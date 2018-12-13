Виражи арбитража: судья сломала руку, но в самом деле перелома не произошло — и ситуация «зависла»

Уже 5 месяцев Арбитражный суд Коми рассматривает иск ООО «ЭкоПром», оспаривающий итоги аукциона по выбору регионального «мусорного» оператора.

Оглашение вердикта суда было назначено на 30 ноября. Однако ведущая это дело судья неожиданно попала в больницу с переломом руки. Сменившая ее судья Елена Скрипина заявила, что на изучение материалов дела (16 томов) ей понадобится время, и перенесла заседание на 28 декабря.

Напомним, что новгородская компания «ЭкоПром» приняла участие в торгах по выбору регионального оператора в Коми еще в апреле текущего года, но в результате юридических сложностей с документами ее не допустили к участию в торгах, которые состоялись в июне. А уже в июле начались первые судебные заседания по оспариванию решения МинЖКХ Коми, признавшего победителем аукциона ООО «Ухтажилфонд». Арбитражные суды и Антимонопольная служба до сих пор решают, кто прав в этом споре: МинЖКХ региона или ООО «ЭкоПром».

Время — деньги

С 1 ноября единственным региональным оператором по работе с отходами в Коми стало ООО «Ухтажилфонд». Жильцам многоквартирных и частных домов с центральным отоплением установили ежемесячную плату по 165 рублей с человека. Правда, уже 29 ноября пресс-служба администрации правительства сообщила, что по поручению главы республики тариф снижен: жильцы благоустроенных домов будут платить 115,5 рубля с человека, а обитатели помещений с печным отоплением — 50,37 рубля. Причем тариф этот — временный, действовать он будет всего два месяца. А на 2019-й тариф установят с января года будущего.

Но если итоги аукциона признают недействительными, все придется начинать сызнова.

Между тем вопрос о выборе регионального оператора решался не только в Сыктывкаре. После того, как Федеральная антимонопольная служба в июле подтвердила, что «ЭкоПром» отлучен от участия в конкурсе незаконно, ООО «Ухтажилфонд» подало иск в московский Арбитражный суд с требованием признать решение ФАС недействительным. Однако 31 октября очередная судебная инстанция постановила: «В удовлетворении заявления ООО «Ухтажилфонд» об оспаривании решения ФАС России № Т-129/18 от 27.06.2018 г. отказать полностью».

После этого руководство «Ухтажилфонда» обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы с просьбой о признании решения ФАС недействительным. Рассмотрение апелляции было назначено на 11 декабря. В минувший вторник Апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда, в просьбе ООО «Ухтажилфонд» отказано.

Можно предположить, что назначенное на 28 декабря рассмотрение дела в Арбитражном суде нашей республики о признании июньского аукциона по выбору регионального оператора закончится таким же результатом. Если это случится, конкурс придется проводить снова, на что потребуется время. Кто будет заниматься сбором мусора во время «пересменки» — большой вопрос.

Анатолий ПОЛЬКИН.