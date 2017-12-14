Власти готовят неприятный сюрприз для сельчан

Пресловутая «оптимизация» — это не только закрытие сельских школ и больниц, но и укрупнение поселений. Позиция власти проста: дескать, сэкономим деньги за счет упразднения сельских администраций. Но экономия, в сущности, копеечная, а вот у местных жителей появляется куча проблем…

Волна «оптимизации» докатилась и до сельского поселения «Нючпас», которое собираются объединить с другим поселением. Причем это мероприятие готовится в тайне не только от местных жителей, но и от сельского Совета. Ниже мы публикуем обращение нюч-пасских депутатов к губернатору Сергею Гапликову.

Открытое письмо главе Республики Коми

«Уважаемый Сергей Анатольевич! К вам обращаются от имени жителей поселка Нючпас Койгородского района депутаты Совета сельского поселения «Нючпас». Как нам стало известно из средств массовой информации, 200 человек живых душ по сути хоронят заживо! Об этом не знали ни мы — депутаты поселения, ни жители поселка.

В соответствии со статьей 13 федерального закона от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления» объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных муниципальных образований, осуществляется с согласия населения каждого из поселений, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений.

На сегодняшний день документы об объединении, согласие жителей и представительного органа поселения на объединение не приняты.

В соответствии с пунктом 11 статьи 11 федерального закона от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления» границы сельского поселения, в состав которого входят два и более населенных пункта, как правило, устанавливаются с учетом пешеходной доступности до его административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в его состав. А границы городского округа, муниципального района — с учетом транспортной доступности до их административных центров.

Мы живем в поселке Нючпас в 60-ти километрах от районного центра Койгородского района (с. Койгородок). Детский сад закрыли еще в начале 90-х годов. Школьники ездят в школу в соседний поселок за 24 километра по бездорожью, так как, начиная с весны и до глубокой осени, грунтовую дорогу разбивают лесовозы. На сегодня в поселке проживает 200 человек. В основном — это пенсионеры, но есть и молодые семьи, которые никуда уезжать не собираются. В летний период население поселка увеличивается на треть — приезжают на свою малую родину дети и внуки.

В поселке есть фельдшерско-акушерский пункт, почта, магазин, сельский клуб и библиотека.

При объединении сельского поселения «Нючпас» с сельским поселением «Ужга» административным центром объединенного муниципалитета будет село Ужга, которое находится в 48 километрах от поселка Нючпас. Ни о какой пешеходной доступности до административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей Нючпаса не может быть и речи!

При рассмотрении сформированного администрацией района проекта бюджета СП «Нючпас» мы обнаружили, что бюджет поселения заложен только до октября 2018 года.

Администрация района каких-либо согласований с главой и депутатами поселения не проводила, самостоятельно приняла решение о сокращении бюджета. Нет документов об объединении, нет согласия жителей и представительного органа поселения на объединение. А мы категорически против!

Очистка дорог, уличное освещение, благоустройство территории, обслуживание пожарных водоемов, аккарицидная обработка территории поселения (мы относимся к эндемичным территориям) и так далее — на какие средства будут проводиться эти работы в Нючпасе?

Заработная плата администрации поселения (вместе с налогами) 1 млн 100 тыс. руб., тогда как кредиторская задолженность района исчисляется миллионами. Поэтому экономии от «оптимизации» поселения никто даже не заметит.

У сельского поселения «Нючпас» по состоянию на декабрь 2017 года кредиторской задолженности нет.

Администрация района таким образом хочет пополнить казну. Но ничего не сделала для развития экономики и создания рабочих мест. Руководитель администрации Л. Ушакова на сходе граждан в п. Подзь заявила, что доходная часть бюджета осталась на уровне трехлетней давности. Т.е. нет никакого развития района. При этом ее заработная плата за два года руководства по сравнению с предыдущими руководителями выросла в два раза и составляет 162 тыс. рублей в месяц. Откуда же тогда в бюджете района появятся деньги?

В 2014 году в районе создано свое транспортное предприятие МУП «Транссервис», приобретены новые автобусы. Но с 1 ноября 2017 года по инициативе администрации района (она учредитель МУПа) сокращен рейс Койгородок — Нючпас. Автобус ездит только по понедельникам и средам. Стоимость проезда по этому маршруту составляет 360 рублей.

По этому маршруту расположено четыре поселка с населением более 1000 человек. Если в понедельник выехать в Сыктывкар, например на обследование в ЛПУ, то в конце недели (в пятницу) домой уже не вернуться. Надо где-то в Койгородке жить до следующего понедельника.

Сергей Анатольевич! Помогите остановить бесчинство, творимое районным руководством. Просим помощи в сохранении нашего родного сельского поселения «Нючпас».

Валентина НАЙМУШИНА, Татьяна ШЕВЧЕНКО,

Татьяна КОСТИНА,

Алена КУЗНЕЦОВА,

Сергей ТЕРЕНТЬЕВ,

Федор КАРМАНОВ,

Иван БУРОВ.

Публикуется в сокращении.