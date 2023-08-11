Ставший символом бесхозяйственности висячий мост через реку Айюву в поселке Керки Сосногорского района наконец-то решено отремонтировать.

На днях первый заместитель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева подписала постановление о выделении Министерству строительства и ЖКХ республики 13,4 млн рублей из резервного фонда. Средства будут направлены на ремонт 120-метровой конструкции в поселке Керки.

В жизни всегда есть место подвигу

Это тот самый мост, крепость которого еще в 2020 году проверял лично глава Коми Владимир Уйба. На тот момент он только приступил к управлению северным регионом, о котором практически ничего не знал. Может, этим и объясняется отважный поступок губернатора, ступившего на шаткий подвесной мосточек, уже тогда державшийся «на соплях». И с тех пор мост, конечно, лучше не стал: скрипучий, качается на ржавых тросах, а мостки латаные-перелатаные…

Господин Уйба прошел этим опасным путем лишь раз, а местные жители рисковали ежедневно, переправляясь с одного берега Айювы на другой. Особенно экстремальным переход становился поздней осенью, когда на мосту появлялась наледь, а сам он раскачивался под сильным ветром.

Там же, на мосту, получив, вероятно, сильные ощущения, Владимир Уйба чуть ли не поклялся отремонтировать это шаткое сооружение. Прошло, как в сказке, «всего» три года – и обещание начало сбываться.

На самом деле это

безобразие длится уже более 10 лет – с тех пор, когда во время паводка развалился автомобильный мост. Взамен наспех соорудили временную конструкцию для пешеходов, которая стала постоянной. Практически ежегодно ее приходится латать подручными средствами. Поэтому не стоит, например, удивляться странной мостовой «заплатке», которая когда-то служила… дверью.

Хорошо расписали

Гражданский активист из Сосногорска Матвей Тимофеев сообщил «Трибуне», что действительно ожидаются поступления в местный бюджет из казны региона на ремонт пешеходного моста в поселке Керки. Но когда это произойдет, пока неизвестно. Не оговариваются и точные сроки выполнения работ.

Замене будут подлежать не только настил и металло-тросовые конструкции, но и опоры. Смета расписана хорошо и красиво, все укладывается в планируемую сумму, но сразу же возникает ряд вопросов.

До «последней бабушки»

– Первый и самый главный вопрос: как во время проведения ремонтных работ будет осуществляться передвижение населения из железнодорожной части поселка на левый берег реки и обратно? – говорит Матвей Тимофеев. – По заверению работников отдела ЖКХ администрации Сосногорского района, рассматривается вопрос с перевозом людей на лодке, но в таком случае лодочник должен дежурить чуть ли не круглосуточно – здесь накладывается проблема отсутствия автобусного сообщения поселка с районным центром. Мы два с лишним года обращаемся в различные инстанции с просьбой о возобновлении данного маршрута автобуса, но безрезультатно. Глава района говорит, что сельчане прекрасно ездят и на поезде. Только и с поездом беда – утром он направляется в Сосногорск, в 15 часов – обратно, либо в 22 часа, да и билет стоит около 400 рублей. Значит, и лодочник должен работать с 6 часов утра до полуночи, пока последняя бабушка не дойдет до места переправы?

Работы по ремонту моста явно не закончатся до ледостава. И как тогда быть? А теперь еще один вопрос к муниципальным управленцам: только что было освоено 40 млн рублей на ремонт участка дороги Пожня – Керки, теперь 13,4 млн рублей выделяется на пешеходный мост, еще потребуются ежегодные отчисления на обустройство зимника на указанном направлении. Не проще ли и дешевле построить автомобильный мост в Керки и решить целый ворох проблем? – рассуждает гражданский активист.

Действительно, с началом ремонта моста власти, мягко говоря, уже запаздывают. Хорошо, конечно, что деньги нашлись. Плохо, что искали их слишком долго.

Сергей МОРОХИН.