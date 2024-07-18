Ветерану – 102 года (Блиц от 19 июля)

Жительница Сосногорского района Ольга Гладкова в годы войны водила грузовую машину – возила раненых с фронта в госпитали.

Ветеран Великой Отечественной войны Ольга Ильинична Гладкова 16 июля отметила 102-й день рождения. Родом она из Воронежской области. В военное время после курсов трактористов девушка попала в автострелковый полк. Вместе с другими защитниками она прошла Молдавию, Украину, Венгрию и Румынию. День Победы застала в Чехословакии. За свои заслуги ветеран награждена орденами и медалями.

Земляки, которых мы потеряли

16 июля в усть-куломском поселке Лопъювад отдали воинские почести Юрию Калинину, погибшему в ходе спецоперации.

На этой неделе стало известно и о гибели еще четырех бойцов из Коми. Это корткеросцы Александр Валейский и Павел Бобков, а также устькуломцы Никита Шомысов и Иван Шахов.

Из развалюх – в новые дома

В республике продолжается возведение домов для жителей аварийного жилья.

За две последние недели расселено 145 человек из 54 квартир. В июле-августе намечен ввод дома в сыктывдинском селе Пажга, осенью – три дома в Койгородском районе. До конца года новоселы должны въехать в 11 новых домов в Корткеросском районе, два новых дома появятся в Троицко-Печорском, один – в Усть-Куломском, пять – в Усть-Вымском районах.

С долгами далеко не уедешь

Почти 45 тысяч жителей Коми не могут выехать за рубеж из-за долгов.

На 1 июля 2024 года в отношении должников в Коми действовали 44 773 постановления о временном ограничении выезда за границу, из них почти 5 тысяч касались должников по алиментам, сообщает УФССП по региону. Постановление о временном ограничении выезда из России может быть вынесено, когда задолженность превышает более 30 тысяч рублей. Собираясь на отдых в другую страну, заранее удостоверьтесь, что долгов по исполнительным производствам у вас нет. Сделать это можно по телефону «горячей линии» в Сыктывкаре 8 (8212) 28-79-86.

Пенсионеры заплатят штраф

Супруги из Инты рыбачили на территории национального парка «Югыд Ва».

Рыбалка происходила в акватории реки Балбанью, возле местечка «Гроты», отнесенного к особо охраняемой зоне. Супруги ловили рыбу на зимние удочки и выловили 8 штук арктического гольца, внесенного в Красную книгу Республики Коми. Подсудимые возместили ущерб. Суд назначил им штраф в размере 15 тыс. рублей каждому.

Трое погибли в огне

Трагедия произошла в деревне Усть-Унья Троицко-Печорского района.

По данным следствия, погибшие – рыбаки из Сыктывкара. Пожар произошел ночью из-за неосторожного обращения с огнем и нарушений правил пожарной безопасности.

Вилли, сыграй на волынке!

Известный музыкант-волынщик Владимир Молодцов даст традиционный концерт в сыктывкарских полях.

Импровизированный концерт Вилли традиционно проводит уже много лет подряд, приезжая в родной город, чтобы навестить маму и встретиться с друзьями. Обычно Владимир не только играет на волынке, но и рассказывает о ее истории, традициях, приводит любопытные факты о шотландском национальном костюме, в который он одет во время концерта. Встреча состоится 21 июля в полях за «Динамо» в 17.00. Найти место можно будет по звукам волынки – ее слышно за несколько километров.

Сысола совсем обмелела

В Сыктывкаре из-за падения уровня воды в Сысоле изменен речной маршрут из Трехозерки.

С 16 июля речные перевозки по маршруту Трехозерка – улица Кутузова отменены. Теперь катер приплывает в Доручасток. Те, кому этот маршрут неудобен, могут воспользоваться резервным маршрутом: Трехозерка – проезд Геологов, объявило муниципальное предприятие «Жилкомсервис». Кроме того, жители заречных поселков могут добраться на автобусе из Трехозерки в Седкыркещ, а оттуда на суднах «Лая» и «Орбита» переехать на противоположный берег в местечко Алешино, где сесть на автобус № 26 и доехать до площади Габова в городе.

Купайтесь и загорайте

В Корткеросском районе недавно открыты три пляжа.

По данным ГУ МЧС по Коми, на 16 июля открыты четыре пляжа и 67 мест массового отдыха у воды. Ранее официально разрешено было купаться только на сыктывкарском пляже в местечке Кируль. Теперь такая возможность есть у жителей Корткероса, Богородска и Нившеры.

Берегись, косолапый!

В Коми утвердили квоты на добычу медведя и выдру.

Глава Коми подписал указ, согласно которому на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года установлен лимит на добычу медведя (584 особи) и речную выдру (13 особей). Кроме того, указан перечень охотхозяйств, которые получили соответствующие квоты. Так, 60 квот на медведя выделено общедоступным охотничьим угодьям на территории Усть-Куломского района, 30 квот – на территории Печоры. По 20 – в угодьях Корткеросского, Сосногорского и Ухтинского охотничьих хозяйств, в общедоступных охотничьих угодьях на территориях Койгородского и Удорского районов.

Два бойца вернутся домой

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 95 на 95.

Как сообщает Минобороны РФ, обмен произошел в результате переговорного процесса при посредничестве гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Как сообщила Уполномоченный по правам человека в Коми Вера Железцова, по данным, поступившим из аппарата омбудсмена Татьяны Москальковой, двое освобожденных военнослужащих – из Коми.

Еще один резидент

Индивидуальный предприниматель планирует открыть в заполярном городе свое кондитерское производство.

Напомним, что резиденты Арктической зоны на 10 лет освобождены от уплаты налога на прибыль. На республиканском уровне для них снижен налог на прибыль. На муниципальном – они освобождены от уплаты земельного налога. Воркутинский предприниматель планирует в рамках реализации своего проекта вложить «в дело» 1,3 млн рублей и создать 10 новых рабочих мест. В настоящее время в Коми уже 34 «арктических резидента».