В преддверии выборов в столице республики оказалось испорчено общедомовое и городское имущество: повсюду появились листовки с призывами отдать голос за того или иного кандидата.



Листовками заляпаны остановочные комплексы, опоры ЛЭП, деревья. С жалобами на расклейщиков в «Комиинформ» обратились местные жители.

К примеру, пострадали двери дома по ул. Орджоникидзе, 61а: «Вы считаете это здоровой агитацией? Мы только что покрасили дверь подъезда за свои деньги. Вы думаете, после такого наши жильцы будут голосовать за партию? Лучше и чище?» – возмутились горожане.

Как сообщили «Комиинформу» в администрации Сыктывкара, сейчас власти совместно с полицией собирают материалы о тех, кто это делает. В последующем мэрия намерена привлечь расклейщиков к ответственности. «Доказательная база есть. Это порча имущества и нарушение правил благоустройства города. Мэрия это так не оставит», – пояснили в пресс-службе.

Кстати, председатель республиканской Избирательной комиссии Дмитрий Митюшев в ходе прямой линии в Общественной приемной главы Коми выразил свое отношение к тому, как проходит агитационный период в республике. Ему лично не нравится, что все обклеено предвыборными листовками. Это нарушает правила благоустройства. Он заметил, что выявить таких нарушителей несложно, учитывая существование системы «Безопасный город». Было бы желание.

Между тем в соответствии с постановлением администрации Сыктывкара от 25.12.2017 г. в городе определены места для размещения материалов наглядной агитации. Перечень опубликован на сайте мэрии. Отметим, что размещать агитацию можно только исключительно на информационных щитах возле зданий, тротуаров, остановочных комплексов. Размещение агитационных материалов вне мест, предусмотренных законом, является административным нарушением.

Кстати, та же картина наблюдалась и на предыдущих выборах, так же власти грозились привлечь нарушителей к ответственности, навести порядок. Увы, пар ушел в свисток, история повторилась…