В поселок Керки Сосногорского района туристы порой заглядывают лишь для того, чтобы поглазеть на 120-метровый висячий мост через реку Айюву. Это, конечно, не «висячие сады Семирамиды», но тоже удивительное творение рук человеческих.

Хлипкий подвесной мост, который опасно раскачивается на ветру, может пощекотать нервы любому экстремалу. Редкие туристы решаются пройтись по нему. По словам жителей Керки, на это в прошлом году отважился сам глава Коми Владимир Уйба. Видимо, впечатленный ходьбой «с риском для жизни» губернатор и заявил, что этому безобразию он положит конец.

И дверь сгодится

А ведь действительно – безобразие. Причем длится оно уже без малого десять лет – с тех пор, как во время паводка был порушен автомобильный мост через речку. Взамен наспех соорудили какую-то временную висячую конструкцию для пешеходов. А куда деваться, если река разделила поселок на две части?

Однако «временное» сооружение стало постоянным. Практически ежегодно после высокой весенней воды местные латают мост тем, что есть под рукой. Поэтому не стоит удивляться, например, «заплатке», которая раньше служила… дверью.

Летом еще более-менее терпимо, а вот поздней осенью, когда на мосту появляется наледь, дует сильный ветер, неровен час здесь можно поскользнуться и очутиться в воде. Никакого доверия не внушают и металлические части моста – за 10 лет они проржавели.

Периодически в Керках случаются пожары, последний резонансный из них произошел в ноябре 2020 года – за рекой сгорел дом, погибли два человека. Пожарные машины не имели возможности подъехать к горевшему дому. С запозданием дождались лишь пожарного поезда с железнодорожной станции «Сосногорск». Понятно, что с такими же неразрешимыми трудностями сталкиваются и врачи скорой помощи.

Напрасные слова

А что же власти? С 2012 года, когда в Керках был ликвидирован поселковый Совет, а вместе с ним и местная администрация, все вопросы теперь решаются в Сосногорской районной администрации.

В относительно благополучном 2015 году (тогда еще было получше с финансами) чиновники обещали возвести механический мост через Айюву. С тех пор минуло шесть лет, звучат все новые обещания (обычно перед выборами), но реальной помощи жители поселка Керки так и не получили.

Летом вроде как обсуждалась идея выделить порядка 400 миллионов рублей на обустройство полноценного моста к 2024 году. Ее горячо поддержал все тот же Владимир Уйба (недаром же он с риском прошел через речку). Между тем депутат Госсовета Коми Николай Братенков (избран от Ижемского и Сосногорского районов) считает, что

разумнее пойти другим путем: вложить примерно 30 миллионов рублей в ремонт автомобильной дороги от заречной части поселка Керки до деревни Пожня, а там уже есть прямой выход на трассу до Сосногорска.

Экономвариант

К началу сентября стало известно, что республиканские власти теперь склоняются к реализации финансово менее затратного варианта, предлагаемого Николаем Братенковым. Но новый мост в любом случае нужен. Только возводить его надо будет уже в малобюджетном, то есть пешеходном варианте (что тоже позволит сэкономить деньги).

Впрочем, учитывая прошлый опыт, нет никакой уверенности, что жители Керок в обозримом будущем получат круглогодичную и устойчивую связь с «большой землей». Вот почему многие уезжают из этих мест.

А ведь когда-то поселок был крупным лесозаготовительным центром, здесь проживало примерно 1000 человек. Но после ликвидации местного лесопункта хоть какую-то работу можно здесь найти только в бюджетной сфере и на «железке» (через Керки проходит железная дорога Воркута – Котлас).

На сегодняшний день в Керках осталась всего пара сотен человек – и это в летнее время (зимой еще меньше). Если отток населения продолжится, то по новому пешеходному мосту уже и ходить-то будет почти некому.

Сергей МОРОХИН.