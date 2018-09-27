Власть «продавила» повышение пенсионного возраста

В течение сентября по всей стране, в том числе и в Коми, проходили акции против проекта пенсионной реформы.

Так, в прошедшую субботу в Мичуринском парке столицы Коми состоялся митинг, где обсуждались «горячие темы», волнующие население республики.

Как отметили организаторы акции, это был «последний шанс выступить против губительной пенсионной реформы перед вторым чтением проекта в Государственной Думе». Кроме того, собравшиеся высказывались против сооружения мусорного полигона близ границ Коми, повышения цен на бензин, оптимизации, которая оборачивается повальным сокращением рабочих мест.

В резолюции, принятой на митинге, есть требования к властям разного уровня: к депутатам Госдумы — об отклонении закона о повышении пенсионного возраста и принятии поправок в Налоговый кодекс и принятии прогрессивной шкалы налогообложения; к депутатам Коми — о роспуске Госсовета «как не отражающего интересы жителей»; к главе региона — отправить «обанкротившееся правительство» в отставку. Ко всем вместе — прекратить незаконную стройку мусорного полигона на станции Шиес.

В конце митинга собравшиеся, выражая неодобрение в адрес республиканского Госсовета и «голосуя» против парламента, демонстративно выбросили портреты некоторых его представителей в мусорную бочку.

В Усинске собрали подписи

В воскресенье митинг против пенсионной реформы прошел в Усинске. Власти согласовали его проведение лишь с третьего раза: 9 сентября причиной для отказа стали выборы, 16 сентября — студенческий праздник. Интересно, что организатором акции выступил руководитель городского центра защиты животных «Белый Свет» Александр Богатырев.

Акция проходила в самом центре Усинска — на площади у культурно-развлекательного центра «Томлун». Под обращением об отзыве законопроекта о повышении пенсионного возраста поставили подписи 83 горожанина. Как пояснил А. Богатырев, собранные 300 подписей будут отправлены в Госдуму в противовес тем, кто от имени общественного совета сообщил уже, что весь Усинск якобы «за» реформу.

За нас уже все решили

Под нажимом правительства депутаты Госдумы проявили «оперативность». 26 сентября проект реформы был принят парламентом во втором чтении, а уже 27 сентября — в третьем.

Из 415 депутатов «за» проголосовали 332, против принятия закона — 83. Теперь законопроект будет рассмотрен (и одобрен — в чем можно не сомневаться) Советом Федерации.

Таким образом пенсионный возраст в России для мужчин и женщин будет повышен на 5 лет.