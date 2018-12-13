Виновница торжества Ольга Сосновская на сей раз сыграет «простую корсиканку»

16 декабря заслуженная артистка России, народная артистка Республики Коми Ольга Сосновская отметит 30-летие творческой деятельности. В этот день публика увидит и услышит Сосновскую в оперетте Жака Оффенбаха «Жозефина и Наполеон».

История любви и предательства

Накануне бенефиса корреспондент «Трибуны» побеседовал со знаменитой артисткой.

— Ольга Александровна, почему на бенефис вы выбрали именно «Жозефину и Наполеона»?

— Эта оперетта полна лиризма, комизма, музыки, танцев, острот, сверкающих диалогов, живых образов, характеров, динамичных сюжетных поворотов. Я сыграю не императрицу Жозефину, а простую корсиканку. Это история любви и предательства, борьбы

предубеждений и здравого смысла. На сцене будут кипеть корсиканские страсти и искриться музыка гения оперетты Оффенбаха. Думаю, спектакль подарит зрителям прекрасное настроение и море позитива в преддверии новогодних праздников. Кстати, в роли Наполеона мой муж — Владимир Юрковский.

— Не устаете вы друг от друга? Ведь всегда вместе — на сцене, дома и на гастролях.

— Мой муж — уникальное создание, «три в одном» — так я его называю. Он и супруг, и продюсер, и коллега по сцене. Как и в каждой семье, у нас случаются размолвки. Но творчество помогает их преодолевать.

— Значит, музыка вас связала?

— Когда Володя приехал в театр, у него были проблемы с вокалом. Не повезло ему с педагогом в ГИТИСе, где он учился. И я с ним очень много занималась музыкой, лепила из него певца.

«Не узнаю тебя в гриме»

— А случалось, чтобы ваш собственный муж не узнавал вас в какой-либо роли?

— Однажды в Санкт-Петербурге праздновался 80-летний юбилей республики. Тогда глава Коми Юрий Спиридонов задумал устроить совместный концерт артистов Мариинского и нашего театров. Для нас, артистов из Коми, специально пригласили известного телевизионного визажиста. Нам делали необычные прически, накладывали макияж. А мне даже закапали специальной жидкостью глаза, отчего в них появился какой-то необычный блеск. И когда мы вместе с мужем вышли на сцену, он был шокирован: «Это ты?!»

Другое абсолютное перевоплощение было у меня в «Севильском цирюльнике», где я обычно исполняла партию Розины. Но на одном из фестивалей мне пришлось сыграть служанку Берту. За три дня я выучила эту партию и вышла на сцену в наряде служанки с лицом, покрытым веснушками. Даже близкие друзья и коллеги меня поначалу не узнали!

Я вообще обожаю меняться, пробовать себя в абсолютно разных амплуа. К примеру, несколько лет назад я сыграла кухарку, у которой погиб на войне муж и которая теперь одна растит четверых детей. Эта «мадам» так ожесточена жизнью, что может легко послать любого подальше. И я очень быстро сумела перевоплотиться в кухарку, научилась ее манерам и языку, даже матом говорить. Чего-чего, а уж этого мои коллеги от меня не ожидали…

Утром на кухне, вечером на сцене

— Вас хорошо знают в России и за рубежом. Случались ли курьезы во время гастролей?

— Несколько лет назад в Индии проходил фестиваль русской музыки и русской кухни. И вот меня, пианистку и повара, отправили в Индию, где мы жили в шикарном отеле. После запланированного концерта должен был состояться ужин, во время которого знаменитый московский повар собирался продемонстрировать богатство русской кухни.

Но случилась накладка – повар не знал английского языка, а переводчика ему не прислали. Ужин оказался под угрозой срыва –ведь повар не мог объяснить, какие продукты ему нужны. Он бросился ко мне: «Ольга, спасай!»

Что делать — на кону честь России. И вот я, видя, что повар и его помощники ничего не успевают, зову пианистку. Мы надеваем фартуки, чепчики и начинаем резать, варить, жарить… А вечером, когда вышли на сцену в концертных платьях, все были потрясены, узнав, что мы не повара, а артисты.

Певицу собирали из пазлов

— Поклонники часто дарят вам подарки, в том числе, наверное, и необычные…

— Один поклонник принес букет из 111 роз. Я еле удержала эту охапку… Иногда преподносят нечто весьма неожиданное. Однажды мне на сцену вынесли красивый сверток с бантиком. Развернула, а там… добрый шмат сала! Дарили мне, к примеру, и трехлитровую банку огурцов. По секрету скажу: обожаю сало, кабачки, огурчики. Бывало, торты специально для меня пекли, рисовали мой портрет, вышивали бисером, собирали Сосновскую из пазлов… Все это я бережно храню.

Беседовала

Екатерина МАКАРОВА.