Владимир Путин жестко отреагировал на жалобы предпринимателей из Коми

Как уже рассказывала «Трибуна», в результате поспешно проведенной кадастровой оценки недвижимости налог на имущество возрос многократно, а в большинстве случаев — в десятки раз.

Максимальная ставка

Возмущенные драконовскими налогами сыктывкарские предприниматели написали письмо Владимиру Путину с просьбой взять ситуацию под личный контроль.

«С 2015 года изменился принцип уплаты налога на имущество. Каждый регион определил параметры, при которых тот или иной объект вошел в Перечень имущества, облагаемого по кадастровой стоимости, — говорится в коллективном письме. — При этом регионам самостоятельно разрешили определять налоговую ставку, применяемую к таким объектам недвижимости, в диапазоне от 0,1% до 2% от кадастровой стоимости. В Республике Коми «очень заботятся» о благополучии предпринимателей, поэтому сразу приняли максимальную единую ставку 2%. В конце 2017 года многим предпринимателям был пересчитан налог на имущество по новой кадастровой стоимости с максимальной налоговой ставкой в размере 2%, что привело к увеличению размера уплаты налога на имущество в 20-40 раз. Причина — установление некорректной кадастровой стоимости, некорректный Перечень, незаконный пересчет налога за 2015 год и максимальная ставка налога на имущество физических лиц, в отношении объектов административно-делового и торгового назначения.

Если кадастровую стоимость, включение объектов в Перечень, а также действия налоговой инспекции можно оспорить в суде, то величина налоговой ставки зависит только от принятого депутатами решения. И если имущество предпринимателя включено в Перечень, то предприниматель не может воспользоваться освобождением от уплаты налога на имущество согласно п. 3 ст. 346.11 НК РФ. Получается, что депутаты при принятии решения не только не учли фактическую способность налогоплательщика к уплате налога и его экономическое обоснование, но и лишили федеральных льгот».

Налог должен быть справедливым

Надо отметить, что Москва откликнулась сразу: предприниматели получили ответ, что письмо направлено в республику, вопрос будет решать местная власть. Между тем, как написала в минувший понедельник «Российская газета», ситуация в Коми оказалась типичной для многих регионов страны. Данная проблема привлекла внимание президента. 1 марта Владимир Путин затронул вопрос о массовых ошибках в расчетах кадастровой стоимости в своем Послании к Федеральному собранию.

— Предлагаю вернуться к налогу на имущество физических лиц. Он должен быть справедливым и посильным для граждан, — заявил Владимир Путин. — Когда некоторые коллеги убеждали нас, и меня в том числе, использовать рыночную стоимость недвижимости при расчете этого налога, они говорили, что старые, устаревшие оценки БТИ — это анахронизм. Однако в реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Но мы так не договаривались, и люди этого от нас никак не ожидали. Нужно уточнить механизмы расчета налога, а также определения кадастровой стоимости недвижимости. В любом случае она не должна превышать реальную рыночную стоимость. Все решения необходимо принять максимально быстро в первом полугодии текущего года.

Мэр столицы Коми Валерий Козлов сообщил предпринимателям, что в настоящее время «ведется сбор информации, после чего будет проведен экономический анализ на предмет понижения ставок по налогу на имущество физических лиц, в том числе с учетом вида объекта налогообложения и места его расположения. Результаты анализа будут рассмотрены на заседании Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при главе МО ГО «Сыктывкар».

Остается надеяться, что слова мэра не разойдутся с делами и уже к июлю ставки будут пересмотрены без судебных тяжб и нервотрепки.

Анатолий ПОЛЬКИН.