Зарплата нового председателя Госсовета Коми Сергея Усачева составит порядка 500 тысяч рублей, главы Коми Владимира Уйбы – 800 тысяч рублей. Такую информацию распространили telegram-каналы, освещающие жизнь республиканского чиновничества. Попробуем разобраться, насколько цифры соответствуют действительности.

Ожидается, что вопрос о повышении денежного довольствия первых лиц региона будет поднят уже на очередной сессии Госсовета Коми, которая состоится 26 ноября. Пока на этот счет нет официальных документов, но, как часто бывало раньше, они могут появиться в самый последний момент.

«Дело Горбачева» живет!

В повестке ноябрьской сессии уже фигурирует законопроект, но не об увеличении, а об уменьшении оплаты труда депутатов и чиновников, подготовленный еще в апреле 2020 года парламентариями Геннадием Горбачевым и Олегом Михайловым. Правда, Геннадий Горбачев сложил уже с себя полномочия депутата Госсовета Коми (сейчас он является депутатом горсовета Воркуты), но, как говорится, дело его живет.

Актуальности своей законопроект с весны ничуть не потерял. Даже наоборот. Ведь ситуация с пандемией коронавируса еще больше ухудшилась, а население по-прежнему беднеет.

В пояснительной записке к законопроекту, в частности, отмечается: «Депутатам и чиновникам в период сложной финансовой и эпидемиологической ситуации в стране и в нашей республике, когда многие граждане находятся на грани выживания и не в состоянии приобрести себе даже самое необходимое для жизнедеятельности, оплатить кредиты и услуги за ЖКХ и сводят концы с концами, не совсем справедливо и даже безнравственно продолжать получать премию в размере пяти месячных своих зарплат, а временно исполняющему обязанности главы Республики Коми – повышенное ежемесячное денежное поощрение с коэффициентом 10 без какого-либо конечного и положительного результата его деятельности…»

Интрига Желтого дома

Минувшей весной президиум Госсовета не пожелал выносить на сессию законопроект Горбачева-Михайлова. Что же случилось сейчас, неужели депутаты наконец-то поняли, что экономию государственных средств надо начинать с себя?

А вот это вряд ли. Скорее всего, депутаты для проформы рассмотрят законопроект Горбачева-Михайлова, но найдут повод, чтобы его «зарубить». Главное, чтобы он больше не висел в электронной базе данных Госсовета, не нервировал граждан. Затем вполне возможно, что на сессию будет вынесен уже совершенно другой законопроект о денежном довольствии чиновников, подготовленный в Желтом доме и в котором как раз будет идти речь не о понижении, а о повышении зарплат. Хотя пока это лишь предположение.

А чего стесняться?

Не всем понятно, о каких, собственно, деньгах идет речь, что за «коэффициенты» и «премии», о которых говорится в записке к законопроекту Горбачева-Михайлова. Мы вносим ясность, но для начала сделаем небольшой экскурс в историю.

Когда в 2015 году в Коми появился Сергей Гапликов, то первым делом он поднял вопрос о своей зарплате. Сервильное депутатское большинство тут же взяло под козырек и подмахнуло решение об увеличении коэффициента к размеру ежемесячного денежного вознаграждения главы Коми с 6,5 до 10.

Решение было весьма дерзкое, поскольку для других категорий чиновников коэффициенты остались прежними. То есть значительное повышение денежного довольствия коснулось только первого лица региона. Кто-то посчитает, что он поступил нескромно, но ведь окончательное решение принимали сами депутаты, а они промолчали.

Удвоение ставки

До прихода Сергея Гапликова коэффициенты к денежному вознаграждению у главы и председателя Госсовета Коми были одинаковые, то есть 6,5. Базовые ставки, введенные еще в 2006 году, отличались, но не принципиально. У главы она была – 11 тысяч, у спикера – 10450 рублей.

При этом они постоянно индексировались. Что касается председателя Госсовета, то, по данным на сентябрь этого года, базовая ставка составляла 21 тысячу 825 рублей (без учета увеличения на три процента в октябре – Прим.ред.). То есть за 15 лет она увеличилась фактически в два раза. Если эту цифру умножить на коэффициент 6,5, а затем еще увеличить на 1,7 (северный и районный коэффициенты), то можно будет иметь отдаленное представление об уровне доходов спикера парламента.

Еще есть ежемесячные бонусы в виде процентных надбавок за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации. Сюда же надо прибавить регулярные премии и солидные поощрительные выплаты, которые также регламентируются законами.

Сегодня чиновники за счет премий, которые выплачиваются независимо от результатов работы, фактически получают не 12, а 17 (!) зарплат в год. Как раз Г. Горбачев с О. Михайловым и предлагали количество премий в виде пяти полновесных месячных зарплат сократить до одной. И тогда в целом по республике получилась бы весьма внушительная экономия.

Сочинский миллионер

У спикера зарплата, конечно, высокая, но глава Коми находится в совершенно другой денежной категории. Согласно последней декларации Сергея Гапликова, его годовой доход чуть не дотягивал до 10 миллионов рублей! И при этом заметим, что когда он ранее руководил госкорпорацией, отвечавшей за возведение олимпийских объектов в Сочи, то зарабатывал еще больше – официально более 16 миллионов рублей в год!

Так что пока непонятно, «откуда дует ветер» насчет увеличения зарплат спикера и главы региона до сумм, указанных в начале публикации. На сегодняшний день ежемесячный доход руководителя региона точно никак не меньше 800 тысяч рублей. Может, речь идет о какой-то базовой сумме? Впрочем, об этом мы узнаем, если не на ноябрьской, так на декабрьской сессии Госсовета Коми.

Зарплата без границ

Во всей этой денежной истории смущает один важный момент. Ведь в 2015 году тот же С. Гапликов мог предложить умножать свою базовую ставку не в 10 раз, а на любую цифру. Нет законов, которые бы регламентировали уровень доходов губернаторов.

В том же 2015 году Владимир Путин во время выступления на медиафоруме Общероссийского народного фронта отметил, что зарплаты губернаторов не должны в разы отличаться от средней заработной платы по региону. Даже вроде как дал поручение Министерству финансов обратить внимание на этот момент. Но на этом все и закончилось.

Теперь мы имеем весьма анекдотичную ситуацию, когда официальные доходы некоторых губернаторов выше официальных доходов руководителя страны. Согласно декларации, в 2019 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тысяч рублей.

Слишком много слуг

Число чиновников в Коми стабильно высокое, и это на фоне стремительно падающей численности населения.

Сегодня в регионе проживает чуть больше 800 тысяч человек. В государственных структурах и на муниципальной службе занято примерно 17,6 тысячи человек (данные на 2019 год). Больше половины из них относятся к федеральным служащим. Очевидно, что плотность «государевых слуг» в расчете на тысячу жителей несуразно высокая. Сей факт никем не оспаривается, но и мер по исправлению ситуации не предпринимается.

Если к числу официально устроенных на «государевой службе» приплюсовать тех, кто просто работает в чиновничьих структурах, так называемых «вольнонаемных», а их тысячи и тысячи, то картина и вовсе выглядит какой-то безнадежной.

Надо резать!

На днях премьер-министр России Михаил Мишустин объявил очередную оптимизацию штата госслужащих. Ожидается, что до 1 апреля 2021 года штаты центральных аппаратов ведомств сократятся на пять процентов, а территориальных органов власти – на 10 процентов.

А тем временем в парламенте Коми число депутатов, работающих на платной основе, в новом созыве увеличилось с 12 до 15 человек. Появилась новая комиссия – по здравоохранению, физической культуре и спорту. Как показывает история, парламентарии экономили на чем угодно, но только не на самих себе. Традиция – это свято!

КСТАТИ

Жадность без границ

Мы тут подсчитываем какие-то «жалкие» миллионы наших чиновников. То ли дело мэр Томска Иван Кляйн. При аресте у него на банковских счетах нашли 1,3 миллиарда рублей.

Всего же на личных счетах семьи экс-градоначальника обнаружили 7 миллиардов рублей! Для сравнения: годовой бюджет Томска – 17,6 млрд рублей. Из них собственные доходы города – только 7,8 млрд рублей.

При аресте господина Кляйна не обошлось без курьеза. Жена экс-градоначальника выбросила подушку с банковскими картами из окна, ее подобрал личный водитель, но далеко оттащить не успел – правоохранители помешали.

Сергей МОРОХИН.