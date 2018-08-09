Власти Коми опровергают скандальные слухи о химической угрозе

В нашу редакцию обратились жители Усть-Цилемского района. Они обеспокоены появившимися в интернете сообщениями о том, что в соседнем с ними районе Архангельской области появится хранифлище химических отходов. «Трибуна» обратилась за комментарием к заместителю председателя правительства Коми Николаю Герасимову.

— Это бред, который неудобно даже обсуждать, — заявил Н. Герасимов. — Я попросил нашего министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Романа Полшведкина связаться с коллегой из Архангельской области Александром Еруликом. Действительно, в Ленском районе на станции Шиес, что в четырех километрах от Усть-Вымского района, проводятся предпроектные изыскательные работы на предмет целесообразности строительства завода по переработке древесины и сортированных отходов. Предприятие будет заниматься сбором и переработкой бытовых отходов, производством стройматериалов и глубокой переработкой древесины.

Слух, по мнению Александра Ерулика, вызван искаженной информацией, появившейся в интернете. Якобы завод будет перерабатывать радиоактивные отходы. Активисты даже отправили президенту страны петицию, в которой просят не допустить появление свалки, которая будет негативно влиять на здоровье жителей района и области. Петицию подписали более тысячи человек, к протестным настроениям присоединились и жители Коми. Этот фейк в какой-то невероятной интерпретации дошел и до Усть-Цильмы.

Николай Николаевич добавил, что к таким же фейкам (то есть лженовостям) можно отнести и слух, гуляющий по Инте, о том, что закрываемая в городе шахта будет использована для хранения радиоактивных отходов. По мнению Н. Герасимова, в трудные времена всегда появляются самые невероятные слухи, которые распространяются любителями сенсаций и нагнетания

страхов.