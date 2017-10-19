Виновных за «экологическую диверсию» до сих пор не нашли

Водонапорная башня в сыктывдинском поселке Язель, расположенная рядом со свалкой, в которой обнаружены аммиак и формальдегид, может стать источником заражения людей. Надо либо закрывать водопровод, либо ликвидировать свалку, считают местные жители.

Положение осложняется тем, что свалка эта по решению суда должна была быть убрана еще год назад, однако может продолжить существовать еще два года. И тоже по решению суда.

«Мины замедленного действия»

Статью под таким названием «Трибуна» опубликовала три недели назад. В ней рассказывалось о том, что в Сыктывдинском районе уже десять лет происходит загрязнение почв отходами лесопиления, содержащими вредные химические соединения.

Предприятия Сыктывкара вывозят опилки, кору и даже бытовые отходы в отработанные песчаные карьеры, засыпают их землей и оставляют. Именно такой карьер существует возле поселка Язель. Что важно: этот карьер подвергся рекультивации и даже едва не был принят комиссией как «чистая земля». Но жители поселения забили тревогу…

После всех экспертиз «рекультивированный» карьер был признан свалкой, а суд обязал тех, кто проводил «рекультивацию», ее ликвидировать. Однако свалка не убрана до сих пор. Более того, ООО «СевЛесПил», которое вывозило в карьер отходы лесопиления, содержащие вредную «химию», обратилось в суд с заявлением об отсрочке исполнения. Дело в том, что исполнить рещение суда без нанесения вреда окружающей среде можно лишь путем сжигания опилок на собственной ТЭЦ предприятия. Но там посчитали, что если они задействуют все свои возможности и привлекут необходимую технику, на вывоз всех отходов лесопиления потребуется два года.

И таких «ядовитых» карьеров, по данным депутата Совета поселения Евгения Потолицына, в районе насчитывается не менее двенадцати. Что самое страшное — некоторые из них уже приняты комиссией как «рекультивированные»! Другими словами, теперь это земли, «пригодные» для лесопользования…

У семи нянек

Во вторник в Выльгорте состоялось большое совещание актива района, в котором приняли участие депутаты районного Совета, руководство администрации, представители лесничеств, природоохранных структур, Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта.

Обсуждение проходило на высоких тонах. Депутат Евгений Потолицын заявил, что администрация района не приняла должных мер, а потому ситуация вышла из-под контроля. В ходе разговора за «круглым столом» выяснилось, что вопрос об использовании карьеров района в качестве свалок возник еще десять лет назад. Но апогея достиг лишь после того, как жители поселка Язель стали жаловаться на плохое качество воды.

Депутат Потолицын попытался выяснить, кто участвовал в приемке карьеров после проведения рекультивации. И тут оказалось, что за качество проводимых работ по «очистке» отходов никто не отвечает!

Участники совещания один за другим утверждали, что действовали в рамках приказов своих министерств, в соответствии с проектами и инструкциями.

К примеру, представитель лесничества Николай Зыков заявил, что его ведомство обязано принять ровную поверхность земли, на которой есть посаженные кустарники или деревья. Что зарыто внутри — не важно. Представитель Минпрома Виталий Рябов отметил, что те, кто проводил рекультивацию, имеют лицензию и действуют в соответствии с ней. А вмешиваться в хозяйственную деятельность нельзя…

На тормозах?

Выяснился очень интересный факт. Оказывается, рекультивация проводилась в соответствии с проектом, разработанным в недрах Минпрома. А потому исполнители подали жалобу и даже выиграли один суд. Впереди, вероятно, еще несколько процессов. Депутат Потолицын уверен, что поданные наказанными исполнителями в судебные инстанции жалобы и апелляции направлены лишь на то, чтобы потянуть время. Поскольку действовали исполнители по документам, выданным Минпромом, то и ответственность за сделанное они могут разделить с чиновниками. Но не будут же чиновники сами себя наказывать? Проще говоря, все будет спущено на тормозах…

Вместе с тем прокурорская проверка показала, что работы проводились с нарушением технологии. А самое главное — проект, по которому работали исполнители, не прошел государственную экспертизу. Другими словами, его нельзя было применять. Но никто на это не обратил внимания, а контролировать сам процесс оказалось некому.

В результате вместо того, чтобы опилки в карьер засыпались послойно, перемежаясь с землей, их навалили высотой до пяти метров и просто присыпали сверху. А это, по мнению экологов, значит, что опилки будут гнить и со временем здесь может появиться болото.

Как у Райкина

Любопытно, что на собрании возникла перепалка, которая очень напомнила миниатюру Аркадия Райкина, где клиент предъявлял претензии к ателье по поводу плохо сшитого костюма. На разборку к нему вышла целая бригада мастеров, которая объяснила, что каждый сделал свое дело на совесть: один пришивал пуговицы, другой — рукав. Какие претензии к пуговицам? Здесь получилось так же: одни выдали лицензию, другие — проект, третьи приняли ровную площадку. А то, как велись работы, никто не контролировал. Нет ни у кого таких полномочий, оказывается!

В ходе обсуждения принято решение от имени администрации обратиться в правительство с просьбой ликвидировать пробел в законодательстве, позволяющий обходиться без экологического контроля при проведении работ при рекультивации. По карьеру в Язеле решено обратиться в Росприроднадзор с просьбой произвести анализ воды, воздуха и почв.

Вопрос об остальных карьерах будет решаться, видимо, по мере возникновения проблем…

Анатолий ПОЛЬКИН.