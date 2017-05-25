Власти готовят очередную «тарифную бомбу»

С 1 июля тарифы на коммунальные услуги опять подрастут. Для населения — на 4%, а для бизнеса — могут и на все 25%. Если, конечно, депутаты проголосуют «за».

В Госсовете Коми продолжается подготовка ко второму чтению закона «О льготах на тепловую энергию, воду и водоотведение». Сессия, на которой депутаты планируют рассмотреть этот вопрос, состоится 22 июня, но страсти уже накаляются…

Фискальное бремя

Напомним, что федеральным законодательством обязанность регионов сдерживать рост тарифов на коммунальные ресурсы для потребителей, не отнесенных к населению, не

предусмотрена. В связи с этим правительство региона намерено поднять их со второго полугодия сразу на четверть. Не все депутаты «взяли под козырек» и согласились с этим. На сессии в апреле законопроект был принят лишь в первом чтении и отправлен на доработку. В дальнейшем в Госсовете состоялись два заседания по этому вопросу, но единогласия до сих пор нет.

— В подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации льготы для предприятий и организаций вообще не предусмотрены, а мы будем применять льготный тариф, — заявил председатель Комитета по бюджету Степан Чураков. — Чтобы минимизировать последствия повышения тарифов для бюджетных организаций (школ, больниц, объектов культуры), Правительством и Госсоветом будет прорабатываться вопрос поддержки.

— В прошлом году тарифы уже поднимались на 22%, — парирует депутат Татьяна Саладина. — С принятием этого законопроекта мы приговариваем к вымиранию малый и средний бизнес. Не трудно догадаться, что часть издержек в очередной раз ляжет на плечи населения в виде подорожания товаров и услуг. Людей не устраивают высокие тарифы, качество жилищно-коммунальных услуг, сборы на капремонт, которые также переложены на плечи наших граждан в полном объеме. Да, ряд предприятий коммунальной сферы получает субсидию на компенсацию выпадающих доходов, связанных с государственным регулированием цен (тарифов). Ежегодно в бюджете на эти цели закладывается более 1,6 млрд рублей. Но эффективность возмещения организациям незаметна.

«Газпром» — наше все!

Тарифы для населения с 1 июля тоже подрастут. Причем это не зависит от воли наших региональных депутатов. Рост в размере 4% заложен в федеральном бюджете. Более того, повышение тарифов на газ уже заложено и на последующие два года: в 2018-м — на 3,4%, а в 2019-м — на 3,1%. Идею повысить цену на газ для населения, как сообщает издание «Вести.Экономика», вынашивает газовый монополист — «Газпром». Таким образом в компании намерены решить свои финансовые проблемы.

Газовый гигант предлагает провести своего рода унификацию: принять одинаковые тарифы на газ по всей стране, причем для всех — и бизнеса, и населения. То есть россияне должны платить столько же, сколько и предприятия.

Отметим, что с 2015 года рост цен на газ для предприятий заморожен, а для населения индексация происходит ежегодно примерно на уровень инфляции.

Стоит напомнить, что в среднесрочной программе экономического развития «Стратегия роста», подготовленной по указу президента, одним из главных пунктов является ограничение роста тарифов госмонополий. Именно на них приходится большая доля инфляции, при этом повышение цен зачастую не имеет никаких экономических обоснований. Цены на товары и услуги естественных госмонополий растут гораздо быстрее, чем цены на промышленные товары, то есть предприятия промышленного сектора несут дополнительные издержки, а значит, падает рентабельность.

Вообще-то во всех учебниках экономики написано, что при эффективном управлении тарифы должны не расти, а снижаться. Но это, наверное, какие-то «неправильные» учебники.

Красиво жить не запретишь

Позволим себе небольшое отступление от темы тарифов. Ушлые пользователи интернета давно уже оперируют цифрами, выложенными в открытом доступе, и посчитали, сколько зарабатывают президенты наших крупнейших государственных компаний. Цифры эти опубликованы в журнале «Форбс» за 2014 год, но, думается, вряд ли они существенно изменились за последние годы. Разве что в сторону увеличения. Итак, годовой доход главы «Газпрома» Алексея Миллера составляет 25 млн долларов. То есть примерно 2,5 млн рублей в день. Президент государственного «Сбербанка» Герман Греф получает в год не менее 16 млн долларов, это — 1,6 млн рублей в день.

Долговая петля

«Муниципалитеты лишатся субсидий, если не решат проблему долгов за ЖКУ», — пригрозил губернатор Сергей Гапликов на состоявшемся недавно заседании правительства региона.

По информации зам. председателя правительства Константина Лазарева, долги за ЖКУ достигли недопустимых размеров — 7,4 млрд рублей. Просроченная задолженность действующих предприятий ЖКХ перед наиболее крупными предприятиями ТЭК увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5% и на 1 мая составила 2,8 млрд рублей.

Самый низкий уровень собираемости платежей за коммунальные услуги отмечен в шахтерских городах Воркута (69,2%) и Инта (79,2%). Далее в «лидерах» Печора (83,1%) и Сыктывдинский район (88,6%). Большие долги накопили также Усть-Вымский район (88,1%), Княжпогостский (85,9%). Самый дисциплинированный – Вуктыл (90,1%).

Глава Коми поручил правительству региона совместно с руководителями муниципалитетов проанализировать причины накопившихся долгов и выработать механизмы по их погашению. Особое внимание губернатор обратил на несвоевременный расчет предприятий ЖКХ перед газовиками. В ближайшее время ожидается подписание соглашения о социальном сотрудничестве с «Газпромом», и если долги республики за газ не будут погашены, то подписание документа может быть сорвано. «Если это произойдет и мы не сможем получить от концерна средства на социальное партнерство, то урежем муниципалитетам-должникам субсидии из регионального бюджета», — пригрозил руководитель региона.

Игорь ВОЛКОВ.