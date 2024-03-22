Любовь, печаль и вино… Виктор Кушманов занимался газетной поденщиной, рифмовал «любовь и морковь», шумно кутил в ресторанах, но всегда был Поэтом с большой буквы

20 марта республика отметила 85-летие Народного поэта республики Виктора Кушманова. В филармонии был дан концерт, посвященный поэту, во многих школах и библиотеках прошли книжные выставки, в Выльгортской школе № 1 и Коми республиканском агропромышленном техникуме учащиеся встретились с вдовой поэта.



Виктор Витальевич Кушманов родился 20 марта 1939 года в поселке Ниашор Пыелдинского сельского Совета Сысольского района. Мать, донская казачка, оказавшаяся в северном краю не по своей воле, умерла, когда ему было три года. Воспитывался в детских домах, заочно (в 50-60-х практиковалась такая форма

обучения) окончил среднюю школу. Трудовой путь начинал в леспромхозе, затем работал на стройке, в газетах «Молодежь Севера», «Красное знамя», «Голос строителя», на республиканском радио, в Коми отделении Всероссийского театрального общества, заведующим литературной частью Академического театра драмы имени Виктора Савина.

На стихи Кушманова написаны десятки песен. Некоторые из них стали народными: «Рябина», «Деревенька моя», «Над речкой Вымь» и т.д.

Он – автор более десятка книг стихов и прозы. В 1998 году его сборник стихов «Вино печали и любви» отмечен Государственной премией Республики Коми.

В. Кушманов удостоен звания «Заслуженный работник Коми» посмертно (умер в 2004 году) – «Народный поэт Республики Коми», член Союза писателей России. Такова официальная биография поэта.

«Огородные» вирши

А каким Виктор Кушманов был в быту? Об этом «Трибуна» попросила рассказать журналиста, писателя, краеведа Александра Сугорова, который хорошо знал поэта.

– В газете «Красное знамя» выходила газета в газете «Дом и огород». Готовить страницы к этому изданию было поручено мне. В газете было 24 страницы, каждая страница имела свою рубрику и направленность. Дачники ее получали два раза в месяц, тираж был довольно высокий. Заголовки должны были быть в стихотворной форме. Хотя у нас в редакции были свои поэты, имеющие сборники стихов, но главный редактор Авенир Егорович Низовцев перед выходом «Дома и огорода» всегда мне рекомендовал пригласить Поэта с большой буквы Виктора Кушманова. Витя, пусть и не всегда с большой охотой, приходил в редакцию и сочинял заголовки для заметок про свеклу и морковь.

На планерке, когда обсуждали выход номера, почти все сотрудники высказывались, коллеги часто меня ругали. Читатели звонили, просили рассказать о формах и методах выращивания тех или иных сортов огородных культур, для этого редакция привлекала и ученых. Читатели всегда удивлялись и восхищались рифмованными строками заголовков. Некоторым я по секрету сообщал, что это творение Виктора Кушманова. В те годы не было в ходу слово «реклама», Виктор Кушманов, если судить по газете «Дом и огород», был одним из зачинателей рекламных слоганов.

«Ты – мой Есенин!»

Однажды, когда Виктор был в редакции, я сказал, что еду в Пыелдино.

– Еду и я с тобой, – среагировал Виктор, – там моя родина…

Мне надо было в Пыелдино встретиться с бывшим учителем школы Василием Васильевичем Тюфяковым, который, став пенсионером, изготавливал замечательные корзины.

Приехали в Пыелдино, дом нашего героя располагался на горе. Подъехали к дому, зашли во двор. Жена хозяина дома, увидев нас, обняла Виктора и сказала:

– Надо же, сам Виктор Кушманов навестил нас. Я, будто знала, что будут гости, напекла шанежек.

Было тепло, мы во дворе пили ароматный чай, Виктор на радость хозяйке прочел несколько своих стихотворений, в том числе про маму и шанежки.

Хозяин дома подарил Вите корзину со словами: «Для удачной «тихой охоты».

А когда мы сели в машину, Витя сказал:

– Дар, говорят в народе, не передаривается, но из меня плохой грибник. Саша, я передаю эту вещь тебе на временное пользование, надеюсь, когда-нибудь грибами угостишь.

Витина корзина и сегодня мне служит верно, осенью без обильных даров Берендеева царства из леса не возвращаюсь.

Зашли мы в этот день и в магазин, а там местный почтальон, женщина средних лет, увидев Витю, обняла его, воскликнув:

– Ты – мой Есенин! Почти все твои стихи знаю наизусть.

О том, как его любили

— В юности я работал в газете «Молодежь Севера», — продолжает Александр Сугоров. — В 70-80-х годах Дом печати был гнездом творческих работников. Здесь работали журналисты газет «Красное знамя», «Югыд туй», «Молодежь Севера», свои кабинеты были у Союзов журналистов, писателей, журнала «Войвыв кодзув», издательства и так далее. Была столовая, обед стоил от 80 копеек до одного рубля. Комплексный обед в ресторане «Вычегда» стоил 1 рубль 20 копеек. И хотя зарплата журналиста была далека от шахтерской или передовика лесной отрасли, но мы любили ходить в «Вычегду», иногда даже в вечернее время.

Как-то вечером сидим за столом в тесной компании: я, Кеша Грудинин, Витя Кушманов, художник Саша Кочев. Солист эстрады ресторана Саша Хасанов, когда зал был «разогрет», вдруг громко произнес: « Я сейчас вам исполнил одну из песен замечательного сыктывкарского поэта Виктора Кушманова».

После этого, как мне показалось, весь буфет ресторана перекочевал за наш стол. Так его народ любил!

Несколько лет назад в Сыктывкаре проходили Дни культуры районов и городов. Все сценические площадки были заняты, билеты на концерты были в дефиците. Самодеятельные артисты Усть-Куломского района выступали на сцене драмтеатра. Когда шло представление по поэме Виктора Кушманова «112 Уляшевых», зал встал, у многих были слезы на глазах. А моя соседка сказала: «Велик Виктор Кушманов!».

«И прольется тихий дождик»

В жизни этого человека было много и любви, и печали, и вина. Причем его друзья, участники шумных пирушек, вряд ли считали «Витю, рубаху-парня» таким уж «великим». Как говорится, большое видится на расстоянии.

Прошло 20 лет, как Кушманова нет с нами. Но стихи и песни его не забыты, они прошли проверку временем.

И до сих пор звучат пронзительные слова: «Жизнь не раз одежды сменит, но свое возьмет – друг предаст, жена изменит, Родина убьет. И прольется тихий дождик, пальцем тыча в пыль. Что когда-то где-то тоже ты на свете был…»