более трех тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и труда получили помощь от бойцов студенческих отрядов. Полторы тысячи «трудных подростков» прошли школу студенческих отрядов.

С 1970 по 1985 годы в республике работало 2257 агитбригад, в которых участвовало 18 тысяч студентов!

Голый энтузиазм

Молодые ребята не только возводили хозяйственные постройки в коми глубинке, но и занимались совершенно непривычными с точки зрения современной молодежи делами. Например, в Сыктывкарском госуниверситете был создан первый в Советском Союзе отряд бортпроводников воздушных судов «Лазурь», отряды проводников «Сиверко», «Параллель» и «Магистраль», обслуживавшие железнодорожные пассажирские составы. А студенческий отряд проводников безвозмездного труда «Юность» Сыктывкарского университета на свою зарплату купил автобус для Эжвинского детского дома.

Студенческие отряды из СГУ, Коми пединститута и Ухтинского индустриального института развивали и международное сотрудничество. В частности, строили различные объекты в Ловече и Пловдиве. Наших трудолюбивых студентов до сих пор помнят в солнечной Болгарии.

Все эти события нашли свое отражение в многочисленных музейных экспонатах. Здесь сохраняется память о реальных делах молодежи той великой эпохи. Этот музей мог бы стать одним из центров патриотического воспитания, о котором так любят говорить наши чиновники. Между тем музей существует лишь на голом энтузиазме Михаила Александровича, вынужденного содержать его на свою скромную пенсию. К сожалению, помещения, в которых располагается музей, уже выставлены на продажу.

Сергей МОРОХИН.