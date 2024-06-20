Вич ходит рядом (Блиц от 21 июня)

В прошлом году уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди жителей республики составил 52,6 на 100 тысяч населения, что выше показателя по России (40) и показателя по СЗФО (37,9). На диспансерном учете в Коми в 2023 году состояло 3080 ВИЧ-инфицированных граждан (включая заключенных).

Коми – не банановая республика

Ежедневную норму по употреблению фруктов и овощей соблюдает только 17% жителей республики.

Причем городские жители Коми чаще едят фрукты и овощи, нежели жители сел, сообщает Комистат. Не менее 400 граммов овощей и фруктов включают в свой рацион 20% горожан и 6% сельчан. В Коми такой нормы, которую рекомендует Роспотребнадзор, придерживаются 17% жителей старше 15 лет. Причина – дороговизна этих продуктов. К примеру, бананы подорожали до 150 рублей за килограмм.

Марафонцы выходят на старт

22 июня Воркута в шестой раз встретит любителей бега.

«Арктический марафон» – традиционное легкоатлетическое мероприятие Заполярья. Соревнования проводятся с 2019 года по инициативе ООО «Газпром трансгаз Ухта». В марафоне могут участвовать как профессиональные спортсмены, так и все желающие.

Какая нынче мода на имена?

В 2023 году в семьях республики появились 6,3 тысячи малышей: 3,2 тысячи мальчиков и 3,1 тысячи девочек.

Чаще всего родители выбирали для сыновей такие имена, как Артем (145 детей), Александр (126), Максим (126), Михаил (122) и Роман (110). А для дочек – София (128), Анна (112), Виктория (102), Ксения (99) и Ева (98).

«Облака» на Стефановской

Республиканский выпускной «Твои Облака» соберет 29 июня на главной площади Сыктывкара выпускников вузов и школ.

Начнется праздник с традиционного шествия выпускников, после которого состоится торжественная церемония вручения красных дипломов. Затем концертная программа с участием артистов и творческих коллективов региона, а также поздравление от музыкальной группы RASA. Это дуэт супругов Виктора Поплеева и Дарьи Шейко, исполняющих песни в жанрах поп, рэп и дип-хаус.

На питание и лекарства

Республика получит более 12,6 млн рублей дополнительно на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников.

Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, «чернобыльцам». Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач. Всего на лекарства, лечебное питание и медицинские изделия в 2024 году в России заложили 58 млрд рублей. К этой сумме недавно добавили более 1,8 миллиарда рублей, которые распределили между регионами.

Уходят последние ветераны

В Сыктывдинском районе на 98-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны.

Игнат Лисовой был уроженцем Винницкой области, но свою вторую малую родину он обрел в Коми. На войну попал в 1944 году в возрасте 17 лет. Боевое крещение прошел в боях в Восточной Пруссии. Служил связистом, участвовал в освобождении от нацистов Калининграда, Венгрии. После войны жил и работал сначала в Удмуртии, а с 1957 года – в Коми. Здесь он с семьей поселился в Усть-Локчиме, работал на лесозаготовках, а затем переехал в Выльгорт и трудился плотником в совхозе «Сыктывкарский».

Земляки, которых мы потеряли

В ходе специальной военной операции погибли уроженцы Коми.

На этой неделе стало известно о гибели ефрейтора Артема Мишарина, гвардии младшего сержанта Валентина Михайлова и гвардии ефрейтора Сергея Рылова из Сыктывкара, Андрея Одинцова, уроженца села Семуково, рядового Михаила Клепикова из Ухты, Алексея Филиппова из поселка Щельяюр Ижемского района и Юрия Алфертьева из печорского поселка Каджером. Кроме того, недавно официально подтверждена гибель Павла Степиньша из Сосногорска.

Лес рубят, штрафы летят

В Усть-Цилемском районе расследуют дело о рубке леса.

Этой зимой местный индивидуальный предприниматель незаконно вырубил 34 дерева на делянке, расположенной на территории Усть-Цилемского лесничества. При этом у него не было договора купли-продажи, то есть законных оснований для производства работ. Материальный ущерб государству составил более 215 тысяч рублей.

Пляж – на миллион

Водолазы обследуют акваторию пляжа и составят карту глубин.

На портале госзакупок состоялся электронный аукцион по обустройству и содержанию Сыктывкарского городского пляжа в м. Кируль. Пока на торги заявилась всего одна организация, предложившая выполнить работы по начальной стоимости – 1,2 млн руб. В обязанности подрядчика входит рекультивация территории, обработка ее от клещей и выравнивание подъездного пути, а также ремонт и установка пляжного оборудования (туалетов, урн, кабинок для переодевания, скамеек и питьевых фонтанчиков).

Пенсионерам «втирали очки»

В Сыктывкаре осудили группу мошенников, продававших пенсионерам очки по завышенным ценам.

Один из жителей Ижевска создал организованную группу с целью хищения денег у жителей Сыктывкара. Участники группы ходили по квартирам, представлялись сотрудниками якобы вскоре открывающегося магазина и продавали им товары по завышенным ценам. В результате пострадали 68 человек, общий ущерб составил около 270 тысяч рублей. В суде сообщники заявили, что не признают свою вину, однако предварительно полностью возместили причиненный ущерб потерпевшим. Организатору преступной группы назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, остальным – по 3 года условно.