Власти утверждают, что ситуация в Емве «под контролем»

Летом в связи с ремонтными работами у многих жильцов благоустроенных квартир на время отключают горячую воду. Отключили ее и в Емве, однако жители встревожены не только «временным отсутствием» этого блага.

Обратившиеся в «Трибуну» жильцы дома № 78 по ул. Дзержинского сообщили: «У нас в благоустроенных квартирах вторую неделю нет горячей воды. Когда появится — не знаем. На наши неоднократные звонки в адрес «Единой диспетчерской службы» никаких внятных ответов не последовало. Звонили и дежурному администрации по Княжпогостскому району. Но и он ответить на поставленные вопросы не мог…»

Но тревожит людей другое: по слухам, которыми полнится город, известно, что «ТеплоВодоканал» якобы будет признан банкротом. А отсутствует горячая вода из-за того, что «ТеплоВодоканалу» за неплатежи отключили газ. Но кто в таком случае станет дальше осуществлять подачу горячей воды в благоустроенные квартиры г. Емвы, непонятно…

Вот что сообщил «Трибуне» глава администрации Емвы Алексей Ращектаев:

— Действительно, горячей воды в Емве нет. Причин тут две. Первая — газовики ведут наладку оборудования, и процесс еще не закончен.

Вторая — огромные долги населения, которое задолжало за поставку ресурсов «ТеплоВодоканалу» 150 миллионов, ставят предприятие под угрозу банкротства. Газовики отказались поставлять газ. В настоящее время с должниками ведется работа, в суд подано более 600 исков на взыскание задолженности. Однако процесс этот длительный.

Мы понимаем, что, несмотря на долги одних, в городе немало людей, которые всегда добросовестно оплачивали жилищно-коммунальные услуги, и такие люди не должны страдать.

Руководитель администрации МР «Княжпогостский» Вячеслав Ивочкин ведет работу на уровне республики. Идут переговоры с руководством одного из структурных подразделений Газпрома. Вопрос находится под контролем.

Надеемся, что уже начиная с пятницы, 14 июля, горячую воду начнут постепенно подавать, сначала она появится в бане.

С 1 августа на этом рынке услуг появится новая компания, которая станет поставлять жителям Емвы горячую воду.

Стоп, котельная!

В аналогичной ситуации оказались и некоторые сыктывкарцы. Из-за накопившейся задолженности 20 июня была остановлена работа котельной, обеспечивающей горячее водоснабжение домов № 7, 9, 10, 12 по улице Панева в столице Коми. ООО «ИСК» находится в стадии банкротства.

По словам мэра Сыктывкара Валерия Козлова, компания «ИСК» имеет миллионные долги как перед подрядчиком, который устанавливал котел, так и перед газовиками.