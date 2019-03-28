Власть разбил паралич?

В мае прошлого года «Трибуна» опубликовала материал «Газовая эпопея: жители пригородных поселков Яг-Кар и Шордор ждут обещанного строительства». В статье рассказывалось о том, что обитатели коттеджных поселков на краю Сыктывкара уже 8 лет не могут добиться, чтобы их домохозяйства (около тысячи) подключили к газопроводу.

Жители поселков обращались во все инстанции, вплоть до президентской администрации. После грозного окрика «сверху» деньги нашлись. Сыктывкарская мэрия запланировала в городском бюджете 200 миллионов рублей на строительство газовой ветки к поселкам.

Но оказалось, что проект готовила некая недобросовестная «контора», поэтому на его доделку и корректировку потребовалось целых три года. В результате средства, выделенные на газопровод, ушли на другой объект. Лишь в 2017 году проект прошел экспертизу и был принят к производству. Но в бюджете на 2018 г. средств на эти цели не оказалось.

После очередного круга хождений общественников по кабинетам им пообещали, что газ к Шордору и Яг-Кару подведут осенью 2019 года. На сей раз – «железно»: в республиканском бюджете для этого прописали отдельной строкой 183 млн рублей.

Но возникло еще одно препятствие – совершенно неожиданное.

Состояние «нестояния»

Газопровод длиной 31 километр проходит вдоль шоссе на Нювчим. Здесь, между двумя ответвлениями дороги на дачные поселки, есть 250-метровый участок леса, который давным-давно по каким-то неведомым причинам лесоустроители причислили к особо охраняемым территориям. Чахлому лесному участку присвоили высокое звание «лесопарковая зона». А в таких зонах строительные работы вести нельзя.

Правда, еще в 2016 году Минприроды Коми выпустило приказ № 1036, разрешающий проведение строительных работ на данном участке. Но с тех пор прошло много времени – иных уж нет, а те далече. Ряд чиновников привлекли «за превышение полномочий». А те, кто их сменил, теперь страшно напуганы.

Напрасно председатель ТОСа «Яг-Кар» Дмитрий Афанасьев весь 2018 год курсировал между министерствами и мэрией, добиваясь решения проблемы. При этом сама мэрия поддержала общественника. В феврале 2019 года мэр Сыктывкара Валерий Козлов трижды проводил совещания с представителями Минприроды и Службы единого заказчика для рассмотрения альтернативных вариантов. Были найдены технические решения, позволявшие на вполне законных основаниях срубить несколько деревьев под просеку для газопровода. Но Минприроды отклонило все предложения.

Это как раз тот случай, когда страх перед правоохранителями выше любых рациональных аргументов. Вообще, за несколько лет непрерывных арестов в Коми чиновники настолько запуганы, что боятся брать на себя какую-либо ответственность.

Путину – и обратно

Дмитрий Афанасьев направил письмо-обращение в приемную Владимира Путина. Описав ситуацию, общественник подчеркнул, что если в апреле 2019 года не будет проведен аукцион на производство работ, то выделенные на газификацию деньги направят на другие цели. И тогда придется ждать еще несколько лет, передавать спорный участок из одного ведомства в другое, затем переделывать проект, проводить новую экспертизу и т.д.

Закончил письмо Дмитрий Львович так: «Все жители наших микрорайонов, в том числе многодетные семьи, которым выделены участки, очень просят Вас не направлять это письмо для решения правительству Республики Коми. Наша администрация любого уровня не в состоянии этот вопрос решить».

Обращение Д. Афанасьев было получено и зарегистрировано 12 марта 2019 года. Однако то ли чиновник Управления Президента по работе с обращениями граждан и организаций не прочитал письмо до конца, то ли счел, что вопрос несущественный, но вопреки просьбе переправил его именно в правительство Коми.

На минувшей неделе Д. Афанасьев отнес в приемную главы региона новое обращение, изложив всю историю со строительством газопровода. Если вопрос не будет решен, проблема обеспечения газом нескольких тысяч людей, проживающих в 20-ти километрах от столицы республики, отложится еще на 3-5 лет…

Анатолий ПОЛЬКИН.