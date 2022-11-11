Писатель Алексей Вурдов из Удорского района известен читателям «Трибуны» в первую очередь как автор публицистических выступлений на остросоциальные темы. На этой неделе Алексей Иванович прислал в редакцию Открытое обращение к председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко.

По мнению А. Вурдова, российская «вертикаль власти» себя не оправдывает, в том числе и в части практики назначений глав регионов. Кандидатуры глав республики навязываются местным жителям сверху, а выборы превращаются в пустую формальность. В итоге мы получаем главу региона, который не знает местных традиций, обычаев, не говоря уж о языке коренного народа. Отчуждение между властью и обществом негативно сказывается на развитии регионов, а значит, и страны в целом, говорится в Обращении к спикеру Совфеда РФ.

Обречены на вымирание

На примере родной Удоры Алексей Иванович рассказывает о деградации сельских районов, где еще в 90-е годы были ликвидированы совхозы. Сейчас в Удорском районе остались лишь два сельхозпредприятия – СПК «Чурнутьевский» и СПК «Глотово» – и только девять крестьянских фермерских хозяйств.

«Экономика района держится, в основном, на потенциале лесопромышленного комплекса. Причем крупных промышленных предприятий по производству и переработке нет. А вся основная лесозаготовительная отрасль, за исключением нескольких бизнес-предприятий, передана в аренду на основе долгосрочных договоров крупнейшим двум компаниям: АО «Монди СЛПК» и ООО «Лузалес». По прогнозам экспертов, с учетом нынешних ежегодных объемов заготовок леса, примерно через семь лет на территории района рубить будет нечего, кроме как осваивать лесные площади государственных заказников», – констатирует А. Вурдов.

«Судя по удручающей статистике, за последние 44 года в районе «вымерли» 24 деревни и 4 поселка. И сегодня на «очереди» еще 8 деревень, где в каждой из них осталось постоянно проживающих жителей от одной до трех семей.

Численность комиязычного населения с 1992 по 2022 годы уменьшилась почти в три раза и составляет всего чуть больше 5 000 человек, а общее количество проживающих в районе составляет 16 100 человек (сокращение на 45%).

И самое обидное, что происходит ежегодный отток молодежи за пределы района, ибо нет никаких перспектив и условий в деревнях и селах обрести благополучное будущее. Кроме того, 12 малокомплектных школ в районе были ликвидированы. Поэтому ежегодно примерно около 500 юношей и девушек после окончания СОШ покидают родные дома, уезжают».

20 лет переписки

Одним из главных пороков современной России является социальное неравенство, расслоение на богатых и нищих. При этом государственные социальные программы мало помогают нуждающимся.

В качестве примера автор Обращения приводит свой горький опыт: «Будучи на пенсии по инвалидности (2-я группа) с 2004 года, как неработающий пенсионер, я сегодня выживаю с размером пенсии в 20 тысяч рублей (вместе со льготным пособием). Кроме того, я еще и онкобольной, поэтому приходится покупать дорогие лекарственные препараты, которых нет в перечне лекарств, предоставляемых по бесплатным рецептам. Хорошо, что хоть получаю субсидию ежемесячную на частичную оплату за коммунальные услуги.

Но ведь есть и другие категории граждан, которые вынуждены выживать в худших условиях. В то же время бывшие чиновники (служащие), будучи пенсионерами, получают ежемесячные пособия в разы больше. Возникает вопрос: «А за какие заслуги?» Увы, честного ответа не найти».

А. Вурдов отмечает, что за последние 20 лет он неоднократно обращался с подобными вопросами в различные инстанции – от администрации главы Республики Коми до правительства Российской Федерации, но в ответ получил лишь формальные отписки.

«Честно признаться, доверие к властям пропало. Пожалуй, это мой последний крик души», – признается Алексей Иванович.

Тем не менее, Обращение заканчивается оптимистично: «Жизнь продолжается, и свою родную землю мы, коми народ, сохраним, несмотря ни на что, как и род свой, и память наших предков, будем трудиться и созидать ради будущего! Власть приходит и уходит, а народ остается».