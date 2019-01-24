Власти передумали менять тарифы

Всю прошедшую неделю россияне обсуждали тему возможного повышения тарифов на электроэнергию.

Власти предлагали постепенно отменить льготы для горожан, пользующихся электроплитами, и сельского населения, ввести дифференцированные тарифы и т. д. Все это в очередной раз привело бы к росту коммунальных платежей и ударило по карману рядовых граждан, особенно северян.

Участники совещания у вице-премьера Дмитрия Козака обсудили возможность введения дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и решили закрыть эту тему на неопределенный срок.

Идею дифференциации не одобрил, в частности, глава Минстроя Владимир Якушев. Выступая в Госдуме, он отметил, что сталкивался с этим вопросом, когда возглавлял Тюменскую область. Якушев напомнил, что регион не стал участвовать в эксперименте по введению лимитов энергопотребления.

Однако это совсем не означает, что наши льготы и тарифы сохранятся — решение вопроса лишь отложили.