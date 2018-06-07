Владыка Питирим: «Это была не моя инициатива»

Архиепископу Сыктывкарскому и Коми-Зырянскому Питириму присвоено звание «Почетный гражданин Сыктывкара».

В минувшую среду депутаты городского Совета рассматривали кандидатуры на звание «Почетного гражданина». За бывшего главу правительства Коми Вячеслава Худяева проголосовали дружно. А вот с архиепископом вышла «техническая осечка»: ему не хватило одного голоса.

После этого депутаты, что называется, подсуетились и на следующий день, 7 июня (около 8 утра!), провели новое переголосование. На сей раз за Питирима проголосовало 19 человек, один был против и один воздержался.

Побили рекорд

Как сообщил «Трибуне» отец Филипп, решение о выдвижении Владыки Питирима на присвоение звания «Почетный гражданин Сыктывкара» принял Епархиальный совет.

Идею поддержали общественные организации, образовательные, воспитательные, социальные учреждения города Сыктывкара, Совет ветеранов и Общественная палата в лице Галины Киселевой. По словам отца Филиппа, в общей сложности было 22 ходатайства. В комиссии сказали, что по ходатайствам — это рекорд.

Как известно, Питирим пишет стихи, а в 2016 году он даже вступил в Союз писателей России. Хотя его коллеги в Коми отказались давать ему рекомендацию. Эта щекотливая ситуация потом бурно обсуждалась в социальных сетях, активным пользователем которой, кстати, является и сам архиепископ.

Бурная общественная и литературная деятельность главы епархии не раз подвергалась серьезной критике.

«Трибуна» обратилась к Питириму за комментариями:

— Владыка, звание, конечно, почетное, но оно сугубо «мирское». Что это дает священнослужителю?

— Дает уверенность, что паства мне доверяет. Приятно, что мой титул «сыктывкарский» совпадает с высоким признанием. Но сам я не прикладывал к этому ни малейших усилий. Это все мои ученики, это их инициатива. А для меня, честно скажу, это было полной неожиданностью…

— Ваша активность в публичной сфере, в том числе в соцсетях, у многих вызывает сомнения. Поощряет ли это церковь?

— Да, это сейчас поощряется и благословляется. Очень важна проповедь в социальных сетях, которые активно использует молодежь.

— За звание «Почетный гражданин» дают ежемесячную выплату в размере 7 тысяч рублей. Как вы намерены тратить эти деньги?

— Все пойдет на звонницу, на благо церкви, а значит, и на благо города.

Екатерина МАКАРОВА.